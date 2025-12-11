РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11266 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 954 17

США предлагают демилитаризованную зону без требования к РФ покинуть Донецкую и Луганскую области, - FT

сша,украина

Последние предложения США по "мирному плану" не содержат требования к России вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской областей, которые планируется включить в демилитаризованную зону.

Об этом сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинский высокопоставленный чиновник, ознакомленный с окончательной редакцией предложений, заявил, что документ не предусматривает требования к России покинуть контролируемые территории. Вместо этого Соединенные Штаты настаивают, что украинские силы должны покинуть свои позиции в Донецкой области.

Первоначальный "мирный план" США

Ранее первоначальный план Дональда Трампа из 28 пунктов предлагал создание "нейтральной демилитаризованной буферной зоны" после вывода украинских войск из Донбасса. По словам украинских чиновников, участвовавших в переговорах, США настаивают на модели, похожей на демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, которая существует уже более 72 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает демилитаризованную зону как потенциальный путь к замораживанию конфликта, что даст России время перегруппироваться перед возможным новым наступлением.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Падение Покровска может ослабить позиции Украины на фоне переговоров США и России, - Reuters

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у США, Украины и РФ остаются разногласия по вопросу территорий, которые обсуждаются в рамках "мирного плана" Штатов.

  • Позже президент сообщил, что

    Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Автор: 

США (28586) территориальная целостность (323) Донбасс (26979)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Трамп кончена тварина , яка перевершила своїм цинізмом кацапського ***** .
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
+5
"Мир" на платформі - дави слабшого
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
+5
відступати не можна, Трампон 3,14 із його вмогами зрозуміло хто, але як наша армія поставиться до того, щб орки зайняли без бою Донецьку область, і отримали без бою можливість обстрілювати Полтавську, особливо якщо пригадати, коли орки обстрілювали наші війська на межі Ростовської і Донецької області у 2014 році, а нашим було заборонено відповідати , щоб не спровокувати ""війну".
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітьок та зятьок порішали.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:40 Ответить
Це зять-нєхій взять так вирішив?
показать весь комментарий
11.12.2025 11:44 Ответить
"Мир" на платформі - дави слабшого
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
відступати не можна, Трампон 3,14 із його вмогами зрозуміло хто, але як наша армія поставиться до того, щб орки зайняли без бою Донецьку область, і отримали без бою можливість обстрілювати Полтавську, особливо якщо пригадати, коли орки обстрілювали наші війська на межі Ростовської і Донецької області у 2014 році, а нашим було заборонено відповідати , щоб не спровокувати ""війну".
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
Трамп кончена тварина , яка перевершила своїм цинізмом кацапського ***** .
показать весь комментарий
11.12.2025 11:46 Ответить
Ви свої війська виводьте, а нам просто повірте на слово...
Геніально!
показать весь комментарий
11.12.2025 11:47 Ответить
АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

- південний Вєтнам США кинули
- з Афганістану бігли і всіх хто їм помагали кинули
- в Іраку так само
- уже Японії кажуть щоб тихо вела себе з Китаєм - кинули

"траст мі бро" тепер все буде ок. НЕА, просто поржуть із Форриди над наївними лохами
показать весь комментарий
11.12.2025 11:50 Ответить
ДЕБІЛИ!!!
показать весь комментарий
11.12.2025 11:51 Ответить
трампон здувся. Чекаємо, чи здується Конгрес....
показать весь комментарий
11.12.2025 11:51 Ответить
Як варіант: Україна не йде з Донбасу, натомість вона висуває Трампа на Нобелівську премію.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:54 Ответить
На відео заява нинішнього держсекретаря США Рубіо у 2014 році: там він нагадує, що Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, але рф напала, тому він обіцяє, що Штати вічно будуть підтримувати Україну

https://streamable.com/dgih63
показать весь комментарий
11.12.2025 11:55 Ответить
понятно , так же ближе нападать потом
показать весь комментарий
11.12.2025 11:57 Ответить
Яка,***,несподіванка)Хіба це не форма капітуляції?(((
показать весь комментарий
11.12.2025 11:58 Ответить
У кацапів з економікою ж..па, тому так сильно зараз красновим крутять
показать весь комментарий
11.12.2025 11:59 Ответить
Відчувають що підкрадається пісець...
показать весь комментарий
11.12.2025 12:11 Ответить
То пропонуйте свої вимоги, забули як баби торгуються на базарі?
показать весь комментарий
11.12.2025 11:59 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 12:14 Ответить
 
 