Лавров заявил, что Россия ждет "согласованную версию" мирного плана от США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает от Соединенных Штатов официальную версию мирного плана, которая, по его словам, должна быть согласована с европейскими партнерами и Украиной.

По словам Лаврова, РФ получила документ, разработанный командой президента США Дональда Трампа, только через неофициальные каналы. Других вариантов, кроме редакции из 28 пунктов, Россия, по словам министра, не видела.

Москва, по словам Лаврова, хочет ознакомиться именно с той версией, которую американская сторона якобы считает промежуточной - "в фазе согласования текста с европейцами и украинцами".

"Тогда мы будем смотреть, потому что, если там будет вычеркнут дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другая ситуация. Но, пока что, повторю, нам ничего официально никто не передал", - отметил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

