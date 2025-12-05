УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15833 відвідувача онлайн
Новини Мирний план США Зустріч Віткоффа з Путіним
2 931 43

У Кремлі вважають, що Кушнер відіграватиме провідну роль у "мирному плані" щодо України

Джаред Кушнер та Стів Віткофф

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков стверджує, що радник та зять президента США Джаред Кушнер матиме ключову роль у формулюванню умов завершення війни Росії проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Роль Кушнера у переговорах

За словами Ушакова, участь зятя Трампа під час переговорів у Москві "виявилася дуже доречною".

"Тому що до чарівності й доброзичливості (спецпредставника Трампа - ред.) Віткоффа вона додала елемент системності", - каже він.

"Я особисто вважаю, що багато в чому, якщо буде складатися далі на папері якийсь план, що веде до врегулювання, то ручкою водитиме багато в чому саме пан Кушнер", - додав помічник Путіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Страх Путіна перед Трампом майже зник після "мирних перемовин" у Москві, - The Times

Віткофф та Путін

За словами помічника російського диктатора Путіна, "нова людина" у переговорній групі США, а саме Кушнер, приїхав до Москви "якраз вчасно".

Ушаков також стверджує, що Віткофф та Путін зустрічалися вже шість разів, тому"розуміють один одного з пів слова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп залучає неофіційних посередників для "мирної угоди" щодо України, - CNN

Ушаков

Переговори США та РФ

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві 2 грудня закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляли параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони мали вирушити до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
  • Однак, як писало Euronews, 3 грудня зустріч президента Володимира Зеленського зі спецпредставником Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером скасували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поділили "мирний план" на чотири частини - NYT

Автор: 

Кушнер Джаред (75) переговори з Росією (1618) війна в Україні (8547) Ушаков Юрій (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Значить кушнер-повне лайно.
показати весь коментар
05.12.2025 20:42 Відповісти
+10
Трамп робить все аби США став аукціоном на якому вільно.торгують країнами, землями з рабами і навіть повітрям.
Китай і Індія знайшли для себе кілера в особі путіна, який за так вбиває, за гроші тим більше.
Європа, нажаль - як жиле, яке красиве, смачне, але дрябле і трясеться навіть від вітру.
Мені жаль цей світ.бо ним правлять.диктатори і продажні істоти.
показати весь коментар
05.12.2025 20:50 Відповісти
+8
...і це у США... Тьху!
показати весь коментар
05.12.2025 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить кушнер-повне лайно.
показати весь коментар
05.12.2025 20:42 Відповісти
курви !

а що робити, якщо маємо ЗЄлю, про-сирського та коаліцію немічних ?

хоч би Залужний був, як у 2022 р. !

Україні потрібен Гетьман!

.
показати весь коментар
05.12.2025 21:02 Відповісти
Наче це не було відомо по його висерах в соцмережах, ще задовго до "миротворчої" місії...
показати весь коментар
06.12.2025 11:48 Відповісти
А більш "продвинутого" в сім"ї Трампа немає?
показати весь коментар
05.12.2025 20:43 Відповісти
Якийсь кумовський підряд. В світі що, відмінили всі офіційні посади та вирішують виключно на рівні родинних зв'язків?
показати весь коментар
05.12.2025 20:44 Відповісти
...і це у США... Тьху!
показати весь коментар
05.12.2025 20:48 Відповісти
Если это выглядит кумедно, может быть мы чего то не понимаем?
В США действует закон запрещающий оф. лицам вести переговоры с не дружественными странами без массы ограничений.
Поэтому Трамп выбрал людей которые якобы никого не представляют.
Переговоры с Россией, ДНР и ЛНР вел Кучма. Он кто на то время? Никто.
показати весь коментар
05.12.2025 20:57 Відповісти
Може нам також потрібно в переговірники посилати людину без офіційних повноважень? Ну, щоб у разі чого відмовитись від вже взятих зобов'язань на основі того що їх підписувала ніким не вповноважена людина з вулиці.
показати весь коментар
05.12.2025 21:05 Відповісти
У нас парламентско-президентская республика, а угоды про минералы подписывала от имени Украины на то время действующий премьер-министр.
показати весь коментар
05.12.2025 21:11 Відповісти
Так алі- баба і їздив на переговори,а він ніхто і звати його ніяк!
показати весь коментар
05.12.2025 21:31 Відповісти
Трамп робить все аби США став аукціоном на якому вільно.торгують країнами, землями з рабами і навіть повітрям.
Китай і Індія знайшли для себе кілера в особі путіна, який за так вбиває, за гроші тим більше.
Європа, нажаль - як жиле, яке красиве, смачне, але дрябле і трясеться навіть від вітру.
Мені жаль цей світ.бо ним правлять.диктатори і продажні істоти.
показати весь коментар
05.12.2025 20:50 Відповісти
Путин капиталистам сказал про 2 триллиона долларов, которые им даст ресурсами, и с США 5 часов уже планы строили, как будут осваивать и как будут Украину сливать. США, и Запад, как рэкет - сами создали угрозу - столкнули лбами Украину с Россией, забрали у Украины ядерки, ослабили Украину долгами кредитными, сповоцировали РФ напасть на Украину ибо ослабили ее, а не ослабили бы, то и войны бы не было. А теперь продают чипы и оружие и России и Украине, ресурсы состригли с Украины и с России, оружие продают Украине за деньги России на Западе. Ослабляют военные потенциалы, и зарабатывают. Просто на ую крутят и Россию и Украину...
показати весь коментар
05.12.2025 20:50 Відповісти
а де увесь цей час були українці?
показати весь коментар
05.12.2025 21:31 Відповісти
dark side - хоч у тебе реально повна темрява в голові, я б тебе назвав "дырка side"!
показати весь коментар
05.12.2025 21:47 Відповісти
Есть у меня предчувствие что Рыжего полупокера завалят а моя чуйка редко обманывает...
показати весь коментар
05.12.2025 20:52 Відповісти
Ваші слова...
показати весь коментар
05.12.2025 20:58 Відповісти
Ніхто його не завалить.
Через три роки нові вибори в США і буде новий президент.
А трамп добуде ще якось ці роки, з горем пополам.
показати весь коментар
05.12.2025 21:04 Відповісти
Та дай Бог ему здоровья, но чуйка думает иначе.. В жизни частенько бывает так, что то что вчера казалось невероятным завтра становится реальностью.
показати весь коментар
05.12.2025 21:07 Відповісти
Кушнер має НУЛЬОВУ посаду. "зять" - це не посада. Трамп відкинув дипломатію на 500 років назад мінімум якщо не більше. А США взагалі ніколи не мали подібного - бо не мали монархії
показати весь коментар
05.12.2025 20:57 Відповісти
Дійсно. Бо це вже схоже на створення монархічної династії. Імператор Донні Перший.
показати весь коментар
05.12.2025 21:01 Відповісти
Сша як держава фактично розвалилася. Всім завідує мафіозний клам Тромба. Всі ті сенатори, конгрес і тд. виконують роль тільки обслуговуючого персоналу. Всіх хто перечив Тромбу були або вбиті (як прокурор) або залякані і зняті з посад.
показати весь коментар
05.12.2025 21:04 Відповісти
Самовлюбленные дегенераты выстраивают систему не по профпризнаку и в соответствии с законом, а по признакам личной преданности. Наш в том числе. Чего стоит тот же Ермак или десятки "советников" из ОПы, которые не имеют даже статуса госслужащих.
показати весь коментар
05.12.2025 21:18 Відповісти
500 років тому й США в проєкті не було...
показати весь коментар
05.12.2025 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bwWHG2Lu5JI https://www.youtube.com/watch?v=

БОБИРЕНКО: Це *****ць! Засвітили розмову Зеленського! Усіх КИНУЛИ! Він НЕ ЗНАЄ, що робити!

https://www.youtube.com/watch?v=bwWHG2Lu5JI
показати весь коментар
05.12.2025 21:00 Відповісти
це вже четверта інфо атака з часів прєзіка трампа.
але, як що все так гарно у підарів і укри ось ось впадуть то звідки така істерика?
вже утирка кушнера приплели.
йому маасковскіх мальчіков подложилі і зафільмували ці збочення?
показати весь коментар
05.12.2025 21:03 Відповісти
хто такий зять "трамбона" ,котрому куйло пропонує 10% газового видоботку десь за Полярним кругом ,за допомогу "трамбона" в окупації України???
показати весь коментар
05.12.2025 21:04 Відповісти
"Іспанський сором" можна сміливо перейменовувати на "американський сором".
показати весь коментар
05.12.2025 21:18 Відповісти
Хто такий КУШНЕР

Майбутній https://ladydream.com.ua/tag/***********/ підприємець https://ladydream.com.ua/tag/dzhared-kushner/ ДЖАРЕД КОРІ КУШНЕР https://ladydream.com.ua/tag/january-10/ народився 10 січня https://ladydream.com.ua/tag/1981/ 1981 року в Лівінгстоні, штат https://ladydream.com.ua/tag/nyu-dzhersi/ Нью-Джерсі, https://ladydream.com.ua/tag/ssha/ США, в заможній єврейській родині.

Джаред зростав у заможному, але релігійному середовищі, дотримуючись принципів ортодоксального модернізму в іудаїзмі.

Його справжній потенціал розкрився в Гарвардському університеті, куди він вступив у 1999 році

Пізніше, у 2007 році, він закінчив Нью-Йоркський університет

Проте журналістські розслідування стверджують, що вступ до Гарварду та інших престижних закладів частково був забезпечений значними пожертвами від його батька
показати весь коментар
05.12.2025 21:24 Відповісти
У 2004 році його кар'єра зазнала випробувань, коли його батька, Чарльза Кушнера, заарештували за ухилення від сплати податків, незаконні політичні пожертви та тиск на свідків.

Джаред відіграв ключову роль у передвиборчій кампанії Трампа 2016 року, керуючи цифровими стратегіями та соціальними медіа

У 2007 році Джаред познайомився з Іванкою Трамп на діловому ланчі. Їхні стосунки швидко переросли в роман, і в 2009 році вони одружилися

Весілля було проведено за традиціями ортодоксального іудаїзму

Перед шлюбом Іванка Трамп прийняла іудаїзм

показати весь коментар
05.12.2025 21:26 Відповісти
Родина Кушнерів регулярно відвідує Новогрудок, Білорусь, щоб вшанувати пам'ять предків, і Джаред планує продовжити цю традицію зі своїми дітьми.

Джаред Кушнер залишив значний слід у бізнесі та політиці.

Його внесок у «Соглашения Авраама»

та розвиток Kushner Companies закріпили за ним репутацію впливової постаті,

показати весь коментар
05.12.2025 21:27 Відповісти
Не дарма Трамп подарував Лукашенку запонки із зображенням Білого Дому
показати весь коментар
05.12.2025 21:34 Відповісти
КУШНЕР ЯВЛЯЕТСЯ https://news.liga.net/politics/news/nbc-news-tramp-odobril-novyi-28-punktnyi-plan-zaversheniya-voiny-rossii-protiv-ukrainy СОАВТОРОМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО МИРНОГО ПЛАНА ПО ВОЙНЕ В УКРАИНЕ, СОСТОЯЩЕГО ИЗ 28 ПУНКТОВ,

КОТОРЫЙ БЫЛ В ПОЛЬЗУ МОСКВЫ.

В ноябре 2025 года он был задействован в попытках продвинуть мирное соглашение между Россией и Украиной. Участвовал в переговорах в Женеве и https://news.liga.net/politics/news/bloomberg-umerov-i-kislitsa-otpravilis-v-ssha-dlya-obsuzhdeniya-mirnogo-plana Майами, а также вместе со спецпредставителем президента США https://file.liga.net/persons/uitkoff-stiven Стивеном Уиткоффом https://news.liga.net/politics/news/cnn-tramp-napravil-v-rossiyu-ne-tipichnuyu-komandu-peregovorshtikov посещал Москву для обсуждения возможного плана прекращения войны.

Отец - Чарльз Кушнер, американский застройщик и лишенный адвокатской лицензии бывший юрист, основатель компании Kushner Companies (1985). С 2025 года занимает пост посла США во Франции


https://file.liga.net/persons/kushner-dzhared
показати весь коментар
05.12.2025 21:42 Відповісти
Стивен Уиткофф

Родился в еврейской семье Мартина Элвина Уиткоффа и Лоиз Уиткофф в Бронксе.

Его дед и бабушка по родительской линии родились в Российской империи.

9 ноября 2024 года избран сопредседателем Президентского комитета по инаугурации второго президентства Трампа вместе с бывшим сенатором США Келли Леффлером.

12 ноября 2024 г. новоизбранный президент Дональд Трамп назначил его специальным посланником на Ближнем Востоке.

показати весь коментар
05.12.2025 21:51 Відповісти
В разных https://news.liga.net/politics/news/uitkoff-nazval-okkupirovannye-territorii-ukrainy-russkoyazychnymi-i-napomnil-referendumy интервью Уиткофф распространял тезисы российской пропаганды и подвергал сомнению территориальную целостность Украины.

В частности, он заявил об оккупированных РФ регионах,

что "они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России".

Также он оправдывал русское вторжение и https://news.liga.net/politics/news/vitkoff-ne-schitayu-putina-plohim-on-podaril-trampu-portret-i-molilsya-o-nem русского диктатора.

1987 женился на Лорен Джилл Раппопорт

https://file.liga.net/persons/uitkoff-stiven
показати весь коментар
05.12.2025 21:52 Відповісти
теоретично купка дебілів з трампом во главі виришила багатіти разом з дегенератами-московітами, - подивимось як в них пійде практично
показати весь коментар
05.12.2025 22:23 Відповісти
Посада ЗЯТЬ це щось нове а якщо завтра розведеться то всі договори пох не дісні
показати весь коментар
05.12.2025 22:45 Відповісти
Кацапи вміють задобрить Трамп мліє від похвали,цвіте і пахне.Як в байці Лисиця Ворону хвалила як та співає гарно,а сир і випав з клюва.
показати весь коментар
05.12.2025 22:46 Відповісти
То ще повезло, що у Трампа немає ані кота, ані собаки.
показати весь коментар
05.12.2025 23:46 Відповісти
Піджариться на електричному стільці цей хлопчик.
показати весь коментар
06.12.2025 02:03 Відповісти
Принц Трампіні-путініні...ідіотіні
показати весь коментар
06.12.2025 04:52 Відповісти
 
 