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Новини Мирний план США
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Зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нинішній момент є найбільш сприятливим для того, щоб закінчити війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв'ю Fox News.

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Роль США

За словами Рубіо, США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.

Рубіо також зазначив, що США не можуть "безкінечно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: США більше не фінансують війну в Україні

Обстановка на полі бою

З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 - 5 років.

"В якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і того, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.

Проте, констатував він, зараз війна перетворилася на війну на виснаження.

"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав він.

Також читайте: Війна в Україні – це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити, - Рубіо

Захист України

Тому США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти.

Окремо він зауважив, що США наразі намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну, захистивши майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.

За словами Рубіо, США в цьому "досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети".

Держсекретар США впевнений, що рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.

"Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості", - сказав він.

Рубіо зазначив, що вже впродовж 10 місяців США намагаються зібрати дві сторони (Україну і Росію) разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.

"Ми робимо все можливе, щоб це спрацювало. Ми займаємось цим уже 10 місяців. І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько", - сказав Рубіо.

Також читайте: Стів Віткофф залишив посольство США в РФ після ймовірної розмови з Трампом, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віткофф у Москві зустрінеться не лише з Путіним, а й Дмитрієвим, - росЗМІ

  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Автор: 

США (26755) Рубіо Марко (447)
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Топ коментарі
+12
Про який захист може вестись мова поки вони замість покарання шукають "прийнятне рішення" для агрессора.
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03.12.2025 08:50 Відповісти
+8
а вчора був ще кращий

доки кацапам не закрутите тестикули санкціями і не озброїте Україну до зубів - цей момент буде не досяжний
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03.12.2025 08:46 Відповісти
+6
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
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03.12.2025 08:47 Відповісти
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а вчора був ще кращий

доки кацапам не закрутите тестикули санкціями і не озброїте Україну до зубів - цей момент буде не досяжний
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03.12.2025 08:46 Відповісти
Так, американцям пофігу Україна, вони виконують волю свого ідіота Трампа, щоб отримати премію миру. А що наш то, якого знають як Потужного, Нелоха, Чртирижди ухилянта від повісток, Брехунця і Обіцялкіна, Херпіду, Не тряпки? Він же зеленим лохам обіцяв закінчити війну і якщо не закінчить - то піде. Якщо не пішов - то виходить, що закінчив???В його розумцінні закінчення війни це кожного місяці відправляти "двушку" на росію і грабувати наші міністерства на сотні мільярдів доларів для своєї свори? Це дозвіл громадянам ірану відкривати в містах Києхві та Харкові фірми, які поставляють комплектуючі до шахедів в іран, а ті на росію? І тільки введені санкції США в минулому місяці зупинили цю антиукраїнську діяльність. А де ж був такий великий "патріот" Зеленський? Сьогодні він один відповідає за все в Україні, бо так він побажав і такі умови створив йому нарід 73%.
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03.12.2025 09:38 Відповісти
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Мошки пролітають у своєму гешефті !
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03.12.2025 09:23 Відповісти
Пи#дить....
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03.12.2025 08:47 Відповісти
Про який захист може вестись мова поки вони замість покарання шукають "прийнятне рішення" для агрессора.
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03.12.2025 08:50 Відповісти
Наша пєсня хороша - начінай сначала
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03.12.2025 08:51 Відповісти
Кожен день якесь нове марення !
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03.12.2025 08:52 Відповісти
Зараз вигулькне Трамп і промовить - а я Україні зброю не продам - бо самим потрібно - Мадуро відстрілювати - кожен день якась хрень
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03.12.2025 08:53 Відповісти
Він спить, не будіть його.
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03.12.2025 08:56 Відповісти
Саме тому ви постачання зброї зупинили? І так відверто підіграють агресору, так ще й у жертви засоби захисту забирають.
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03.12.2025 08:54 Відповісти
Так що конкретно? При чому тут Україна? Коли вже навіть варварські умови росія сама не приймає. Залишається що дотиснути щоб Україна виплачувала реперації чи благала московію?🤬🤬🤬
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03.12.2025 08:54 Відповісти
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03.12.2025 08:54 Відповісти
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03.12.2025 08:56 Відповісти
І це про цього кента слава йде, що він в оточенні Трампа найметкіший?
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03.12.2025 08:58 Відповісти
КЛОУН!!

- РФ хоча нас знищити а ми хочем жити - як можна ці позиції зблизити?
- "бій іде за 50 км" - НІ!!! за оборонні укріплення, коли їх взьмуть то далі пусто
- "ВВП України різко збільшиться як буде мир" - ага ага ага, РФ буде дивитись як вона буде бідна а ми супер багатими - де б не так
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03.12.2025 08:58 Відповісти
"намагаються зрозуміти, як можна війну" - не напружуйтесь, бо ж немає для цього фізичних передумов, нічим то робити...
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03.12.2025 08:58 Відповісти
Ми завдяки гарантам Будапештського меморандуму опинилися в ситуації коли Україна як держава може перестати їснувати! Нас вбивають ,так може пора показати що і нам на світ без України *****!!! Зробити ядерну бомбу! Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів! Хай **** дохнуть!
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03.12.2025 08:59 Відповісти
>Зробити ядерну бомбу!

так

>Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів!

ні, навіть коли той реактор шибанув, зона ураження не була такою вже і великою.
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03.12.2025 09:02 Відповісти
Кажуть америкоси,що вони будуть нас захищати,ще повинні підти на поступки.Коли ми віддамо свої території тоді вони будуть нас захищати.Чому вони зараз нас не захищають,а більше тиснуть на Україну чим на ху...ла?Па-раша зробила військовий злочин і за це повинна відповісти Ні хто не підпише згоду на передачу своїх територій,навіть якщо вони окуповані. КРАПКА!
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03.12.2025 09:07 Відповісти
Рішення, прийнятне для обох сторін?
Тут от пригадався закон США H.R. 3364 2017 року. Закон, одностайно прийнятий конгресом, сенатом та підписаний самим Трампом. Там говориться щодо політики США стосовно територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму та інших окупованих росією територій.
То яке рішення, прийнятне для обох сторін вони шукають?
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03.12.2025 09:17 Відповісти
Вважаю що навпаки! Саме зараз найгірший "момент для закінчення війни". Більш того! чим довше буде йти війна тим більш катастрофічні наслідки для ізольованого ********** настануть. Якщо в 28, то ********* ще якось моливо оклигає років через 30. Якщо в 30 то ********* перестане існувати як держава взагалі, поразка буде остаточною і ми можливо навіть приймемо невеличку участь у "розділі шкури забитого медведя" - повернемо землі загарбані колись. Кубань, наприклад.
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03.12.2025 09:22 Відповісти
P.S. Вчора прочитав що західні спеціалісти оцінюють співвідношення втрат як 8 кацапів до 1 ЗСУ. Нас більш ніж достатньо! Вб'ємо усіх і з ***** зробимо трофейне опудало на стіну... або голову в банку з формаліном.
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03.12.2025 09:29 Відповісти
Що робити з маньяком з ядерною бомбою США не знають. Така реальнісь
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03.12.2025 09:23 Відповісти
Харош звіздіти, містере дупломат Рубіо!
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03.12.2025 09:24 Відповісти
США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

"Зрештою, все залежить від них. Джерело: https://censor.net/ua/n3588338---РУБІО, ЦЕ ЩО ЗА ЧЕРГОВА АМЕРИКАНСЬКА КУЙНЯ ЗАБУДОВАНА НА ПРОТИРІЧЧЯХ( звичайний стиль американських аферистів з адміністрації "трампла" )).В 2001 році , після терористичних атак на США .фінансову допомогу США .ЗАПРОПОНУВАЛИ БІЛЬШ ЯК 130 КРАЇН СВІТУ І НІ ОДНА НЕ ГОВОРИЛА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ....ТАК ЩО Ж РОБИТЕ ВИ, СУЧІ ДІТИ ,ВИМАГАЮЧИ ВІД УКРАЇНИ.ЖЕРТВИ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПЛАТИТИ ВАМ ЗА ДОПОМОГУ.ПЛАТИТИ ЗА ЗАХИСТ ВСІЄЇ ЄВРОПИ ВІ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ...???
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03.12.2025 10:39 Відповісти
Найкраще рішення буде тоді, коли ви виключите свої убогі мізки, якщо їх хоч трохи у вас залишилося, і облишите иарні сподівання на свої можливості щодо перемовин між Україною та кацапами. Або допомагайте Україні зброєю, або стуліть свої брудні пельки і займайтеся своїми внутрішніми проблемами, бо дипломати з вас, як з бурята равін
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03.12.2025 10:40 Відповісти
Рубіо з Трампаксом захистять піздєжом Україну заради премії миру Гандональду.
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03.12.2025 12:25 Відповісти
Нахіба розказувати про майбутні гарантії, коли є можливість сьогодні продемонструвати, як США може захистити Україну?
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03.12.2025 17:38 Відповісти
 
 