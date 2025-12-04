Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен про відсутність Лаврова та Рубіо на зустрічі ОБСЄ: "Дуже зайняті люди"

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна голова ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що відсутність керівників дипломатії США та Росії на міністерській зустрічі Організації у Відні є "цілком зрозумілою".

Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Коментуючи відсутність держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова, Валтонен зауважила: "Ну, міністри закордонних справ - дуже зайняті люди". За її словами, Рубіо активно залучений до поточних мирних переговорів, тому має багато справ, однак США усе ж були представлені на зустрічі його заступником.

Аналогічно, зазначила глава МЗС Фінляндії, Росію у Відні також представляли заступники Лаврова: "І я це розумію. Міністр закордонних справ Росії також був зайнятий іншими справами".

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Інші заяви на засіданні ОБСЄ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія систематично порушує принципи ОБСЄ, тому не повинна брати участь у роботі організації.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.

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