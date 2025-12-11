Зеленский о "свободной экономической зоне" на Донетчине: Украина не примет компромисс от США

Президент Владимир Зеленский считает, что "компромиссное видение" США относительно контроля над Донбассом в случае мирного соглашения должно быть справедливым для Украины.

Об этом глава государства сказал во время встречи с журналистами в Киеве 11 декабря, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Территориальные вопросы по Донбассу

По его словам, если Вооруженные силы Украины должны уйти, то российская армия – не должна входить.

"Что касается 20 пунктов: есть позиции, по которым остаются вопросы. В частности, по тематике территорий — это очень сенситивно. Россияне хотят весь Донбасс, но мы, понятно, это не воспринимаем. И американцы ищут какой-то формат. Они обсуждали вопрос о "свободной экономической зоне". Американцы называют это так, а русские — "демилитаризованной зоной". Наша позиция в плане: справедливо — когда стоим там, где стоим, то есть на контактной линии. Между этими позициями сейчас идет дискуссия", — заявил Зеленский.

По его словам, американцы видят это так: украинские войска выходят с территории Донецкой области, и компромисс как бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донецкой области.

"Кто будет управлять этой территорией, которую они называют уже "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", — они не знают", — отметил глава государства.

Нужен мониторинг

Он отметил, что есть вполне справедливый вопрос относительно этой "свободной экономической зоны": если украинская армия отходит, как от нее требуют, то почему от другой стороны не требуют отойти на то же расстояние в другую сторону? Также есть вопросы относительно менеджмента на этих территориях и других моментов. Поэтому, пока, разговор об этом еще продолжается.

Он привел в пример, что если Украина отходит из Донетчины на 5 или 10 км, то и Россия должна отойти на такое же расстояние. Как и в других войнах, за этим нужен мониторинг.

"На [территориальные] вопросы будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума. Сейчас многое зависит от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию", - добавил Зеленский.