Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что советник и зять президента США Джаред Кушнер будет играть ключевую роль в формулировании условий завершения войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Роль Кушнера в переговорах

По словам Ушакова, участие зятя Трампа во время переговоров в Москве "оказалось очень кстати".

"Потому что к обаянию и доброжелательности (спецпредставителя Трампа. - Ред.) Уиткоффа она добавила элемент системности", - говорит он.

"Я лично считаю, что во многом, если будет составляться дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой будет водить во многом именно господин Кушнер", - добавил помощник Путина.

Уиткофф и Путин

По словам помощника российского диктатора Путина, "новый человек" в переговорной группе США, а именно Кушнер, приехал в Москву "как раз вовремя".

Ушаков также утверждает, что Уиткофф и Путин встречались уже шесть раз, поэтому "понимают друг друга с полуслова".

Переговоры США и РФ

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляли параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

