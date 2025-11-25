Лавров заявив, що Росія чекає "узгоджену версію" мирного плану від США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва очікує від Сполучених Штатів офіційну версію мирного плану, яка, за його словами, мала бути погоджена з європейськими партнерами та Україною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

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За словами Лаврова, РФ отримала документ, розроблений командою президента США Дональда Трампа, лише через неофіційні канали. Інших варіантів, окрім редакції на 28 пунктів, Росія, за словами міністра, не бачила.

Москва, за словами Лаврова, хоче ознайомитися саме з тією версією, яку американська сторона нібито вважає проміжною - "у фазі узгодження тексту з європейцями та українцями".

"Тоді ми будемо дивитися, тому що, якщо там буде викреслено дух і букву Анкоріджа за тими ключовими розуміннями, які ми зафіксували, то, звичайно, це буде принципово інша ситуація. Але, поки що, повторю, нам нічого офіційно ніхто не передав", - зазначив він.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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