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Новини Мирний план США
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США та Європа мали напружену дискусію щодо України, - ЗМІ

Трамп про розмову з Європейськими лідерами 11 грудня

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його сьогоднішня розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у досить напруженій атмосфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформу. 

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Деталі розмови з європейськими лідерами

Президент США зазначив, що лідери Франції, Німеччини та Великої Британії залишаються його давніми партнерами, проте цього разу обговорення було гострим.

Трамп уточнив, що очікує на "певні відповіді", перш ніж ухвалювати наступні рішення щодо подальших кроків у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною.

Європейські лідери хочуть зустрітися на вихідних

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Глава Білого дому розповів, що під час перемовин виникли "невеликі суперечки щодо окремих осіб", але водночас європейські партнери наполягають на особистій зустрічі вже найближчими вихідними в Європі.

"Ми говорили в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде… Відбувається дуже багато речей, але ми розберемося з цим", — підкреслив Трамп.

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Автор: 

вибори (6790) Європа (2517) корупція (5098) США (26823) Трамп Дональд (9004) війна в Україні (8583)
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Топ коментарі
+14
А що там дискутувати?
Трамп - виродок от і вся дискусія

- на переговори відправив ДЕВЕЛОПЕРА і ЗЯТЯ - де таке ще було в історії за останні років 200 хоча б?

- тестя помилував за махінації і відправив послом в Париж
- сам має 34 судові справи
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11.12.2025 00:47 Відповісти
+10
Трамп сволота, ідіот і злочинець. Три в одному.
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11.12.2025 01:38 Відповісти
+6
Відстань падо риже вже від України. Іди нах. Від тебе більше шкоди
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11.12.2025 01:39 Відповісти

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