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Новини Засідання ради ОБСЄ
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Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен про відсутність Лаврова та Рубіо на зустрічі ОБСЄ: "Дуже зайняті люди"

валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна голова ОБСЄ Еліна Валтонен заявила, що відсутність керівників дипломатії США та Росії на міністерській зустрічі Організації у Відні є "цілком зрозумілою".

Про це вона сказала на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Коментуючи відсутність держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергія Лаврова, Валтонен зауважила: "Ну, міністри закордонних справ - дуже зайняті люди". За її словами, Рубіо активно залучений до поточних мирних переговорів, тому має багато справ, однак США усе ж були представлені на зустрічі його заступником.

Аналогічно, зазначила глава МЗС Фінляндії, Росію у Відні також представляли заступники Лаврова: "І я це розумію. Міністр закордонних справ Росії також був зайнятий іншими справами".

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Інші заяви на засіданні ОБСЄ

  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія систематично порушує принципи ОБСЄ, тому не повинна брати участь у роботі організації.
  • Глава дипломатії ЄС Кая Каллас на засіданні ОБСЄ у Відні закликала держави-члени організації ухвалити кроки, які позбавлять Росію бажання змінювати кордони силою.
  • Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.

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Автор: 

Лавров Сергій (1701) ОБСЄ (3441) Фінляндія (1457) Рубіо Марко (449)
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04.12.2025 17:25 Відповісти
Тому,через зайнятість міністрів зокордонних справ,питання по суті вже світової війни вирішує нікому не відомий набрід,некомпетентний,тупий і ні за що не відповідаючий...Фінка Валтонен тут делікатно дала зрозуміти ідіотизм ситуаціі.
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04.12.2025 17:32 Відповісти
Мабуть бабло рахують
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04.12.2025 17:32 Відповісти
ну лавров не людина. він ************** підер.
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04.12.2025 17:34 Відповісти
А так если бы они прибыли---так сразу вода в хату попёрла!? Как жалко.
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04.12.2025 17:56 Відповісти
 
 