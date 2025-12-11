Bloomberg: ЕС готовит прорыв в вопросе замороженных активов Центробанка РФ

Евросоюз приближается к важному решению относительно замороженных российских активов, которое позволит разблокировать крупный финансовый пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Вloomberg.

Еврокомиссия предложила компромиссный механизм, который уже предварительно поддержали послы стран ЕС. Окончательное голосование ожидается в пятницу, 12 декабря.

Новый порядок продления замораживания активов

Сейчас каждые полгода все 27 стран ЕС должны единогласно продлевать замораживание активов Центробанка РФ. Из-за этого даже одна страна может заблокировать решение и теоретически открыть России доступ к более чем 210 млрд евро, хранящимся в ЕС.

Новый план предлагает продлевать замораживание не единогласно, а квалифицированным большинством. Это лишает отдельные государства, в частности Венгрию, возможности блокировать продление санкций.

Кредит для Украины и дальнейшие шаги ЕС

Такой подход позволит ЕС удержать активы на сумму более 210 млрд евро и создаст условия для запуска кредита в 90 млрд евро для Украины. Средства должны поддержать бюджет, экономику и оборону нашего государства в течение следующих двух лет.

По плану, часть замороженных российских средств будет направлена на нужды Украины. Возврат кредита произойдет только в том случае, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный войной.

Окончательное решение должно быть принято 18 декабря на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Несмотря на сопротивление Будапешта, большинство государств настроены поддержать Украину и завершить переговоры.

"Мы очень близки к решению", - заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российские активы "самым сильным инструментом Европы" и предположил, что прорыв возможен уже на этой неделе.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпадающие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

