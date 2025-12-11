Мирного плана из 28 пунктов больше не существует. Новый "план 20" действительно изменил ситуацию, - Вадефуль

В рамках усилий по достижению прочного мира в Украине достигнут прогресс в формировании ключевых принципов, таким образом предложенный США план из 28 пунктов больше не существует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль на мероприятии в Берлине, организованном Мюнхенской конференции по безопасности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Новый "План 20"

"План 28" - он больше не существует. Мы оказали на него определенное влияние. Когда он был обнародован, мы имели возможность говорить с американцами... Теперь у нас есть новый план - "План 20", который действительно изменил ситуацию", - сказал Вадефуль.

Он уточнил, что имел возможность обсуждать эти вопросы со Стивом Уиткоффом, Марко Рубио и другими.

Вадефуль рассказал, что в рамках усилий по достижению прочного мира в Украине был достигнут прогресс в формировании ключевых принципов совместно с украинской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры передали Трампу предложения по мирному плану, переговоры с США могут состояться в эти выходные, - Мерц

"Это включает, в частности, обеспечение завершения войны таким образом, чтобы Украина осталась суверенной, независимой и защищенной от будущей российской агрессии", - пояснил он.

Россия не проявляет реальной готовности к переговорам

Глава МИД Германии отметил, что в то время как Украина продемонстрировала "впечатляющую гибкость", прежде всего готовность к немедленному и безусловному прекращению огня, Россия до сих пор не проявляет реальной готовности к переговорам. Вадефуль сформулировал нынешнюю российскую позицию как такую: если мы не получим бесплатно то, чего не смогли получить за одиннадцать лет войны, то мы вообще не будем говорить.

Читайте также: Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios

"Это несерьезная переговорная позиция. Но в то же время это сильное напоминание о том, что эта война, вероятно, закончится только тогда, когда Путин почувствует, что последствия ее продолжения стали слишком болезненными..., если будет абсолютно понятно, что мы, как европейцы, и, конечно, Соединенные Штаты также, будем поддерживать Украину, что мы сможем, особенно на следующем Европейском Совете, воспользоваться российскими суверенными активами", - сказал он.

Было бы замечательно достичь соглашения до Рождества

Также Вадефуль отметил, что было бы действительно замечательно достичь соглашения до Рождества — лучший рождественский подарок для всех, особенно для страдающих людей в Украине. Но решение должно быть устойчивым, подчеркнул он и вспомнил пример из истории своей страны, когда слабые политики соглашались на мирный договор (с гитлеровской Германией), который на тот момент не был необходим.

Читайте также: США и Европа провели напряженную дискуссию относительно Украины, — СМИ

"Мы, как европейцы, знаем, что значит иметь мирное соглашение, которое приемлемо и терпимо для людей в Украине и которое, в определенном смысле, является частью гарантий, необходимых нам всем на будущее, чтобы не столкнуться с новой российской агрессией", - сказал Вадефуль.

Кроме того, министр напомнил, что в этом году Германия стала крупнейшим партнером Украины как в военной, так и в невоенной помощи и призвал "больше союзников в Европе срочно активизироваться".

Читайте: Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"