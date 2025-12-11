США предлагают демилитаризованную зону без требования к РФ покинуть Донецкую и Луганскую области, - FT

Последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Украинский высокопоставленный чиновник, ознакомленный с окончательной редакцией предложений, заявил, что документ не предусматривает требования к России покинуть контролируемые территории. Вместо этого Соединенные Штаты настаивают, что украинские силы должны покинуть свои позиции в Донецкой области.

Первоначальный "мирный план" США

Ранее первоначальный план Дональда Трампа из 28 пунктов предлагал создание "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" после вывода украинских войск из Донбасса. По словам украинских чиновников, участвовавших в переговорах, США настаивают на модели, похожей на демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, которая существует уже более 72 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает демилитаризованную зону как потенциальный путь к замораживанию конфликта, что даст России время перегруппироваться перед возможным новым наступлением.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у США, Украины и РФ остаются разногласия по вопросу территорий, которые обсуждаются в рамках "мирного плана" Штатов.

Позже президент сообщил, что Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

