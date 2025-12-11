Мирного плану із 28 пунктів більше не існує. Новий "план 20" дійсно змінив ситуацію, - Вадефуль

У межах зусиль для досягнення тривалого миру в Україні досягнуто прогресу у формуванні ключових принципів, таким чином запропонованого США плану із 28 пунктів більше не існує.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль у Берліні на заході, організованому Мюнхенською безпековою конференцією.

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Новий "План 20"

"План 28" - він більше не існує. Ми мали певний вплив на нього. Коли він був оприлюднений, ми мали можливість говорити з американцями… Тепер у нас є новий план - "План 20", який дійсно змінив ситуацію", - сказав Вадефуль.

Він уточнив, що мав можливість обговорювати ці питання зі Стівом Віткоффом, Марко Рубіо та іншими.

Вадефуль розповів, що в межах зусиль для досягнення тривалого миру в Україні було зроблено прогрес у формуванні ключових принципів разом із українською стороною.

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"Це включає, зокрема, забезпечення завершення війни таким чином, щоб Україна залишилася суверенною, незалежною та захищеною від майбутньої російської агресії", - пояснив він.

Росія не виявляє реальної готовності до переговорів

Глава МЗС Німеччини зауважив, що коли Україна продемонструвала "вражаючу гнучкість", передусім готовність до негайного та безумовного припинення вогню, Росія досі не виявляє реальної готовності до переговорів. Вадефуль сформулював нинішню російську позицію як таку: якщо ми не отримаємо безкоштовно те, чого не змогли отримати за одинадцять років війни, то ми взагалі не будемо говорити.

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"Це несерйозна переговорна позиція. Та водночас це сильне нагадування про те, що ця війна, ймовірно, закінчиться лише тоді, коли Путін відчує, що наслідки її продовження стали надто болючими…, якщо буде абсолютно зрозуміло, що ми, як європейці, і, звичайно, Сполучені Штати також, підтримуватимемо Україну, що ми зможемо, особливо на наступній Європейській Раді, скористатися російськими суверенними активами", - сказав він.

Було б чудово досягти угоди до Різдва

Також Вадефуль зазначив, що було б справді чудово досягти угоди до Різдва — найкращий різдвяний подарунок для всіх, особливо для страждаючих людей в Україні. Але рішення має бути стійким, наголосив він і згадав приклад з історії своєї країни, коли слабкі політики погоджувалися на мирний договір (з гітлерівською Німеччиною), який на той момент не був необхідним.

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"Ми, як європейці, знаємо, що означає мати мирну угоду, яка прийнятна і терпима для людей в Україні і яка, в певному сенсі, є частиною гарантій, необхідних нам усім на майбутнє, щоб не зіткнутися з новою російською агресією", - сказав Вадефуль.

Крім того, міністр нагадав, що цього року Німеччина стала найбільшим партнером України як у військовій, так і в невійськовій допомозі і закликав "більше союзників у Європі терміново активізуватися".

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