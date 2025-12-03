Украина и РФ буквально борются за 20% Донецкой области, - Рубио
Главное противоречие в войне России против Украины сводится к территориям. По сути, речь идет о борьбе за примерно 20% Донецкой области, которые россияне до сих пор не смогли захватить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News.
Битва за Донецкую область
"Сейчас они буквально борются за территорию размером 30-50 километров и 20% Донецкой области, которая осталась. Мы пытались выяснить и, по моему мнению, достигли в этом определенного прогресса", - сказал Рубио.
Он добавил, что команда президента США Дональда Трампа намерена добиться прекращения боевых действий в Украине и гарантировать, что в дальнейшем ни одна из сторон не будет прибегать к агрессии против другой.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Рубио также заявлял, что сейчас лучший момент для завершения войны. США работают над решением, которое защитит Украину и будет приемлемым для обеих сторон.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
1. Усім американцям, що залишаться в Флориді, кубинці влаштують тотальний геноцид та примусову денаціфікацію на іспаньол.
2. Куди евакуювати таку купу людей разом з їх майном?
Американці хоч приблизно це розуміють?
Рубіо найбільш адекватний, але нажаль, все одно замало.
це, впливовий чувак, який мітить на посаду президента сша!
нульове геополітичне бачення всіє картини світу!
"ой, та віддайте ті 30 км і буде всім щастя...."
то, якого хєра полізли в венесуєлу? хай собі торгує наркотою! болівія, до речі, вже дофіга часу намагається в оон, вивести кокаїн з переліку наркотиків. котрим той таким не був у 19 столітті, і його виписували лікувати нежить!
хоч одну виграли?
взагалі, сша хоч одну війну виграли?
сша, з ганьбою, відступили звідусіль, втративши величезну купу бабла!!!