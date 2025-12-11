РУС
1 292 9

Европейские лидеры передали Трампу предложения относительно мирного плана, переговоры с США могут состояться в эти выходные, - Мерц

Мерц о мирном плане

Европейские лидеры передали президенту США Дональду Трампу предложения относительно мирного плана для Украины, переговоры с администрацией США могут состояться уже в эти выходные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг в Берлине на совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

Документ прислали поздно днем

Так, он отметил, что вчера днем у него состоялся развернутый телефонный разговор с президентом Трампом, Эмманюэлем Макроном, Киром Стармером. Стороны обсудили предстоящий процесс в течение следующих дней.

"Мы предложили, чтобы мы вместе с администрацией США завершили обсуждение документов. Это было предложение, о котором он не знал на момент нашего телефонного разговора, потому что его американцам прислали позже. Мы действительно отправили этот документ поздно днем, и он касался территориальных уступок, которые Украина могла бы принять. Но это был вопрос, на который украинский президент и украинский народ должны ответить. И мы сказали президенту Трампу именно это", - рассказал Мерц.

Переговоры с США могут состояться в течение выходных

Он отметил, что если процесс продолжится "в том виде, в котором мы его себе представляем, то переговоры с администрацией США состоятся в течение выходных, а в начале следующей недели, возможно, состоится встреча в Берлине".

"Примет ли администрация США участие в этой встрече, во многом зависит от документов, над которыми мы будем работать в это время. Я полностью уверен, что мы добьемся успеха, и во время телефонного разговора с президентом Трампом у меня действительно сложилось четкое впечатление, что он готов начать этот путь вместе с нами, потому что он знает, что европейцы хотят быть услышанными в своих интересах. Именно это я четко заявил во время нашего вчерашнего разговора, и это был очень конструктивный разговор. Мы действительно проявили уважение к точкам зрения друг друга", - отметил канцлер Германии.

Что предшествовало?

Европа (2206) переговоры (5348) США (28586) Фридрих Мерц (315)
Бумага хоч м'яка? Щоб підтертись трампу було комфортно.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:02 Ответить
трампу не треба підтиратись: у нього є ціла команда, що щоденно лижуть йому жопу й виносять за трампом памперси.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:38 Ответить
Європейські лідери молодці, тут питань нема, але ж їх пропозиції надані потенційному пацієнту психіатричної лікарні!!! Ось у чому проблема...
показать весь комментарий
11.12.2025 13:08 Ответить
Йому син або зять перекаже, після узгодження з ху....лом і визначення вартості роботи
показать весь комментарий
11.12.2025 13:08 Ответить
ОТ В ЧОМУ СЕНС? - він явно неадекват продажний. Який сенс з ним говорити - вдішіліть там 8 зама міністра і хай йому розказує про його велич
показать весь комментарий
11.12.2025 13:09 Ответить
Не вірю нікому. І дякую зеленському за такий стан речей.
***** звісно усвідомив свій шанс з обранням володимира олександровича, рознести в хлам Україну і опустити Європу.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:09 Ответить
Пропозиції мають бути вкрай чіткі - що саме і куди саме слід засунути Трампону, щоб він гарантовано заспокоївся з миром.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:10 Ответить
Сімейні перемовини?? Зять Трампа у курсі???
показать весь комментарий
11.12.2025 13:26 Ответить
Трамп ні в чому не розбирається, йому би в гольф пограти, там є зять і старичок-дурачок Уіткофф, ці двоє рашн простітутс, так шо так.
показать весь комментарий
11.12.2025 13:48 Ответить
 
 