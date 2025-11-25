Європарламент готує резолюцію щодо позиції ЄС на запропонований "мирний план" для України

Європейський парламент підготує резолюцію під назвою "Позиція ЄС щодо запропонованого мирного плану для України" за підсумками пленарних дебатів, що відбулися у Страсбурзі 26 листопада.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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У документі євродепутати викладуть власну оцінку та бачення підходу ЄС до обговорюваного "мирного плану". У пресслужбі наголосили, що рішення про підготовку резолюції було ухвалене ввечері 24 листопада.

Текст резолюції мають фіналізувати до вечора середи, після чого документ винесуть на голосування у четвер, 27 листопада, у проміжку між 13:00 та 15:00 за брюссельським часом (14:00-16:00 за Києвом).

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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