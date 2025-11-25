РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12247 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
279 1

Европарламент готовит резолюцию о позиции ЕС относительно предложенного "мирного плана" для Украины

европарламент, ес

Европейский парламент подготовит резолюцию под названием "Позиция ЕС относительно предложенного мирного плана для Украины" по итогам пленарных дебатов, состоявшихся в Страсбурге 26 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В документе евродепутаты изложат свою оценку и видение подхода ЕС к обсуждаемому "мирному плану". В пресс-службе подчеркнули, что решение о подготовке резолюции было принято вечером 24 ноября.

Текст резолюции должны финализировать к вечеру среды, после чего документ вынесут на голосование в четверг, 27 ноября, в промежутке между 13:00 и 15:00 по брюссельскому времени (14:00-16:00 по Киеву).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видим перспективы, которые могут сделать путь к миру реальным, есть весомые результаты, - Зеленский

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США относительно мирного плана для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приход Рубио изменил тон переговоров по "мирному плану" США для Украины, - Politico

Автор: 

Европарламент (1841) резолюция (338) война в Украине (6974)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мадяри зі словаками, як завжди, будуть проти.
показать весь комментарий
25.11.2025 14:04 Ответить
 
 