551 15

Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц повторил принципиальную позицию относительно параметров приемлемого завершения переговоров о прекращении российско-украинской войны, в которых ключевую роль играет администрация Дональда Трампа.

Об этом он заявил в своем X, сообщает Цензор.НЕТ.

Мерц подчеркнул, что любое мирное соглашение должно быть "действительно надежным" и включать юридические и материальные гарантии для Украины. По его словам, решение должно учитывать также интересы безопасности Европейского Союза.

"Не должно быть мира ценой интересов ЕС или НАТО, и никакого мира, согласованного над нашими головами", - отметил канцлер.

Он подчеркнул, что позиция Германии остается неизменной: Европа должна быть полноценным участником принятия решений, касающихся ее безопасности.

Что предшествовало?

+4
Ещё бы интересы Украины в них учесть...
показать весь комментарий
11.12.2025 17:54 Ответить
+2
у многих интерес один , чтоб это закончилось и уехать
показать весь комментарий
11.12.2025 17:56 Ответить
+2
З якого дива?
Україна не в ЄС і не в НАТО і ніхто з них за Україну не воює. Так що чхати на їх інтереси.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:02 Ответить
Уєхать куда?
показать весь комментарий
11.12.2025 17:58 Ответить
хз куда , но люди с Львова и Ровно едут от войны и бомбежек, ради своего процветания
показать весь комментарий
11.12.2025 18:28 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 18:01 Ответить
..так тоді допомагайте максимально, а то одні говорять так, інші проти і т.д. Балаболи!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 18:01 Ответить
З якого дива?
Україна не в ЄС і не в НАТО і ніхто з них за Україну не воює. Так що чхати на їх інтереси.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:02 Ответить
Россійські ракети/дрони Європа збивати не хоче, бо буде ескалація... Тауруси на дадуть, бо це також ескалація та і взагалі є сумніви в їх наявності... Фінансування дають менше, ніж купують у рф...

Але, при цьому, повинні бути враховані їх інтереси?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:07 Ответить
Ну , вони ж "план 20" розробили ! Як же ж їх не слухати ...?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:13 Ответить
Danke - пане МЕРЦ!
показать весь комментарий
11.12.2025 18:09 Ответить
Європа вже зрозуміла (не всі правда), що існуаання України є запобіжником безпеки Європи і тому намагаються заважити трумпу врятувати рашку.
І в жодному разі не повинно бути відмови від санкцій проти кацапстана, без відновлення територіальної цілосності України!
показать весь комментарий
11.12.2025 18:10 Ответить
Якщо б зрозуміли, жодне кацапське корито вже не могло б вийти з Фінської протоки, а кацапські літаки боялися б літати навіть поряд з повітряним простором країн ЄС.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:26 Ответить
КАКИЕ ИНТЕРЕСЫ НАТОи ЕС? Ваш интерес не вызвать ЭСКАЛАЦИЮ - это вы смогли, сидите и не *******
показать весь комментарий
11.12.2025 18:17 Ответить
Другими словами- "воюйте хлопцы, мы душой за вами. Но это не точно...".
показать весь комментарий
11.12.2025 18:17 Ответить
Так не давайте Трампу взагалі займатися цим питанням.

Єдине, у чому Трамп правий, - ЄС соплежуї.
Самі нічого суттєвого не роблять і сподіваються на США.

Збийте хоча б один квцапський пепелац при порушенні повітряного простору ЄС.
Поставте роісє ультиматум, щодо введення військ та прикриття неба в Україні, і виконайте його.
Роз'їбаште балтійський флот та НПЗ у Єлабузі.

І ***** само навколішки приповзе просити миру НА ВАШИХ умовах без всякої участі Трампа.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:22 Ответить
 
 