У Кремлі вважають, що Кушнер відіграватиме провідну роль у "мирному плані" щодо України

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що радник та зять президента США Джаред Кушнер матиме ключову роль у формулюванню умов завершення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

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Роль Кушнера у переговорах

За словами Ушакова, участь зятя Трампа під час переговорів у Москві "виявилася дуже доречною".

"Тому що до чарівності й доброзичливості (спецпредставника Трампа - ред.) Віткоффа вона додала елемент системності", - каже він.

"Я особисто вважаю, що багато в чому, якщо буде складатися далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання, то ручкою водитиме багато в чому саме пан Кушнер", - додав помічник Путіна.

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Віткофф та Путін

За словами помічника російського диктатора Путіна, "нова людина" у переговорній групі США, а саме Кушнер, приїхав до Москви "якраз вчасно".

Ушаков також стверджує, що Віткофф та Путін зустрічалися вже шість разів, тому"розуміють один одного з пів слова".

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Переговори США та РФ

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.

За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

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