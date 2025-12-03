Украина и РФ буквально борются за 20% Донецкой области, - Рубио

Главное противоречие в войне России против Украины сводится к территориям. По сути, речь идет о борьбе за примерно 20% Донецкой области, которые россияне до сих пор не смогли захватить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

Битва за Донецкую область

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.

Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения боевых действий в Украине и гарантировать, что в дальнейшем ни одна из сторон не будет прибегать к агрессии против другой.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Рубио также заявлял, что сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон.

