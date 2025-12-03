Україна та РФ буквально борються за 20% Донецької області, - Рубіо

Головна суперечність у війні Росії проти України зводиться до територій. По суті, мова йде про боротьбу за приблизно 20% Донецької області, які росіяни досі не змогли захопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.

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Битва за Донеччину

"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", - сказав Рубіо.

Він додав, що команда президента США Дональда Трампа має намір домогтися припинення бойових дій в Україні та гарантувати, що надалі жодна зі сторін не вдаватиметься до агресії проти іншої.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Рубіо також заявляв, що зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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