США пропонують демілітаризовану зону без вимоги до РФ залишити Донеччину та Луганщину, - FT
Останні пропозиції США щодо "мирного плану" не містять вимоги до Росії вивести свої війська з територій Донеччини та Луганщини, які планується включити до демілітаризованої зони.
Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Український високопосадовець, ознайомлений із фінальною редакцією пропозицій, заявив, що документ не передбачає вимоги до Росії покинути контрольовані території. Натомість Сполучені Штати наполягають, що українські сили мають залишити свої позиції в Донецькій області.
Початковий "мирний план" США
Раніше початковий план Дональда Трампа з 28 пунктів пропонував створення "нейтральної демілітаризованої буферної зони" після виведення українських військ із Донбасу. За словами українських посадовців, які брали участь у переговорах, США наполягають на моделі, схожій на демілітаризовану зону між Північною та Південною Кореєю, що існує вже понад 72 роки.
Президент України Володимир Зеленський розглядає демілітаризовану зону як потенційний шлях до замороження конфлікту, що дасть Росії час перегрупуватися перед можливим новим наступом.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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Президент Володимир Зеленський заявив, що у США, України та РФ залишаються розбіжності щодо питання територій, які обговорюються в рамках "мирного плану" Штатів.
- Пізніше президент повідомив, що
Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
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- південний Вєтнам США кинули
- з Афганістану бігли і всіх хто їм помагали кинули
- в Іраку так само
- уже Японії кажуть щоб тихо вела себе з Китаєм - кинули
"траст мі бро" тепер все буде ок. НЕА, просто поржуть із Форриди над наївними лохами