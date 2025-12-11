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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
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Путін і Віткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ та США, - Лавров

Результати переговорів Путіна та Віткоффа: що каже Лавров?

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Росії та США вдалося усунути всі непорозуміння між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Путін і Віткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ і США, які виникли через паузу після саміту на Алясці", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

За словами Лаврова, переговори Росії зі США нібито націлені на встановлення довгострокового миру в Україні.

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Зустріч Віткоффа та Путіна

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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Лавров Сергій (1706) путін володимир (25517) росія (70552) США (26823) Віткофф Стів (321)
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Топ коментарі
+14
кінь гавайський забув , скоро лютий і в США почнуться виборчі компанії, тоді подивимось.
А поки Україна має вбивати рашиських підарів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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11.12.2025 11:01 Відповісти
+12
Двушечка на Вашингтон пішла?
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11.12.2025 10:54 Відповісти
+12
Ми дуже за вас раді, що всі непорозуміння між ВАШИМИ країнами усунуто.
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11.12.2025 10:56 Відповісти

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