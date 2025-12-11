Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил принципиальную позицию относительно параметров приемлемого завершения переговоров о прекращении российско-украинской войны, в которых ключевую роль играет администрация Дональда Трампа.
Об этом он заявил в своем X, сообщает Цензор.НЕТ.
Мерц подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть "действительно надежным" и включать юридические и материальные гарантии для Украины. По его словам, решение должно учитывать также интересы безопасности Европейского Союза.
"Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного над нашими головами", - отметил канцлер.
Он подчеркнул, что позиция Германии остается неизменной: Европа должна быть полноценным участником принятия решений, касающихся ее безопасности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что его сегодняшний разговор с лидерами Германии, Франции и Великобритании прошел в довольно напряженной атмосфере.
- По данным The Wall Street Journal, в течение последних недель Белый дом передал европейским коллегам серию документов, излагающих видение США по восстановлению Украины и возвращению России в мировую экономику.
- Также известно, что Украина предоставила администрации президента США ответ на каждый пункт последнего проекта американского мирного плана.
Україна не в ЄС і не в НАТО і ніхто з них за Україну не воює. Так що чхати на їх інтереси.
Але, при цьому, повинні бути враховані їх інтереси?
І в жодному разі не повинно бути відмови від санкцій проти кацапстана, без відновлення територіальної цілосності України!
Єдине, у чому Трамп правий, - ЄС соплежуї.
Самі нічого суттєвого не роблять і сподіваються на США.
Збийте хоча б один квцапський пепелац при порушенні повітряного простору ЄС.
Поставте роісє ультиматум, щодо введення військ та прикриття неба в Україні, і виконайте його.
Роз'їбаште балтійський флот та НПЗ у Єлабузі.
І ***** само навколішки приповзе просити миру НА ВАШИХ умовах без всякої участі Трампа.