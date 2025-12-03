Сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нынешний момент является наиболее благоприятным для того, чтобы закончить войну в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он отметил в интервью Fox News.
Роль США
По словам Рубио, США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.
"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят заканчивать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.
Рубио также отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.
Обстановка на поле боя
С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 - 5 лет.
"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли многого благодаря своей храбрости, смелости и тому, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.
Однако, констатировал он, сейчас война превратилась в войну на истощение.
"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал он.
Защита Украины
Поэтому США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять.
По словам Рубио, США в этом "достигли определенного прогресса, но пока не достигли цели".
Госсекретарь США уверен, что решения в России принимает только Путин, а не его советники.
"Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности", - сказал он.
Рубио отметил, что уже в течение 10 месяцев США пытаются собрать две стороны (Украину и Россию) вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.
"Мы делаем все возможное, чтобы это сработало. Мы занимаемся этим уже 10 месяцев. И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко", - сказал Рубио.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
доки кацапам не закрутите тестикули санкціями і не озброїте Україну до зубів - цей момент буде не досяжний
- РФ хоча нас знищити а ми хочем жити - як можна ці позиції зблизити?
- "бій іде за 50 км" - НІ!!! за оборонні укріплення, коли їх взьмуть то далі пусто
- "ВВП України різко збільшиться як буде мир" - ага ага ага, РФ буде дивитись як вона буде бідна а ми супер багатими - де б не так
так
>Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів!
ні, навіть коли той реактор шибанув, зона ураження не була такою вже і великою.
Тут от пригадався закон США H.R. 3364 2017 року. Закон, одностайно прийнятий конгресом, сенатом та підписаний самим Трампом. Там говориться щодо політики США стосовно територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму та інших окупованих росією територій.
То яке рішення, прийнятне для обох сторін вони шукають?
"Зрештою, все залежить від них. Джерело: https://censor.net/ua/n3588338---РУБІО, ЦЕ ЩО ЗА ЧЕРГОВА АМЕРИКАНСЬКА КУЙНЯ ЗАБУДОВАНА НА ПРОТИРІЧЧЯХ( звичайний стиль американських аферистів з адміністрації "трампла" )).В 2001 році , після терористичних атак на США .фінансову допомогу США .ЗАПРОПОНУВАЛИ БІЛЬШ ЯК 130 КРАЇН СВІТУ І НІ ОДНА НЕ ГОВОРИЛА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ....ТАК ЩО Ж РОБИТЕ ВИ, СУЧІ ДІТИ ,ВИМАГАЮЧИ ВІД УКРАЇНИ.ЖЕРТВИ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПЛАТИТИ ВАМ ЗА ДОПОМОГУ.ПЛАТИТИ ЗА ЗАХИСТ ВСІЄЇ ЄВРОПИ ВІ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ...???