Сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нынешний момент является наиболее благоприятным для того, чтобы закончить войну в Украине.

Роль США

По словам Рубио, США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят заканчивать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.

Рубио также отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.

Обстановка на поле боя

С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 - 5 лет.

"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли многого благодаря своей храбрости, смелости и тому, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.

Однако, констатировал он, сейчас война превратилась в войну на истощение.

"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал он.

Защита Украины

Поэтому США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять.

По словам Рубио, США в этом "достигли определенного прогресса, но пока не достигли цели".

Госсекретарь США уверен, что решения в России принимает только Путин, а не его советники.

"Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности", - сказал он.

Рубио отметил, что уже в течение 10 месяцев США пытаются собрать две стороны (Украину и Россию) вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.

"Мы делаем все возможное, чтобы это сработало. Мы занимаемся этим уже 10 месяцев. И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко", - сказал Рубио.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

