США и Европа провели напряженную дискуссию относительно Украины, - СМИ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Укринформа.
Детали разговора с европейскими лидерами
Президент США отметил, что лидеры Франции, Германии и Великобритании остаются его давними партнерами, однако на этот раз обсуждение было острым.
Трамп уточнил, что ожидает "определенных ответов", прежде чем принимать следующие решения о дальнейших шагах в международных инициативах, связанных с Украиной.
Европейские лидеры хотят встретиться на выходных
Глава Белого дома рассказал, что во время переговоров возникли "небольшие споры по поводу отдельных лиц", но в то же время европейские партнеры настаивают на личной встрече уже в ближайшие выходные в Европе.
"Мы говорили в достаточно жестких тонах. Посмотрим, что получится... Происходит очень много вещей, но мы разберемся с этим", - подчеркнул Трамп.
- Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что якобы 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение".
- Также, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен быть "реалистом" в отношении заключения такого соглашения с РФ.
- Еще Трамп акцентировал внимание на том, что в Украине серьезная проблема с коррупцией.
