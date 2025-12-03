Україна та РФ буквально борються за 20% Донецької області, - Рубіо
Головна суперечність у війні Росії проти України зводиться до територій. По суті, мова йде про боротьбу за приблизно 20% Донецької області, які росіяни досі не змогли захопити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю Fox News.
Битва за Донеччину
"Зараз вони буквально борються за територію розміром 30-50 кілометрів та 20% Донецької області, що залишилася. Ми намагалися з’ясувати й, на мою думку, досягли у цьому певного прогресу", - сказав Рубіо.
Він додав, що команда президента США Дональда Трампа має намір домогтися припинення бойових дій в Україні та гарантувати, що надалі жодна зі сторін не вдаватиметься до агресії проти іншої.
Що передувало?
Як повідомлялося, Рубіо також заявляв, що зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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А ВСІ інші окуповані території Рубіо та США вже признали офіційно за росією? Коли?
Площа Тайваню як площа лугандону - так за що США спорить з Китаєм - це теж загадка...
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
Рубіо найбільш адекватний, але нажаль, все одно замало.
це, впливовий чувак, який мітить на посаду президента сша!
нульове геополітичне бачення всіє картини світу!
"ой, та віддайте ті 30 км і буде всім щастя...."
то, якого хєра полізли в венесуєлу? хай собі торгує наркотою! болівія, до речі, вже дофіга часу намагається в оон, вивести кокаїн з переліку наркотиків. котрим той таким не був у 19 столітті, і його виписували лікувати нежить!
хоч одну виграли?
взагалі, сша хоч одну війну виграли?
сша, з ганьбою, відступили звідусіль, втративши величезну купу бабла!!!
Те що у очах Рубіо "всього 20% Донецької області", для нас питання подальшого виживання.
На жаль, команді Трампа, все одно що ми боримось ЗА СВОЄ, а рф "бореться" за ЧУЖЕ