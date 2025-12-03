Зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нинішній момент є найбільш сприятливим для того, щоб закінчити війну в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв'ю Fox News.
Роль США
За словами Рубіо, США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.
"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.
Рубіо також зазначив, що США не можуть "безкінечно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.
Обстановка на полі бою
З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 - 5 років.
"В якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і того, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.
Проте, констатував він, зараз війна перетворилася на війну на виснаження.
"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав він.
Захист України
Тому США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти.
Окремо він зауважив, що США наразі намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну, захистивши майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.
За словами Рубіо, США в цьому "досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети".
Держсекретар США впевнений, що рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.
"Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості", - сказав він.
Рубіо зазначив, що вже впродовж 10 місяців США намагаються зібрати дві сторони (Україну і Росію) разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.
"Ми робимо все можливе, щоб це спрацювало. Ми займаємось цим уже 10 місяців. І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько", - сказав Рубіо.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.
- Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
- За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.
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доки кацапам не закрутите тестикули санкціями і не озброїте Україну до зубів - цей момент буде не досяжний
- РФ хоча нас знищити а ми хочем жити - як можна ці позиції зблизити?
- "бій іде за 50 км" - НІ!!! за оборонні укріплення, коли їх взьмуть то далі пусто
- "ВВП України різко збільшиться як буде мир" - ага ага ага, РФ буде дивитись як вона буде бідна а ми супер багатими - де б не так
так
>Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів!
ні, навіть коли той реактор шибанув, зона ураження не була такою вже і великою.
Тут от пригадався закон США H.R. 3364 2017 року. Закон, одностайно прийнятий конгресом, сенатом та підписаний самим Трампом. Там говориться щодо політики США стосовно територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму та інших окупованих росією територій.
То яке рішення, прийнятне для обох сторін вони шукають?
"Зрештою, все залежить від них. Джерело: https://censor.net/ua/n3588338---РУБІО, ЦЕ ЩО ЗА ЧЕРГОВА АМЕРИКАНСЬКА КУЙНЯ ЗАБУДОВАНА НА ПРОТИРІЧЧЯХ( звичайний стиль американських аферистів з адміністрації "трампла" )).В 2001 році , після терористичних атак на США .фінансову допомогу США .ЗАПРОПОНУВАЛИ БІЛЬШ ЯК 130 КРАЇН СВІТУ І НІ ОДНА НЕ ГОВОРИЛА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ....ТАК ЩО Ж РОБИТЕ ВИ, СУЧІ ДІТИ ,ВИМАГАЮЧИ ВІД УКРАЇНИ.ЖЕРТВИ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПЛАТИТИ ВАМ ЗА ДОПОМОГУ.ПЛАТИТИ ЗА ЗАХИСТ ВСІЄЇ ЄВРОПИ ВІ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ...???