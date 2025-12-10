20 пунктів для закінчення війни будуть доповнені безпековими гарантіями та планом відбудови, - Зеленський

Україна спільно зі Сполученими Штатами працює над двома ключовими документами — безпековим та економічним. Вони розробляються на основі "20 пунктів для закінчення війни", які стали фундаментальним планом дій для завершення російської агресії.

Про це у вечірньму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Двадцять пунктів для закінчення війни – це фундаментальний документ, активно працюємо, ключові кроки – і це мають бути працездатні кроки. Із цього документа ми розвиваємо ще два документи, щонайменше два документи, і перший із них – безпековий, про гарантії безпеки для України зі США, а також економічний – про відбудову та спільні інвестиції.

Сьогодні ми працювали саме над економічним документом. Говорили з американською командою по економічному напрямку – по напрямку відбудови. Я хочу подякувати секретарю Бессенту, Джареду Кушнеру, Ларрі Фінку з BlackRock за повну конструктивність. Важливий спільний принцип – щоб відбудова була якісною, а економічне зростання після цієї війни відчутним, має бути реальна безпека в основі. Коли є безпека, все інше є також", - розповів Зеленський.

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Президент зазначив, що принципи економічного документа "цілком зрозумілі", з американською стороною "в нас усе чітко в цьому". Буде план економічних заходів. "Європа теж з нами буде у відбудові, обов’язково", додав він.