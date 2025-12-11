США та Європа мали напружену дискусію щодо України, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його сьогоднішня розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у досить напруженій атмосфері.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Укрінформу.

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Деталі розмови з європейськими лідерами

Президент США зазначив, що лідери Франції, Німеччини та Великої Британії залишаються його давніми партнерами, проте цього разу обговорення було гострим.

Трамп уточнив, що очікує на "певні відповіді", перш ніж ухвалювати наступні рішення щодо подальших кроків у міжнародних ініціативах, пов’язаних з Україною.

Європейські лідери хочуть зустрітися на вихідних

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Глава Білого дому розповів, що під час перемовин виникли "невеликі суперечки щодо окремих осіб", але водночас європейські партнери наполягають на особистій зустрічі вже найближчими вихідними в Європі.





"Ми говорили в достатньо жорстких тонах. Побачимо, що вийде… Відбувається дуже багато речей, але ми розберемося з цим", — підкреслив Трамп.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше заявив, що нібито 82% українців "вимагають укласти мирну угоду".

Також за його словами, президент України Володимир Зеленський має бути "реалістом" щодо укладення такої угоди з РФ.

Ще Трамп акцентував на тому, що в Україні серйозна проблема з корупцією.

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