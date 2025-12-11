РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11685 посетителей онлайн
Новости Мирный план США
5 152 30

США и Европа провели напряженную дискуссию относительно Украины, - СМИ

Трамп о разговоре с европейскими лидерами 11 декабря

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора с европейскими лидерами

Президент США отметил, что лидеры Франции, Германии и Великобритании остаются его давними партнерами, однако на этот раз обсуждение было острым.

Трамп уточнил, что ожидает "определенных ответов", прежде чем принимать следующие решения о дальнейших шагах в международных инициативах, связанных с Украиной.

Европейские лидеры хотят встретиться на выходных

Читайте также: Украина прислала США пересмотренный мирный план, - Bloomberg

Глава Белого дома рассказал, что во время переговоров возникли "небольшие споры по поводу отдельных лиц", но в то же время европейские партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.

"Мы говорили в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится... Происходит очень много вещей, но мы разберемся с этим", - подчеркнул Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна провести выборы. Возможно, Зеленский победил бы, - Трамп

Автор: 

выборы (24839) Европа (2200) коррупция (8833) США (28586) Трамп Дональд (7233) война в Украине (7191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
А що там дискутувати?
Трамп - виродок от і вся дискусія

- на переговори відправив ДЕВЕЛОПЕРА і ЗЯТЯ - де таке ще було в історії за останні років 200 хоча б?

- тестя помилував за махінації і відправив послом в Париж
- сам має 34 судові справи
показать весь комментарий
11.12.2025 00:47 Ответить
+9
Трамп сволота, ідіот і злочинець. Три в одному.
показать весь комментарий
11.12.2025 01:38 Ответить
+6
А хто уповноважував або просив Трампа втручатися у війну і домагатися миру? Якщо він хоче допомогти, то повинен допомагати жертві агресії - або нікому. Тут немає місця компромісам. Так з ним треба говорити.
показать весь комментарий
11.12.2025 01:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Довго напружиаплися?
Приберіть за собою
показать весь комментарий
11.12.2025 00:35 Ответить
язик старенької киці Європи став шершавим, а зубки та когітки гострими ?

бідний донні !
звикай, киця вона така - примружиться Урсулою "мур-мур", а потім Мерцом та Макроном "цап-царап".

.
показать весь комментарий
11.12.2025 03:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rb1CgKhZ4VwСрочно! Трамп ОЗВУЧИЛ 7 пунктов РАЗДЕЛА Украины! Корейский сценарий! - Печий
показать весь комментарий
11.12.2025 00:43 Ответить
Припини розносити свій сраний спам.
показать весь комментарий
11.12.2025 02:04 Ответить
Не може бо за це отримує гроші
показать весь комментарий
11.12.2025 03:56 Ответить
А що там дискутувати?
Трамп - виродок от і вся дискусія

- на переговори відправив ДЕВЕЛОПЕРА і ЗЯТЯ - де таке ще було в історії за останні років 200 хоча б?

- тестя помилував за махінації і відправив послом в Париж
- сам має 34 судові справи
показать весь комментарий
11.12.2025 00:47 Ответить
Когось мені це все нагадує. Когось з купленим дипломом та в оточенні таких самих бездарів як і він сам. Послиця-мінєтчиця, дипломат-завхоз, голова СБУ - просто друг...
По ньому плаче 111-та стаття, по ньому та по його оточенню.
показать весь комментарий
11.12.2025 08:32 Ответить
Трамп сволота, ідіот і злочинець. Три в одному.
показать весь комментарий
11.12.2025 01:38 Ответить
Головне що він ще і ху...ла підлеглий, або агент
показать весь комментарий
11.12.2025 03:57 Ответить
Відстань падо риже вже від України. Іди нах. Від тебе більше шкоди
показать весь комментарий
11.12.2025 01:39 Ответить
хтось пояснить цьому старому рудому девелоперу делаверу, що коли актив перестає приносити прибутки і дає лише збитки, то його позбуваються.
показать весь комментарий
11.12.2025 03:44 Ответить
короче, США трампа стали "поганим активом" в дипломатії, який треба приморозити до кращих часів, і далі будити стареньку ледащу Європу.

.
показать весь комментарий
11.12.2025 03:53 Ответить
А хто уповноважував або просив Трампа втручатися у війну і домагатися миру? Якщо він хоче допомогти, то повинен допомагати жертві агресії - або нікому. Тут немає місця компромісам. Так з ним треба говорити.
показать весь комментарий
11.12.2025 01:44 Ответить
Он открыто говорил что если не получиться то самоустраниться . Не будет никому помогать. Перестанет даже продавать оружие, не будет развед. информации. Ракет к пэтриотам например. Европа не компенсирует. Они это тоже прямо признают. Ну и что дальше. Вопрос не в том как послать нахер Трампа. Это как раз не проблема. Хоть сегодня. Вопрос что делать завтра
показать весь комментарий
11.12.2025 01:54 Ответить
Т.е. он может открыто, перед всем миром, "бросить Украину под автобус", как говорят в Америке - и через это опозориться на весь мир и вовеки веков? Нет, конечно такой сценарий невозможен. Тем более накануне выборов в США. У него свои хитрости, в большей части основанные на блефовании угрозами. Через это, он например заставил Европу оплачивать оружие для Украины, заставил Европу тратить на оружие и для самих себя.
показать весь комментарий
11.12.2025 02:12 Ответить
нічого він не "бросит", а буде й далі продавати Україні зброю за живий кеш та за цінами вдвічи дорожчими, ніж для армії США (це - стандартна практика).

.
показать весь комментарий
11.12.2025 03:57 Ответить
Дайте вже йому нарешті сєльодкі,та відправте нах...до "Біббі".
показать весь комментарий
11.12.2025 02:01 Ответить
дуже хотілося би щоб трамп спас український народ від цього геноциду влаштованого пуйлом і зевурдалаком. влаштували етнічну чистку в центрі європи. ще за два роки війни про українську націю як таку можна буде забути
показать весь комментарий
11.12.2025 03:08 Ответить
Ты уже можешь забыть об украинской нации,а не через два года как ты пишишь , зачем себя мучать так ? И столько сил в Польше отдавать ради украинской нации ? Прям мученик какой-то, береги себя!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 03:41 Ответить
Це точно, за два роки ти як трампонутий все будеш забувати, даже штани в туалеті знімати
показать весь комментарий
11.12.2025 04:03 Ответить
До речі, мені здається що війна давно би вже закінчилася якщо би ху...лу не подобалося опускати трампанутого і лишати величі США.
показать весь комментарий
11.12.2025 05:44 Ответить
Палата представників США схвалила оборонний бюджет із $800 млн військової допомоги

Деталі: Законопроєкт підтримала переважна більшість законодавців нижньої палати Конгресу: 312 голосів "за" - 112 "проти". Серед тих, хто не підтримав документ - 94 демократи та 18 республіканців.

....по 400 млн дол на 2026 і 2027 р
показать весь комментарий
11.12.2025 06:10 Ответить
на розвіддані напевно вистачить.
показать весь комментарий
11.12.2025 06:30 Ответить
На столицю РФ уже заходили три десятки безпілотників. Дзеркало Тижня

У ніч проти 11 грудня Москву масовано атакують ударні дрони. Мер російської столиці Сергій Собянін, починаючи з 22:41 10 грудня, https://t.me/mos_sobyanin/17759 повідомляє про безпілотники, що летіли на Москву, і роботу ППО по них.
показать весь комментарий
11.12.2025 06:12 Ответить
Вони були лише мішенями для їхніх панцирей та ін., чи до щось цікавого дістались?
показать весь комментарий
11.12.2025 08:19 Ответить
https://zn.ua/ukr/WORLD/yale-youth-poll-ponad-60-vibortsiv-do-34-rokiv-v-ssha-proti-trampa.html https://zn.ua/ukr/WORLD/yale-youth-poll-ponad-60-vibortsiv-do-34-rokiv-v-ssha-proti-YALE YOUTH POLL: ПОНАД 60% ВИБОРЦІВ ДО 34 РОКІВ В США ПРОТИ ТРАМПА
показать весь комментарий
11.12.2025 06:14 Ответить
потрібно насрати на ті тупі США
відновити свою мілітарну політику
Європа сподівається, що зміниться влада в США?
Хіба не зрозуміло, що цей ублюдок себе навіки коронує?
показать весь комментарий
11.12.2025 07:17 Ответить
 
 