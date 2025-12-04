Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"
Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен заявила, что отсутствие руководителей дипломатии США и России на министерской встрече Организации в Вене является "вполне понятным".
Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя отсутствие госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, Валтонен отметила: "Ну, министры иностранных дел — очень занятые люди". По ее словам, Рубио активно вовлечен в текущие мирные переговоры, поэтому у него много дел, однако США все же были представлены на встрече его заместителем.
Аналогично, отметила глава МИД Финляндии, Россию в Вене также представляли заместители Лаврова: "И я это понимаю. Министр иностранных дел России также был занят другими делами".
Другие заявления на заседании ОБСЕ
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.
- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на заседании ОБСЕ в Вене призвала государства-члены организации принять меры, которые лишат Россию желания менять границы силой.
- Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.
