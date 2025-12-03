Зараз найкращий момент для завершення війни. США працюють над рішенням, яке захистить Україну і буде прийнятним для обох сторін, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що нинішній момент є найбільш сприятливим для того, щоб закінчити війну в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він зазначив в інтерв'ю Fox News.

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Роль США

За словами Рубіо, США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

"Зрештою, все залежить від них. Якщо вони вирішать, що не хочуть завершувати війну, війна продовжиться. Але ми спробуємо її закінчити", - сказав він.

Рубіо також зазначив, що США не можуть "безкінечно фінансувати Україну", хоч би скільки тривала війна.

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Обстановка на полі бою

З іншого боку, за словами Рубіо, нереалістично, щоб Росія продовжувала війну ще 4 - 5 років.

"В якийсь момент цієї війни Росія контролювала набагато більше територій України, ніж зараз. Якщо подивитися на карту березня - квітня після вторгнення і порівняти її з картою зараз, українці відкинули росіян сильно назад. Вони вже досягли багато через свою хоробрість, сміливість і того, як самовіддано воюють, - сказав Рубіо.

Проте, констатував він, зараз війна перетворилася на війну на виснаження.

"На жаль, росіяни показують готовність приносити в жертву 7 тисяч солдатів на тиждень заради своїх цілей", - сказав він.

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Захист України

Тому США зараз намагаються зрозуміти, як можна закінчити війну, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони могли це прийняти.

Окремо він зауважив, що США наразі намагаються зрозуміти, чи можна закінчити війну, захистивши майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти.

За словами Рубіо, США в цьому "досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети".

Держсекретар США впевнений, що рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.

"Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості", - сказав він.

Рубіо зазначив, що вже впродовж 10 місяців США намагаються зібрати дві сторони (Україну і Росію) разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.

"Ми робимо все можливе, щоб це спрацювало. Ми займаємось цим уже 10 місяців. І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько", - сказав Рубіо.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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