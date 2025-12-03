РУС
3 187 43

Украина и РФ буквально борются за 20% Донецкой области, - Рубио

Рубио о войне в Украине

Главное противоречие в войне России против Украины сводится к территориям. По сути, речь идет о борьбе за примерно 20% Донецкой области, которые россияне до сих пор не смогли захватить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.

Битва за Донецкую область

"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.

Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения боевых действий в Украине и гарантировать, что в дальнейшем ни одна из сторон не будет прибегать к агрессии против другой.

Читайте также: Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ

Что предшествовало?

Как сообщалось, Рубио также заявлял, что сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

+25
дурачок Рубіо думає що на кордоні Донецької області путін зупиниться
03.12.2025 09:40 Ответить
+14
До влади в США прийшли бариги з людиноненависними поглядами і мисленням
03.12.2025 09:42 Ответить
+11
Трамп, Рубіо, Віткофф - Чемберлени **********.
03.12.2025 09:44 Ответить
дурачок Рубіо думає що на кордоні Донецької області путін зупиниться
03.12.2025 09:40 Ответить
Рубійо або ж неук, або промто поверхневий аналітик. Украхна бореться не за 20 відсоткіч Донецької області, а за власге існування, в той час як кчцапія бореться за відновлення ссср, просто полем боротьби зараз є Донбас, але це поле може бути будь-де - навіть у Прибалтиці, якщо Україна відступить з Донбасу.
03.12.2025 10:29 Ответить
Вони не за те що вона називається донецькою областю воюють. А за близькість до промислового Дніпра у разі захвату кацапами.
03.12.2025 09:40 Ответить
Хай уявлять собі, що геополітична ситуація з 1961 пішла за іншим сценарієм. І тепер Куба вимагає весь штат Флоріда. Разом з Маямі, з Джексонвілем, Тампою та іншими містами.
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
03.12.2025 09:42 Ответить
Бананова республіка Куба нічого вимагали не може взагалі. Вимагала не виросла.
03.12.2025 09:58 Ответить
До влади в США прийшли бариги з людиноненависними поглядами і мисленням
03.12.2025 09:42 Ответить
Трамп, Рубіо, Віткофф - Чемберлени **********.
03.12.2025 09:44 Ответить
Вся суть в гарантіях безпеки. Є гарантії - далі не підуть. Нема - підуть. А гарантії залежать не від України і не від РФ. А ті, від кого вони залежать, їх не дають. Та й все, що ж тут обговорювати.
03.12.2025 09:45 Ответить
Гарантії повинні бути реальними, а не прсто слова, ми гарантуємо
03.12.2025 10:19 Ответить
нічого, що русня не лише в донецькій області воює? кончений дебіл/пропагандист
показать весь комментарий
Рубіо шкода, він розуміє, що говорить нісенітниці, але йому треба втриматись у тераріумі рудого педофіла.
03.12.2025 09:45 Ответить
Як можна жаліти типового холуя? Почитайте в Wikipedia, якої думки він був про Трампа раніше, на виборчих кампаніях, де вони були конкурентами, називав Трампа навіть шахраєм, людиною, що не гідна бути президентом.
03.12.2025 10:35 Ответить
А що відбувається у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській областях?
03.12.2025 09:46 Ответить
він або кретин або спеціально строїть із себе - ось що відбувається
03.12.2025 09:47 Ответить
Якщо пішов до тампона, то, скоріше, друге. А до цього просто прикидався розумним.
03.12.2025 09:48 Ответить
Хоча з трійці Тампон, Венс,
Рубіо найбільш адекватний, але нажаль, все одно замало.
03.12.2025 10:27 Ответить
І цей дурник (удаваний) вважає, що наше "борються" дорівнює кацапському. Тьху!
03.12.2025 09:47 Ответить
Тобто росіі гарантують, що все, що вона захопила в України, залишиться росіі.
03.12.2025 09:47 Ответить
То шо потрібно віддати? - вони ж не зупиняться - сунуться в Харківській обл Запорізькій обл
03.12.2025 09:48 Ответить
боряться? та там пекло!
03.12.2025 09:48 Ответить
Ні, пане Рубіо. Україна бореться за своє життя, а кацапи за наше знищення. 20% Донецької області це всього привід змушувати нас до капітуляції. Нічого, що Україна захищається, а росія на нас напала і вбиває всіх, особливо мирних дітей та жінок?
03.12.2025 09:49 Ответить
Ці люди мають вищу освіту,в виглядають як ідіоти.Ми боремося за свою територію,а Па-раша намагається окупувати їх.Американці хочуть,з їх слів,встановити справедливий,сталий мир.Як посередникам потрібно орієнтуватись на закони і договори які закріпили кордони до початку вторгнення ,до 2014 року.
03.12.2025 09:51 Ответить
Схоже ідіоти іноді мають дипломи, а от з освітою не склалось...
03.12.2025 09:54 Ответить
У нас такого "юриста" навіть президентом обрали.
03.12.2025 10:02 Ответить
Так, а наші ідіоти навіть дипломів не мають, тільки трьохденні курси в Трускавці, а одна дипломат напрацювала практику сексологині.
03.12.2025 10:02 Ответить
Згідно з законом всі депутати мають дипломи про вищу освіту. На жаль українська освіта недолуга. А якою вона може бути якщо на науку виділяється 0,17% ВВП? Якщо не фінансувати науку, то занепадає освіта, а глупота процвітає і шириться.
03.12.2025 10:43 Ответить
Ці 20% території є ключовим плацдармом для наступної атаки на Харків, Запоріжжя та Дніпро. В степу кацапів бити значно легше! Тому вони з 2014 не можуть там нічого досягти швидко і легко. Хочуть "перемогти" брудними лапами деменція. Нам такий "розклад" і на фіг не потрібний!
03.12.2025 09:52 Ответить
хочу нагадати всім!
це, впливовий чувак, який мітить на посаду президента сша!
нульове геополітичне бачення всіє картини світу!
"ой, та віддайте ті 30 км і буде всім щастя...."

то, якого хєра полізли в венесуєлу? хай собі торгує наркотою! болівія, до речі, вже дофіга часу намагається в оон, вивести кокаїн з переліку наркотиків. котрим той таким не був у 19 столітті, і його виписували лікувати нежить!
03.12.2025 09:54 Ответить
ото буде номер якщо американці ще й об ту Венесуелу зуби зламають ... Китай буде "в восхищении" 🤔
03.12.2025 09:58 Ответить
скільки сша веде нарковійни?
хоч одну виграли?
взагалі, сша хоч одну війну виграли?
сша, з ганьбою, відступили звідусіль, втративши величезну купу бабла!!!
03.12.2025 10:03 Ответить
Ото вони далекі, аж страшно. Ці ідіоти думають що кгбісту треба Донецька область? Дурачки, вона і так у нього фактично була ще з 14 року і оця скотина вграла мільйон людей, економіку і все насвіті заради трьох замінованих вулиць Покровська? Тупо некомпетентні невігласи
03.12.2025 09:56 Ответить
Дебіл, це територія України та її громадяни. Українці звільняють свої землі від загарбників.
03.12.2025 09:58 Ответить
приклад тупого жополіза, який за діркою начальника нічого не бачить, не бачить хто агресор, який хоче знищити націю, бачить тільки оленину, якою годує людожер і грощі, які отримав і тепер відпрацьовує, які ***** 20 %, це ***** заявити що згвалтування було на 20 %. ******* американському образу, гівно залило мозок білого дому. тепер америка хоче допомогти людожеру згватувати а потім зжертит
03.12.2025 09:58 Ответить
Довбеня! Ураїна бореться за міжнародне право, а не за відсотки своєї землі! Якщо американці допомагають малососсії порушувати це право, то вони так само порушники його!
03.12.2025 10:02 Ответить
Афганістан. НАТО за 20 років війни 7 тисяч втрат. Кацапи за 20% Донецької області 1,6 мільйон убитих.
03.12.2025 10:03 Ответить
Ця частина України дійсно укріплена, а усі інші "фортіфікації" робились вже під час Зеленського і були тільки на папірці.
03.12.2025 10:06 Ответить
Думав що Рубіо одна професійна людина в команді пройдисвітів-перемовників Трампа. Зараз ясно, що він теж професійний пройдисвіт...
03.12.2025 10:07 Ответить
Правильно, Рубіо, навіщо видаляти ракову пухлину? Вона ж не все тіло вражає, еге ж?
03.12.2025 10:09 Ответить
Якби держава Україна так боролася за цінності та за благо людей,які живуть в країні,як за території - то Україна вже давно перемогла б. Але на разі терикони Донбасу державі більш цінні чим ті самі переселенці з Донбасу - до яких держава Україна ставиться як до людей третього сорту. А це головна ознака Совка,коли території цінніші чим люди.
03.12.2025 10:10 Ответить
В Штатах існує і діє закон, ратифікований Сенатом і Конгресом в 2017 році, який прямо забороняє визнання окупованих рашисами українських територій.
03.12.2025 10:12 Ответить
Тобто на обмеження армії, мови, віри зелені вже погодилися?
03.12.2025 10:40 Ответить
Щоб тебе мексиканці в жопу зафіксували разом із твоїм ******** рудим шефом.
03.12.2025 11:03 Ответить
Ну ти й падло! Якщо нахріна не розумієш - то візьми і віддай штат Техас Мексиці, бо колись він був повністю мексиканським!
03.12.2025 11:10 Ответить
 
 