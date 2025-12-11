РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12061 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
668 7

Bloomberg: ЕС готовит прорыв в вопросе замороженных активов Центробанка РФ

Замороженные активы РФ: Евросоюз готов принять решение

Евросоюз приближается к важному решению относительно замороженных российских активов, которое позволит разблокировать крупный финансовый пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Вloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Еврокомиссия предложила компромиссный механизм, который уже предварительно поддержали послы стран ЕС. Окончательное голосование ожидается в пятницу, 12 декабря.

Читайте также: Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донбассе: Украина не примет компромисс от США

Новый порядок продления замораживания активов

Сейчас каждые полгода все 27 стран ЕС должны единогласно продлевать замораживание активов Центробанка РФ. Из-за этого даже одна страна может заблокировать решение и теоретически открыть России доступ к более чем 210 млрд евро, хранящимся в ЕС.

Новый план предлагает продлевать замораживание не единогласно, а квалифицированным большинством. Это лишает отдельные государства, в частности Венгрию, возможности блокировать продление санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: ЗАЭС не будет работать под контролем России

Кредит для Украины и дальнейшие шаги ЕС

Такой подход позволит ЕС удержать активы на сумму более 210 млрд евро и создаст условия для запуска кредита в 90 млрд евро для Украины. Средства должны поддержать бюджет, экономику и оборону нашего государства в течение следующих двух лет.

По плану, часть замороженных российских средств будет направлена на нужды Украины. Возврат кредита произойдет только в том случае, если Россия компенсирует ущерб, нанесенный войной.

Читайте: Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц

Окончательное решение должно быть принято 18 декабря на встрече лидеров ЕС в Брюсселе. Несмотря на сопротивление Будапешта, большинство государств настроены поддержать Украину и завершить переговоры.

"Мы очень близки к решению", - заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российские активы "самым сильным инструментом Европы" и предположил, что прорыв возможен уже на этой неделе.

Читайте также: ЕС запускает новый технический формат переговоров с Украиной, независимый от вето Венгрии

Замороженные активы РФ

  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
  • По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
  • Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпадающие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС зафиксировал рекордный приток беженцев из Украины после разрешения выезжать за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

деньги (955) Евросоюз (17932) замороженные активы (464) война в Украине (7191)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віримо що кацапстанські гроші в повній мирі будуть передані Україні щоб закінчити війну і почати відбудову країни!
показать весь комментарий
11.12.2025 20:21 Ответить
Не смiшiть
показать весь комментарий
11.12.2025 20:24 Ответить
Грёбаный европейский колхоз. 4 года, 4 года войны они переливают из пустого в порожнее. И только Когда возникла реальная опасность что америкосы заберут 100 млрд, начались шевелить своими жопами. И это ещё не факт, что что-то решат. Во время войны демократия до п***ды . Почему Россия несмотря на санкции 4 года держится? Потому что там диктатура. Также держится и северная Корея и Китай. Если Европа не найдёт нового талантливого художника, который сможет её объединить-Европе хана . Как бы кому-нибудь не нравился этот художник.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:27 Ответить
И ещё. Я не женоненавистник. Но во время войны руководить государством должны мужчины. Как Евросоюзом. Посмотрите на эту хорошую девочку Каю калас. Которая время от времени что-то невнятно пищит. А она на секунду-представитель Евросоюза по международным делам. И даже Фондырля -хорошая чувиха. Хороший гинеколог в прошлом. Вот бы пусть сидела перед гинекологическим креслом, и смотрела туда, В чём она разбирается куда лучше чем в политике.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:31 Ответить
А ти, кацапе, зі свого досвіду знаєш, що вона гарним гінекологом була?

І названі тобою жінки не керівники держав, а ти пишеш, що керувати державами мають чоловіки.

Он трамп керує державою добре? А він чоловік чи жінка для тебе?
показать весь комментарий
11.12.2025 20:59 Ответить
У самого ж ЄС на кожен " прорив" щодо кацапських грошей на готові черговий орбан чи фіцо, чи ще хтось. Та й взагалі з такими темпами ця сума навпаки знецінюється і напривеликий жаль як важіль впливу може і на росію вже не мати.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:54 Ответить
Нельзя воровать чужие деньги. Китай тогда выведет свои гроши из Европы, и европейская экономика схлопнется. И пожалуйста, кризис. Не тебе денег на помощь ВСУ, не несчастным украинским пенс.бюджетникам, не украинским, самым работоспособным гражданам, до сих пор, седящих на немецких пасобиях.
Вкладчик кладёт в банк свои кровные, не для того, чтобы у него банк их отжал.
показать весь комментарий
11.12.2025 21:15 Ответить
 
 