США пропонують демілітаризовану зону без вимоги до РФ залишити Донеччину та Луганщину, - FT

Останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Український високопосадовець, ознайомлений із фінальною редакцією пропозицій, заявив, що документ не передбачає вимоги до Росії покинути контрольовані території. Натомість Сполучені Штати наполягають, що українські сили мають залишити свої позиції в Донецькій області.

Початковий "мирний план" США

Раніше початковий план Дональда Трампа з 28 пунктів пропонував створення "нейтральної демілітаризованої буферної зони" після виведення українських військ із Донбасу. За словами українських посадовців, які брали участь у переговорах, США наполягають на моделі, схожій на демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю, що існує вже понад 72 роки.

Президент України Володимир Зеленський розглядає демілітаризовану зону як потенційний шлях до замороження конфлікту, що дасть Росії час перегрупуватися перед можливим новим наступом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Падіння Покровська може послабити позиції України на тлі переговорів США та Росії, - Reuters

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що у США, України та РФ залишаються розбіжності щодо питання територій, які обговорюються в рамках "мирного плану" Штатів.

Пізніше президент повідомив, що Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Уіткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ та США, - Лавров