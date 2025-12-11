Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил принципиальную позицию относительно параметров приемлемого завершения переговоров о прекращении российско-украинской войны, в которых ключевую роль играет администрация Дональда Трампа.

Мерц подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть "действительно надежным" и включать юридические и материальные гарантии для Украины. По его словам, решение должно учитывать также интересы безопасности Европейского Союза.

"Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного над нашими головами", - отметил канцлер.

Он подчеркнул, что позиция Германии остается неизменной: Европа должна быть полноценным участником принятия решений, касающихся ее безопасности.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.

По данным The Wall Street Journal, в течение последних недель Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.

Также известно, что Украина предоставила администрации президента США ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.

