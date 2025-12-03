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Новини Мирний план США
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Україна та РФ буквально борються за 20% Донецької області, - Рубіо

Рубіо про війну в Україні

Головна суперечність у війні Росії проти України зводиться до територій. По суті, мова йде про боротьбу за приблизно 20% Донецької області, які росіяни досі не змогли захопити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.

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Битва за Донеччину

"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", - сказав Рубіо.

Він додав, що команда президента США Дональда Трампа має намір домогтися припинення бойових дій в Україні та гарантувати, що надалі жодна зі сторін не вдаватиметься до агресії проти іншої.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Рубіо також заявляв, що зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Автор: 

Донецька область (11336) Рубіо Марко (447)
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Топ коментарі
+37
дурачок Рубіо думає що на кордоні Донецької області путін зупиниться
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03.12.2025 09:40 Відповісти
+25
До влади в США прийшли бариги з людиноненависними поглядами і мисленням
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03.12.2025 09:42 Відповісти
+19
Трамп, Рубіо, Віткофф - Чемберлени **********.
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03.12.2025 09:44 Відповісти
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дурачок Рубіо думає що на кордоні Донецької області путін зупиниться
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03.12.2025 09:40 Відповісти
Рубійо або ж неук, або промто поверхневий аналітик. Украхна бореться не за 20 відсоткіч Донецької області, а за власге існування, в той час як кчцапія бореться за відновлення ссср, просто полем боротьби зараз є Донбас, але це поле може бути будь-де - навіть у Прибалтиці, якщо Україна відступить з Донбасу.
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03.12.2025 10:29 Відповісти
Я не зрозумів?
А ВСІ інші окуповані території Рубіо та США вже признали офіційно за росією? Коли?
Площа Тайваню як площа лугандону - так за що США спорить з Китаєм - це теж загадка...
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03.12.2025 11:55 Відповісти
Логічно.
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03.12.2025 12:15 Відповісти
Вони не за те що вона називається донецькою областю воюють. А за близькість до промислового Дніпра у разі захвату кацапами.
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03.12.2025 09:40 Відповісти
Хай уявлять собі, що геополітична ситуація з 1961 пішла за іншим сценарієм. І тепер Куба вимагає весь штат Флоріда. Разом з Маямі, з Джексонвілем, Тампою та іншими містами.
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
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03.12.2025 09:42 Відповісти
Бананова республіка Куба нічого вимагали не може взагалі. Вимагала не виросла.
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03.12.2025 09:58 Відповісти
До влади в США прийшли бариги з людиноненависними поглядами і мисленням
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03.12.2025 09:42 Відповісти
Трамп, Рубіо, Віткофф - Чемберлени **********.
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03.12.2025 09:44 Відповісти
Вся суть в гарантіях безпеки. Є гарантії - далі не підуть. Нема - підуть. А гарантії залежать не від України і не від РФ. А ті, від кого вони залежать, їх не дають. Та й все, що ж тут обговорювати.
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03.12.2025 09:45 Відповісти
Гарантії повинні бути реальними, а не прсто слова, ми гарантуємо
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03.12.2025 10:19 Відповісти
Так отож. А їх ніхто й не хоче давати, тільки підбадьорюють.
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03.12.2025 11:11 Відповісти
нічого, що русня не лише в донецькій області воює? кончений дебіл/пропагандист
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03.12.2025 09:45 Відповісти
Рубіо шкода, він розуміє, що говорить нісенітниці, але йому треба втриматись у тераріумі рудого педофіла.
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03.12.2025 09:45 Відповісти
Як можна жаліти типового холуя? Почитайте в Wikipedia, якої думки він був про Трампа раніше, на виборчих кампаніях, де вони були конкурентами, називав Трампа навіть шахраєм, людиною, що не гідна бути президентом.
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03.12.2025 10:35 Відповісти
А що відбувається у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях?
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03.12.2025 09:46 Відповісти
він або кретин або спеціально строїть із себе - ось що відбувається
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03.12.2025 09:47 Відповісти
Якщо пішов до тампона, то, скоріше, друге. А до цього просто прикидався розумним.
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03.12.2025 09:48 Відповісти
Хоча з трійці Тампон, Венс,
Рубіо найбільш адекватний, але нажаль, все одно замало.
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03.12.2025 10:27 Відповісти
І цей дурник (удаваний) вважає, що наше "борються" дорівнює кацапському. Тьху!
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03.12.2025 09:47 Відповісти
Тобто росіі гарантують, що все, що вона захопила в України, залишиться росіі.
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03.12.2025 09:47 Відповісти
тобто Умєров з Зелендічем це погодили. Читаю коменти і офігіваю, всі бачать, що Рубіо паскуда, але ніхто не зрозумів, що не Рубіо (він посередник, йому пох на Україну), а Умєров (спецпосланець Зеленського) погодився задовільнити хотєньки *****.
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03.12.2025 17:20 Відповісти
То шо потрібно віддати? - вони ж не зупиняться - сунуться в Харківській обл Запорізькій обл
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03.12.2025 09:48 Відповісти
боряться? та там пекло!
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03.12.2025 09:48 Відповісти
Ні, пане Рубіо. Україна бореться за своє життя, а кацапи за наше знищення. 20% Донецької області це всього привід змушувати нас до капітуляції. Нічого, що Україна захищається, а росія на нас напала і вбиває всіх, особливо мирних дітей та жінок?
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03.12.2025 09:49 Відповісти
Ці люди мають вищу освіту,в виглядають як ідіоти.Ми боремося за свою територію,а Па-раша намагається окупувати їх.Американці хочуть,з їх слів,встановити справедливий,сталий мир.Як посередникам потрібно орієнтуватись на закони і договори які закріпили кордони до початку вторгнення ,до 2014 року.
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03.12.2025 09:51 Відповісти
Схоже ідіоти іноді мають дипломи, а от з освітою не склалось...
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03.12.2025 09:54 Відповісти
У нас такого "юриста" навіть президентом обрали.
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03.12.2025 10:02 Відповісти
Так, а наші ідіоти навіть дипломів не мають, тільки трьохденні курси в Трускавці, а одна дипломат напрацювала практику сексологині.
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03.12.2025 10:02 Відповісти
Згідно з законом всі депутати мають дипломи про вищу освіту. На жаль українська освіта недолуга. А якою вона може бути якщо на науку виділяється 0,17% ВВП? Якщо не фінансувати науку, то занепадає освіта, а глупота процвітає і шириться.
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03.12.2025 10:43 Відповісти
Ці 20% території є ключовим плацдармом для наступної атаки на Харків, Запоріжжя та Дніпро. В степу кацапів бити значно легше! Тому вони з 2014 не можуть там нічого досягти швидко і легко. Хочуть "перемогти" брудними лапами деменція. Нам такий "розклад" і на фіг не потрібний!
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03.12.2025 09:52 Відповісти
хочу нагадати всім!
це, впливовий чувак, який мітить на посаду президента сша!
нульове геополітичне бачення всіє картини світу!
"ой, та віддайте ті 30 км і буде всім щастя...."

то, якого хєра полізли в венесуєлу? хай собі торгує наркотою! болівія, до речі, вже дофіга часу намагається в оон, вивести кокаїн з переліку наркотиків. котрим той таким не був у 19 столітті, і його виписували лікувати нежить!
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03.12.2025 09:54 Відповісти
ото буде номер якщо американці ще й об ту Венесуелу зуби зламають ... Китай буде "в восхищении" 🤔
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03.12.2025 09:58 Відповісти
скільки сша веде нарковійни?
хоч одну виграли?
взагалі, сша хоч одну війну виграли?
сша, з ганьбою, відступили звідусіль, втративши величезну купу бабла!!!
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03.12.2025 10:03 Відповісти
Ото вони далекі, аж страшно. Ці ідіоти думають що кгбісту треба Донецька область? Дурачки, вона і так у нього фактично була ще з 14 року і оця скотина вграла мільйон людей, економіку і все насвіті заради трьох замінованих вулиць Покровська? Тупо некомпетентні невігласи
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03.12.2025 09:56 Відповісти
Дебіл, це територія України та її громадяни. Українці звільняють свої землі від загарбників.
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03.12.2025 09:58 Відповісти
приклад тупого жополіза, який за діркою начальника нічого не бачить, не бачить хто агресор, який хоче знищити націю, бачить тільки оленину, якою годує людожер і грощі, які отримав і тепер відпрацьовує, які ***** 20 %, це ***** заявити що згвалтування було на 20 %. ******* американському образу, гівно залило мозок білого дому. тепер америка хоче допомогти людожеру згватувати а потім зжертит
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03.12.2025 09:58 Відповісти
Довбеня! Ураїна бореться за міжнародне право, а не за відсотки своєї землі! Якщо американці допомагають малососсії порушувати це право, то вони так само порушники його!
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03.12.2025 10:02 Відповісти
Афганістан. НАТО за 20 років війни 7 тисяч втрат. Кацапи за 20% Донецької області 1,6 мільйон убитих.
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03.12.2025 10:03 Відповісти
Ця частина України дійсно укріплена, а усі інші "фортіфікації" робились вже під час Зеленського і були тільки на папірці.
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03.12.2025 10:06 Відповісти
Думав що Рубіо одна професійна людина в команді пройдисвітів-перемовників Трампа. Зараз ясно, що він теж професійний пройдисвіт...
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03.12.2025 10:07 Відповісти
Правильно, Рубіо, навіщо видаляти ракову пухлину? Вона ж не все тіло вражає, еге ж?
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03.12.2025 10:09 Відповісти
Якби держава Україна так боролася за цінності та за благо людей,які живуть в країні,як за території - то Україна вже давно перемогла б. Але на разі терикони Донбасу державі більш цінні чим ті самі переселенці з Донбасу - до яких держава Україна ставиться як до людей третього сорту. А це головна ознака Совка,коли території цінніші чим люди.
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03.12.2025 10:10 Відповісти
В Штатах існує і діє закон, ратифікований Сенатом і Конгресом в 2017 році, який прямо забороняє визнання окупованих рашисами українських територій.
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03.12.2025 10:12 Відповісти
Тобто на обмеження армії, мови, віри зелені вже погодилися?
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03.12.2025 10:40 Відповісти
Щоб тебе мексиканці в жопу зафіксували разом із твоїм ******** рудим шефом.
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03.12.2025 11:03 Відповісти
Ну ти й падло! Якщо нахріна не розумієш - то візьми і віддай штат Техас Мексиці, бо колись він був повністю мексиканським!
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03.12.2025 11:10 Відповісти
Оце "гаранти" у нас: один напав, інший шукає як би вмити руки.
Те що у очах Рубіо "всього 20% Донецької області", для нас питання подальшого виживання.
На жаль, команді Трампа, все одно що ми боримось ЗА СВОЄ, а рф "бореться" за ЧУЖЕ
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03.12.2025 13:45 Відповісти
 
 