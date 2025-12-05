В Кремле считают, что Кушнер будет играть ведущую роль в "мирном плане" относительно Украины
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что советник и зять президента США Джаред Кушнер будет играть ключевую роль в формулировании условий завершения войны России против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Роль Кушнера в переговорах
По словам Ушакова, участие зятя Трампа во время переговоров в Москве "оказалось очень кстати".
"Потому что к обаянию и доброжелательности (спецпредставителя Трампа. - Ред.) Уиткоффа она добавила элемент системности", - говорит он.
"Я лично считаю, что во многом, если будет составляться дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой будет водить во многом именно господин Кушнер", - добавил помощник Путина.
Уиткофф и Путин
По словам помощника российского диктатора Путина, "новый человек" в переговорной группе США, а именно Кушнер, приехал в Москву "как раз вовремя".
Ушаков также утверждает, что Уиткофф и Путин встречались уже шесть раз, поэтому "понимают друг друга с полуслова".
Переговоры США и РФ
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
- Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.
а що робити, якщо маємо ЗЄлю, про-сирського та коаліцію немічних ?
хоч би Залужний був, як у 2022 р. !
Україні потрібен Гетьман!
.
В США действует закон запрещающий оф. лицам вести переговоры с не дружественными странами без массы ограничений.
Поэтому Трамп выбрал людей которые якобы никого не представляют.
Переговоры с Россией, ДНР и ЛНР вел Кучма. Он кто на то время? Никто.
Китай і Індія знайшли для себе кілера в особі путіна, який за так вбиває, за гроші тим більше.
Європа, нажаль - як жиле, яке красиве, смачне, але дрябле і трясеться навіть від вітру.
Мені жаль цей світ.бо ним правлять.диктатори і продажні істоти.
Через три роки нові вибори в США і буде новий президент.
А трамп добуде ще якось ці роки, з горем пополам.
але, як що все так гарно у підарів і укри ось ось впадуть то звідки така істерика?
вже утирка кушнера приплели.
йому маасковскіх мальчіков подложилі і зафільмували ці збочення?
Джаред зростав у заможному, але релігійному середовищі, дотримуючись принципів ортодоксального модернізму в іудаїзмі.
Його справжній потенціал розкрився в Гарвардському університеті, куди він вступив у 1999 році
Пізніше, у 2007 році, він закінчив Нью-Йоркський університет
Проте журналістські розслідування стверджують, що вступ до Гарварду та інших престижних закладів частково був забезпечений значними пожертвами від його батька
Джаред відіграв ключову роль у передвиборчій кампанії Трампа 2016 року, керуючи цифровими стратегіями та соціальними медіа
У 2007 році Джаред познайомився з Іванкою Трамп на діловому ланчі. Їхні стосунки швидко переросли в роман, і в 2009 році вони одружилися
Весілля було проведено за традиціями ортодоксального іудаїзму
Перед шлюбом Іванка Трамп прийняла іудаїзм
Джаред Кушнер залишив значний слід у бізнесі та політиці.
Його внесок у «Соглашения Авраама»
та розвиток Kushner Companies закріпили за ним репутацію впливової постаті,
КОТОРЫЙ БЫЛ В ПОЛЬЗУ МОСКВЫ.
В ноябре 2025 года он был задействован в попытках продвинуть мирное соглашение между Россией и Украиной. Участвовал в переговорах в Женеве и Майами, а также вместе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом посещал Москву для обсуждения возможного плана прекращения войны.
Отец - Чарльз Кушнер, американский застройщик и лишенный адвокатской лицензии бывший юрист, основатель компании Kushner Companies (1985). С 2025 года занимает пост посла США во Франции
https://file.liga.net/persons/kushner-dzhared
Родился в еврейской семье Мартина Элвина Уиткоффа и Лоиз Уиткофф в Бронксе.
Его дед и бабушка по родительской линии родились в Российской империи.
9 ноября 2024 года избран сопредседателем Президентского комитета по инаугурации второго президентства Трампа вместе с бывшим сенатором США Келли Леффлером.
12 ноября 2024 г. новоизбранный президент Дональд Трамп назначил его специальным посланником на Ближнем Востоке.
В частности, он заявил об оккупированных РФ регионах,
что "они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России".
Также он оправдывал русское вторжение и https://news.liga.net/politics/news/vitkoff-ne-schitayu-putina-plohim-on-podaril-trampu-portret-i-molilsya-o-nem русского диктатора.
1987 женился на Лорен Джилл Раппопорт
1987 женился на Лорен Джилл Раппопорт