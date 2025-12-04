Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен заявила, что отсутствие руководителей дипломатии США и России на министерской встрече Организации в Вене является "вполне понятным".

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя отсутствие госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, Валтонен отметила: "Ну, министры иностранных дел — очень занятые люди". По ее словам, Рубио активно вовлечен в текущие мирные переговоры, поэтому у него много дел, однако США все же были представлены на встрече его заместителем.

Аналогично, отметила глава МИД Финляндии, Россию в Вене также представляли заместители Лаврова: "И я это понимаю. Министр иностранных дел России также был занят другими делами".

Другие заявления на заседании ОБСЕ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на заседании ОБСЕ в Вене призвала государства-члены организации принять меры, которые лишат Россию желания менять границы силой.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.

