Европарламент готовит резолюцию о позиции ЕС относительно предложенного "мирного плана" для Украины

Европейский парламент подготовит резолюцию под названием "Позиция ЕС относительно предложенного мирного плана для Украины" по итогам пленарных дебатов, состоявшихся в Страсбурге 26 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе евродепутаты изложат свою оценку и видение подхода ЕС к обсуждаемому "мирному плану". В пресс-службе подчеркнули, что решение о подготовке резолюции было принято вечером 24 ноября.

Текст резолюции должны финализировать к вечеру среды, после чего документ вынесут на голосование в четверг, 27 ноября, в промежутке между 13:00 и 15:00 по брюссельскому времени (14:00-16:00 по Киеву).

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

