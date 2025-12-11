Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донетчине: Украина не примет компромисс от США
Президент Владимир Зеленский считает, что "компромиссное видение" США относительно контроля над Донбассом в случае мирного соглашения должно быть справедливым для Украины.
Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Территориальные вопросы по Донбассу
По его словам, если Вооруженные силы Украины должны уйти, то российская армия – не должна входить.
"Что касается 20 пунктов: есть позиции, по которым остаются вопросы. В частности, по тематике территорий — это очень сенситивно. Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а русские — "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Между этими позициями сейчас идет дискуссия", — заявил Зеленский.
- По его словам, американцы видят это так: украинские войска выходят с территории Донецкой области, и компромисс как бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области.
"Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", — они не знают", — отметил глава государства.
Нужен мониторинг
Он отметил, что есть вполне справедливый вопрос относительно этой "свободной экономической зоны": если украинская армия отходит, как от нее требуют, то почему от другой стороны не требуют отойти на то же расстояние в другую сторону? Также есть вопросы относительно менеджмента на этих территориях и других моментов. Поэтому, пока, разговор об этом еще продолжается.
- Он привел в пример, что если Украина отходит из Донетчины на 5 или 10 км, то и Россия должна отойти на такое же расстояние. Как и в других войнах, за этим нужен мониторинг.
"На [территориальные] вопросы будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума. Сейчас многое зависит от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - добавил Зеленский.
Такий гУмор.
Зєля сказав так: "Американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо "вільної економічної зони". Американці називають це так, а "рускі" - "демілітаризованою зоною", - сказав Зеленський.
Ну звістно як завжди. Все гарне собі всі незручні питання народу. Хоча мабуть в цьому вибадку це не так вже й погано.
і про що, взагалі, йдеться?.. у Світі вже не працює право, міжнародні закони про законно визнані кордони, про права та свободи?.. чи усі згодні?..
- ну тоді чекайте на світовий хаос і "дикий захід" з кацапським людожерством і китайськими повільними тортурами...
Де кордон пролягатиме? Там де географічні лінії чи там де зіткнення? Схоже на симбіоз Кореї з Придністровʼям! А люди, громадяни якої країни? Невизнаної динири-линири? Щось дуже мутна вода….
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ.
От і маємо!
Адже, рпц в Україні була заборонена тому, що порушила укр законодавство, займалась не задволенням реліг.потреб віруючих, а пропагандой і прославленням окупантів. Тому і була заборонена.
А чому тр не бачить, як одномоментно були розтрощені, закриті або передані рпц храми пцу на окупованих територіях, як укр мова, укр книги, підручники і все українське було заборонено.