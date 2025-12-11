РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости Мирный план США
1 777 21

Мирного плана из 28 пунктов больше не существует. Новый "план 20" действительно изменил ситуацию, - Вадефуль

Вадефуль о мирном плане

В рамках усилий по достижению прочного мира в Украине достигнут прогресс в формировании ключевых принципов, таким образом предложенный США план из 28 пунктов больше не существует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль на мероприятии в Берлине, организованном Мюнхенской конференции по безопасности.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Новый "План 20"

"План 28" - он больше не существует. Мы оказали на него определенное влияние. Когда он был обнародован, мы имели возможность говорить с американцами... Теперь у нас есть новый план - "План 20", который действительно изменил ситуацию", - сказал Вадефуль.

Он уточнил, что имел возможность обсуждать эти вопросы со Стивом Уиткоффом, Марко Рубио и другими.

Вадефуль рассказал, что в рамках усилий по достижению прочного мира в Украине был достигнут прогресс в формировании ключевых принципов совместно с украинской стороной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские лидеры передали Трампу предложения по мирному плану, переговоры с США могут состояться в эти выходные, - Мерц

"Это включает, в частности, обеспечение завершения войны таким образом, чтобы Украина осталась суверенной, независимой и защищенной от будущей российской агрессии", - пояснил он.

Россия не проявляет реальной готовности к переговорам

Глава МИД Германии отметил, что в то время как Украина продемонстрировала "впечатляющую гибкость", прежде всего готовность к немедленному и безусловному прекращению огня, Россия до сих пор не проявляет реальной готовности к переговорам. Вадефуль сформулировал нынешнюю российскую позицию как такую: если мы не получим бесплатно то, чего не смогли получить за одиннадцать лет войны, то мы вообще не будем говорить.

Читайте также: Украина передала Кушнеру ответ на мирный план США, - Axios

"Это несерьезная переговорная позиция. Но в то же время это сильное напоминание о том, что эта война, вероятно, закончится только тогда, когда Путин почувствует, что последствия ее продолжения стали слишком болезненными..., если будет абсолютно понятно, что мы, как европейцы, и, конечно, Соединенные Штаты также, будем поддерживать Украину, что мы сможем, особенно на следующем Европейском Совете, воспользоваться российскими суверенными активами", - сказал он.

Было бы замечательно достичь соглашения до Рождества

Также Вадефуль отметил, что было бы действительно замечательно достичь соглашения до Рождества — лучший рождественский подарок для всех, особенно для страдающих людей в Украине. Но решение должно быть устойчивым, подчеркнул он и вспомнил пример из истории своей страны, когда слабые политики соглашались на мирный договор (с гитлеровской Германией), который на тот момент не был необходим.

Читайте также: США и Европа провели напряженную дискуссию относительно Украины, — СМИ

"Мы, как европейцы, знаем, что значит иметь мирное соглашение, которое приемлемо и терпимо для людей в Украине и которое, в определенном смысле, является частью гарантий, необходимых нам всем на будущее, чтобы не столкнуться с новой российской агрессией", - сказал Вадефуль.

Кроме того, министр напомнил, что в этом году Германия стала крупнейшим партнером Украины как в военной, так и в невоенной помощи и призвал "больше союзников в Европе срочно активизироваться".

Читайте: Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Автор: 

переговоры (5356) США (28586) Вадефуль Иоганн (90)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ні тампон, ні його коханець ху*ло не підпишуть план 20
показать весь комментарий
11.12.2025 17:27 Ответить
+3
навіть не знаю що там. Але можу сказати що ху*ло та трамп підписувати не будуть.
Вже давно це було зрозуміло.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:33 Ответить
+2
А що в ньому? Можливо, це ми його не підпишемо. Якщо яйця з плану ,,28,, поставили в профіль плану ,,20,,
показать весь комментарий
11.12.2025 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні тампон, ні його коханець ху*ло не підпишуть план 20
показать весь комментарий
11.12.2025 17:27 Ответить
А що в ньому? Можливо, це ми його не підпишемо. Якщо яйця з плану ,,28,, поставили в профіль плану ,,20,,
показать весь комментарий
11.12.2025 17:30 Ответить
навіть не знаю що там. Але можу сказати що ху*ло та трамп підписувати не будуть.
Вже давно це було зрозуміло.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:33 Ответить
Круто, все путін всрався, залишається дрібниця дожати його. Господи як це жалюгідно виглядає, союзники як не зрадник так придурок, а то і два в одному.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:31 Ответить
они и так его дожали, что он идет на на невыгодные для себя уступки , если конечно он это подпишет
показать весь комментарий
11.12.2025 17:40 Ответить
Ви праві, ключове якщо підпише, а так ЄС наче сам пью, сам гуляю, сам перемагаю... Завтра уйло скаже ні, і пішло по колу. Нащо взагалі ці танці з бубном
показать весь комментарий
11.12.2025 17:45 Ответить
так і буде , але є маленька надія що фуйло хоче закінчити
показать весь комментарий
11.12.2025 17:48 Ответить
WhiteMax

ху*ло хоче закінчити тільки на своїх умовах.

Інакше йому не вигідно, інакше його братва не зрозуміє.... бо виявиться що він прогнувся.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
він то хоче , але як це зробити не зрозуміло
показать весь комментарий
11.12.2025 18:24 Ответить
Тепер у нас є новий план - "План 20"
***** його відкине ! Далі що ...?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:32 Ответить
те що і було до цього .... далі буде війна!
показать весь комментарий
11.12.2025 17:38 Ответить
В нас буде війна й надалі - це зррозуміло ...
Питання було до європейців - а ні Хайло , а ні Трамп не бажають бачити європейців в якості перемовників ... коли їм це скажуть відкрито - що вони будуть робити ?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:01 Ответить
Я вас розчарую - зменшення пунктів на якість не дуже вплинуло, тому й не оприлюднють, а закулісно вирішили, що українці переб'ються і потерплять, що рашка не буде покарана і залишок України зроблять буферною територією ЄС до наступного припадку якоїсь свинособаки. Вони не переживають, що ***** відмовиться, вони турбуються, як підсолодити пілюлю, щоб українців нахлобучити нікчемними гарантіями та обіцянками неймовірних інвестицій, більшість яких зведеться до кап-кап-кап.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:43 Ответить
Тобто якщо путін відкине цей мирний план - Німеччина вводить свої війська в Україну для його забезпечення? Чи в чому його принципи?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:43 Ответить
тобто ты едешь домой сразу
показать весь комментарий
11.12.2025 17:44 Ответить
Версію плану з 20-ти пунктів, яку розробили США і про яку Трамп говорив, що її не прочитав Зеленський і яку нібито схвалив Умеров - забракували Україна і Європа. Бо це був практично той же план Віткфоффа-Дмитрієва, але розбитий на 4 блоки і трохи причесаний. Тобто це не той план, який Зеленський відправив Кушнеру вчора ввечері і який вироблений спільно з Європою знову. Тобто, цей план із 20 пунктів не має шансів бути прийнятим Україною та Європою без коригування. І тому Трамп не хоче (поки що) їхати до Європи на затвердження нового плану, оскільки новий план від України-Європи вже Трампу не сподобається.
показать весь комментарий
11.12.2025 17:50 Ответить
Зеленский с#пизил таки 8 пунктов. Коррупционер грёбанный.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:08 Ответить
***** втягнув Трампа в процес планування. Безкінечний процес. І в ньому Трамп не буде застосовувати санкцій на ***** і касапстан.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:15 Ответить
"яка прийнятна і терпима для людей в Україні. " Тобто про покарання агресора там ніц, а українцям діватись нікуди, потерплять. Ми вже чотири роки потерпаємо, а ви дрочите і шукаєте способи, як би нахлобучити українців, щоб не заважали знову взасос з ****** лизатися.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:23 Ответить
«НОВИЙ» «МИРНИЙ ПЛАН ТРАМПА»: ДО ЧОГО ПРИМУШУЮТЬ УКРАЇНУ. АНАЛІЗ ЧОТИРЬОХ ДОКУМЕНТІВ.
Тетяна Силіна, "Дзеркало тижня"
Ось сьогоднішня стаття із розбором цього лайна. Зміни косметичні. Нічого суттєво не виправлено, бо не можна виправити від початку купу лайна. Герр Вадерфуль бреше. І не дивно. Нещодавно він вже пробовкав, що українцям доведеться проводити референдум для "прийняття болісних рішень".

https://zn.ua/ukr/WORLD/novij-mirnij-plan-trampa-do-choho-primushujut-ukrajinu-analiz-chotirokh-dokumentiv.html?fbclid=IwY2xjawOny_lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5QlpDNU95SEFTd0drc3o5c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnYFcy9raXK_n-ZPcdIsp7UvhpPv3d1A3dQXrZHucFM4W2gYlcFSHHMjiW4X_aem_FB6N834xUbcDg2GOBSbtkQ
показать весь комментарий
11.12.2025 18:24 Ответить
 
 