2 397 28

Сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио поговорил с Йоганном Вадефулем

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что нынешний момент является наиболее благоприятным для того, чтобы закончить войну в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он отметил в интервью Fox News.

Роль США

По словам Рубио, США - единственные в мире, кто может преодолеть разрыв между обеими сторонами, и они этим занимаются.

"В конце концов, все зависит от них. Если они решат, что не хотят заканчивать войну, война продолжится. Но мы попробуем ее закончить", - сказал он.

Рубио также отметил, что США не могут "бесконечно финансировать Украину", сколько бы ни длилась война.

Обстановка на поле боя

С другой стороны, по словам Рубио, нереалистично, чтобы Россия продолжала войну еще 4 - 5 лет.

"В какой-то момент этой войны Россия контролировала гораздо больше территорий Украины, чем сейчас. Если посмотреть на карту марта - апреля после вторжения и сравнить ее с картой сейчас, украинцы отбросили россиян сильно назад. Они уже достигли многого благодаря своей храбрости, смелости и тому, как самоотверженно воюют, - сказал Рубио.

Однако, констатировал он, сейчас война превратилась в войну на истощение.

"К сожалению, россияне показывают готовность приносить в жертву 7 тысяч солдат в неделю ради своих целей", - сказал он.

Защита Украины

Поэтому США сейчас пытаются понять, как можно закончить войну, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны могли это принять.

Отдельно он отметил, что США сейчас пытаются понять, можно ли закончить войну, защитив будущее Украины и чтобы обе стороны смогли это принять.

По словам Рубио, США в этом "достигли определенного прогресса, но пока не достигли цели".

Госсекретарь США уверен, что решения в России принимает только Путин, а не его советники.

"Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности", - сказал он.

Рубио отметил, что уже в течение 10 месяцев США пытаются собрать две стороны (Украину и Россию) вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.

"Мы делаем все возможное, чтобы это сработало. Мы занимаемся этим уже 10 месяцев. И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко", - сказал Рубио.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Автор: 

Топ комментарии
+8
Про який захист може вестись мова поки вони замість покарання шукають "прийнятне рішення" для агрессора.
03.12.2025 08:50 Ответить
+6
а вчора був ще кращий

доки кацапам не закрутите тестикули санкціями і не озброїте Україну до зубів - цей момент буде не досяжний
03.12.2025 08:46 Ответить
+4
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
03.12.2025 08:47 Ответить
Так, американцям пофігу Україна, вони виконують волю свого ідіота Трампа, щоб отримати премію миру. А що наш то, якого знають як Потужного, Нелоха, Чртирижди ухилянта від повісток, Брехунця і Обіцялкіна, Херпіду, Не тряпки? Він же зеленим лохам обіцяв закінчити війну і якщо не закінчить - то піде. Якщо не пішов - то виходить, що закінчив???В його розумцінні закінчення війни це кожного місяці відправляти "двушку" на росію і грабувати наші міністерства на сотні мільярдів доларів для своєї свори? Це дозвіл громадянам ірану відкривати в містах Києхві та Харкові фірми, які поставляють комплектуючі до шахедів в іран, а ті на росію? І тільки введені санкції США в минулому місяці зупинили цю антиукраїнську діяльність. А де ж був такий великий "патріот" Зеленський? Сьогодні він один відповідає за все в Україні, бо так він побажав і такі умови створив йому нарід 73%.
03.12.2025 09:38 Ответить
Ніц з цього гешефту не буде 🤔
03.12.2025 08:47 Ответить
Мошки пролітають у своєму гешефті !
03.12.2025 09:23 Ответить
Пи#дить....
03.12.2025 08:47 Ответить
Наша пєсня хороша - начінай сначала
03.12.2025 08:51 Ответить
Кожен день якесь нове марення !
03.12.2025 08:52 Ответить
Зараз вигулькне Трамп і промовить - а я Україні зброю не продам - бо самим потрібно - Мадуро відстрілювати - кожен день якась хрень
03.12.2025 08:53 Ответить
Він спить, не будіть його.
03.12.2025 08:56 Ответить
Саме тому ви постачання зброї зупинили? І так відверто підіграють агресору, так ще й у жертви засоби захисту забирають.
03.12.2025 08:54 Ответить
Так що конкретно? При чому тут Україна? Коли вже навіть варварські умови росія сама не приймає. Залишається що дотиснути щоб Україна виплачувала реперації чи благала московію?🤬🤬🤬
03.12.2025 08:54 Ответить
І це про цього кента слава йде, що він в оточенні Трампа найметкіший?
03.12.2025 08:58 Ответить
КЛОУН!!

- РФ хоча нас знищити а ми хочем жити - як можна ці позиції зблизити?
- "бій іде за 50 км" - НІ!!! за оборонні укріплення, коли їх взьмуть то далі пусто
- "ВВП України різко збільшиться як буде мир" - ага ага ага, РФ буде дивитись як вона буде бідна а ми супер багатими - де б не так
03.12.2025 08:58 Ответить
"намагаються зрозуміти, як можна війну" - не напружуйтесь, бо ж немає для цього фізичних передумов, нічим то робити...
03.12.2025 08:58 Ответить
Ми завдяки гарантам Будапештського меморандуму опинилися в ситуації коли Україна як держава може перестати їснувати! Нас вбивають ,так може пора показати що і нам на світ без України *****!!! Зробити ядерну бомбу! Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів! Хай **** дохнуть!
03.12.2025 08:59 Ответить
>Зробити ядерну бомбу!

так

>Та і робити не треба , достатньо саркофаг зняти з Чорнобиля,і розворушити той реактор,хай вітер несе на бульбашей та кацапів!

ні, навіть коли той реактор шибанув, зона ураження не була такою вже і великою.
03.12.2025 09:02 Ответить
Кажуть америкоси,що вони будуть нас захищати,ще повинні підти на поступки.Коли ми віддамо свої території тоді вони будуть нас захищати.Чому вони зараз нас не захищають,а більше тиснуть на Україну чим на ху...ла?Па-раша зробила військовий злочин і за це повинна відповісти Ні хто не підпише згоду на передачу своїх територій,навіть якщо вони окуповані. КРАПКА!
03.12.2025 09:07 Ответить
Рішення, прийнятне для обох сторін?
Тут от пригадався закон США H.R. 3364 2017 року. Закон, одностайно прийнятий конгресом, сенатом та підписаний самим Трампом. Там говориться щодо політики США стосовно територіальної цілісності України та невизнання анексії Криму та інших окупованих росією територій.
То яке рішення, прийнятне для обох сторін вони шукають?
03.12.2025 09:17 Ответить
Вважаю що навпаки! Саме зараз найгірший "момент для закінчення війни". Більш того! чим довше буде йти війна тим більш катастрофічні наслідки для ізольованого ********** настануть. Якщо в 28, то ********* ще якось моливо оклигає років через 30. Якщо в 30 то ********* перестане існувати як держава взагалі, поразка буде остаточною і ми можливо навіть приймемо невеличку участь у "розділі шкури забитого медведя" - повернемо землі загарбані колись. Кубань, наприклад.
03.12.2025 09:22 Ответить
P.S. Вчора прочитав що західні спеціалісти оцінюють співвідношення втрат як 8 кацапів до 1 ЗСУ. Нас більш ніж достатньо! Вб'ємо усіх і з ***** зробимо трофейне опудало на стіну... або голову в банку з формаліном.
03.12.2025 09:29 Ответить
Що робити з маньяком з ядерною бомбою США не знають. Така реальнісь
03.12.2025 09:23 Ответить
Харош звіздіти, містере дупломат Рубіо!
03.12.2025 09:24 Ответить
США - єдині в світі, хто може подолати розрив між обома сторонами, і вони цим займаються.

"Зрештою, все залежить від них. Джерело: https://censor.net/ua/n3588338---РУБІО, ЦЕ ЩО ЗА ЧЕРГОВА АМЕРИКАНСЬКА КУЙНЯ ЗАБУДОВАНА НА ПРОТИРІЧЧЯХ( звичайний стиль американських аферистів з адміністрації "трампла" )).В 2001 році , після терористичних атак на США .фінансову допомогу США .ЗАПРОПОНУВАЛИ БІЛЬШ ЯК 130 КРАЇН СВІТУ І НІ ОДНА НЕ ГОВОРИЛА ПРО ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ....ТАК ЩО Ж РОБИТЕ ВИ, СУЧІ ДІТИ ,ВИМАГАЮЧИ ВІД УКРАЇНИ.ЖЕРТВИ РАШИСТСЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ ПЛАТИТИ ВАМ ЗА ДОПОМОГУ.ПЛАТИТИ ЗА ЗАХИСТ ВСІЄЇ ЄВРОПИ ВІ РАШИСТСЬКОГО КРОВОПИВЦІ...???
03.12.2025 10:39 Ответить
Найкраще рішення буде тоді, коли ви виключите свої убогі мізки, якщо їх хоч трохи у вас залишилося, і облишите иарні сподівання на свої можливості щодо перемовин між Україною та кацапами. Або допомагайте Україні зброєю, або стуліть свої брудні пельки і займайтеся своїми внутрішніми проблемами, бо дипломати з вас, як з бурята равін
03.12.2025 10:40 Ответить
 
 