Путін і Віткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ та США, - Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що Росії та США вдалося усунути всі непорозуміння між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Путін і Віткофф на останній зустрічі усунули всі непорозуміння між РФ і США, які виникли через паузу після саміту на Алясці", - сказав міністр закордонних справ країни-окупанта.

За словами Лаврова, переговори Росії зі США нібито націлені на встановлення довгострокового миру в Україні.

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Зустріч Віткоффа та Путіна

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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