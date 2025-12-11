США и Европа провели напряженную дискуссию относительно Украины, - СМИ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.

Детали разговора с европейскими лидерами

Президент США отметил, что лидеры Франции, Германии и Великобритании остаются его давними партнерами, однако на этот раз обсуждение было острым.

Трамп уточнил, что ожидает "определенных ответов", прежде чем принимать следующие решения о дальнейших шагах в международных инициативах, связанных с Украиной.

Европейские лидеры хотят встретиться на выходных

Глава Белого дома рассказал, что во время переговоров возникли "небольшие споры по поводу отдельных лиц", но в то же время европейские партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.





"Мы говорили в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится... Происходит очень много вещей, но мы разберемся с этим", - подчеркнул Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что якобы 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".

Также, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен быть "реалистом" в отношении заключения такого соглашения с РФ.

Еще Трамп акцентировал внимание на том, что в Украине серьезная проблема с коррупцией.

