Європейські лідери передали Трампу пропозиції щодо мирного плану, переговори зі США можуть відбутися цими вихідними, - Мерц

Європейські лідери передали президенту США Дональду Трампу пропозиції щодо мирного плану для України, переговори з адміністрацією США можуть відбутися вже цими вихідними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у четвер у Берліні на спільній з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пресконференції.

Документ надіслали пізно вдень

Так, він зазначив, що вчора вдень у нього відбулася розгорнута телефонна розмова з президентом Трампом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером. Сторони обговорили майбутній процес протягом наступних днів.

"Ми запропонували, щоб ми разом з адміністрацією США завершили обговорення документів. Це була пропозиція, про яку він не знав на момент нашої телефонної розмови, бо її американцям надіслали пізніше. Ми справді надіслали цей документ пізно вдень, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це було питання, на яке український президент та український народ повинні відповісти. І ми сказали президенту Трампу саме це", - розповів Мерц.

Переговори зі США можуть відбутися протягом вихідних

Він зауважив, що якщо процес продовжиться "у тому вигляді, у якому ми його собі уявляємо, то переговори з адміністрацією США відбудуться протягом вихідних, а на початку наступного тижня, можливо, відбудеться зустріч у Берліні".

"Чи візьме адміністрація США участь у цій зустрічі, значною мірою залежить від документів, над якими ми працюватимемо на цей час. Я цілком впевнений, що ми досягнемо успіху, і під час телефонної розмови з президентом Трампом у мене справді склалося чітке враження, що він готовий розпочати цей шлях разом з нами, бо він знає, що європейці хочуть бути почутими у своїх інтересах. Саме це я чітко заявив під час нашої вчорашньої розмови, і це була дуже конструктивна розмова. Ми справді проявили повагу до точок зору один одного", - зазначив канцлер Німеччини.

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