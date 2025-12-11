РУС
3 477 30

Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донетчине: Украина не примет компромисс от США

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что "компромиссное видение" США относительно контроля над Донбассом в случае мирного соглашения должно быть справедливым для Украины. 

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Территориальные вопросы по Донбассу

По его словам, если Вооруженные силы Украины должны уйти, то российская армия – не должна входить.

"Что касается 20 пунктов: есть позиции, по которым остаются вопросы. В частности, по тематике территорий — это очень сенситивно. Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а русские — "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Между этими позициями сейчас идет дискуссия", — заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предлагают демилитаризованную зону без требования к РФ покинуть Донецкую и Луганскую области, - FT

  • По его словам, американцы видят это так: украинские войска выходят с территории Донецкой области, и компромисс как бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области.

"Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", — они не знают", — отметил глава государства. 

Нужен мониторинг

Он отметил, что есть вполне справедливый вопрос относительно этой "свободной экономической зоны": если украинская армия отходит, как от нее требуют, то почему от другой стороны не требуют отойти на то же расстояние в другую сторону? Также есть вопросы относительно менеджмента на этих территориях и других моментов. Поэтому, пока, разговор об этом еще продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные договоренности по Украине не могут приниматься без учета интересов ЕС и НАТО, - Мерц

  • Он привел в пример, что если Украина отходит из Донетчины на 5 или 10 км, то и Россия должна отойти на такое же расстояние. Как и в других войнах, за этим нужен мониторинг.

"На [территориальные] вопросы будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума. Сейчас многое зависит от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (22931) США (28586) территориальная целостность (323) Донбасс (26979) переговоры с Россией (1396) война в Украине (7191)
Топ комментарии
+11
показать весь комментарий
11.12.2025 18:41 Ответить
+6
показать весь комментарий
11.12.2025 18:46 Ответить
+3
А вже була вільна економічна зона на Донбасі, вона закінчилась війною! Хочемо ще одну війну? Навіщо двічі повторювати смертельні помилки?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:11 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 18:41 Ответить
Та ну На Ху......#
Такий гУмор.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:50 Ответить
А вже була вільна економічна зона на Донбасі, вона закінчилась війною! Хочемо ще одну війну? Навіщо двічі повторювати смертельні помилки?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:11 Ответить
А що там на Донбасі зосталося з єкономіки?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:42 Ответить
мінеральні ресурси та газ
показать весь комментарий
11.12.2025 18:54 Ответить
Ну це мені зрозуміло що з лугандону всі виходять і ніхто не заходить. І лугандон стає резервацією - ніхто нікуди і ніколи. А що з запоріжскою та херсонською областями? Щось ніхто нічого не каже…
показать весь комментарий
11.12.2025 18:45 Ответить
По нынешней линии соприкосновения.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:57 Ответить
Ніхто ні звідки не виходить.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:01 Ответить
Влада не прийме компроміс від Штатів, то згодом прийме капітуляцію. Ще повикаблучуйся зелений недофараон.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:46 Ответить
На цей випадок вже заготовлені відмазки "Винні ухилянти" і "Зате зберегли незалежність і право хотіти в ЄС і НАТО"
показать весь комментарий
11.12.2025 18:49 Ответить
А тебе що бентежить? Ти ж в Штатах… там ухилянтів немає… як би!!!! Звичайно що винні і не тільки ухилятися а й сзчешники і дезертири. Бо зброя є а воювати їй немає кому! Ти це хотів послухати????
показать весь комментарий
11.12.2025 19:02 Ответить
Нах прибираєте свою белібєрду про "виходи з теріторій" і приймемо.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:03 Ответить
А беженец от куда знает,что лучше для Украины!? Bürgergeld Empfänger!😉
показать весь комментарий
11.12.2025 19:56 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 18:46 Ответить
👍
показать весь комментарий
11.12.2025 18:54 Ответить
заголовок не сооответвствует теме. В теме клоун уже даже за референдум заговорил для решений территориального вопроса
показать весь комментарий
11.12.2025 18:52 Ответить
Говорити не мішки ворочати. Для референдума потрібно виводити російські війська з усієї території України, включно із Кримом.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:04 Ответить
"Руські хочуть" - навіть Зєля не каже на русскіх - "руські", а цензор далі каже...
показать весь комментарий
11.12.2025 18:53 Ответить
В'їбіть йому з ноги за "Руських", бо до нього по хорошому не доходить.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:54 Ответить
Це не він - це цензор.
Зєля сказав так: "Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" - "демілітаризованою зоною", - сказав Зеленський.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:16 Ответить
Туди зайдуть "зелені" чоловічки
показать весь комментарий
11.12.2025 18:55 Ответить
На територіальні] питання буде відповідати народ України. Джерело: https://censor.net/ua/n3589973

Ну звістно як завжди. Все гарне собі всі незручні питання народу. Хоча мабуть в цьому вибадку це не так вже й погано.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:55 Ответить
Чи в ЗЕбіла чердак їде? Мобілізацію спихнув на військових,питання територій буде вирішувати український народ( спихнув на народ,хоча є Конституція України,бери читай,який референдум).Питання виборів,звернувся до Верховної Ради,(спихнув на ВР).Вибори під час воєнного стану,читай знову Конституцію.За що ж ЗЕленський повинен відповідати? За 1000 імені себе,зимова підтримка,3000 км покататись? Ідіот !
показать весь комментарий
11.12.2025 18:59 Ответить
Справедливо было бы ********* к херам маскву. И ещё с десяток городов. Есть у нас для этого оружие и возможности? Ну вот от этого и нужно плясать. К чему эти фантазии.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:00 Ответить
...не руські, а росіяни (як би це не було огидно...) - (йшов вже шостий рік безтолкового-беззмістовного навчання Зеленського на президента України..)
і про що, взагалі, йдеться?.. у Світі вже не працює право, міжнародні закони про законно визнані кордони, про права та свободи?.. чи усі згодні?..
- ну тоді чекайте на світовий хаос і "дикий захід" з кацапським людожерством і китайськими повільними тортурами...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:03 Ответить
А он ***** справедливо Донбасс делит) сам факт такой дележки не имеет со справедливостью ничего общего. Это как к тебе в хату залез домушник, а вы потом после драки начинаете делить с ним твое же майно. Это называется договорняк. А раз так, то остальное уже мелочи, которые глобально на ситуацию не влияют. Так что хватит про справедливость. Забудьте это слово и дальше воспринимать происходящее станет легче и понятнее.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
Як це вільна економічна зона? Тобто керуватиме рашка, а фінансуватиме Україна?
Де кордон пролягатиме? Там де географічні лінії чи там де зіткнення? Схоже на симбіоз Кореї з Придністровʼям! А люди, громадяни якої країни? Невизнаної динири-линири? Щось дуже мутна вода….
показать весь комментарий
11.12.2025 19:36 Ответить
Тоді залишиться тільки мобілізувати боєздатних. Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... Боротись з корупцією, люструвати суддів і прокурорів, садити міндичів. А поки що все навпаки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
От і маємо!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:48 Ответить
...а що про москальскиз попів? До чого тут європейське законодавство?
Адже, рпц в Україні була заборонена тому, що порушила укр законодавство, займалась не задволенням реліг.потреб віруючих, а пропагандой і прославленням окупантів. Тому і була заборонена.
А чому тр не бачить, як одномоментно були розтрощені, закриті або передані рпц храми пцу на окупованих територіях, як укр мова, укр книги, підручники і все українське було заборонено.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:00 Ответить
 
 