Заседание совета ОБСЕ
Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"

Министр иностранных дел Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен заявила, что отсутствие руководителей дипломатии США и России на министерской встрече Организации в Вене является "вполне понятным".

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя отсутствие госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова, Валтонен отметила: "Ну, министры иностранных дел — очень занятые люди". По ее словам, Рубио активно вовлечен в текущие мирные переговоры, поэтому у него много дел, однако США все же были представлены на встрече его заместителем.

Аналогично, отметила глава МИД Финляндии, Россию в Вене также представляли заместители Лаврова: "И я это понимаю. Министр иностранных дел России также был занят другими делами".

Другие заявления на заседании ОБСЕ

  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия систематически нарушает принципы ОБСЕ, поэтому не должна участвовать в работе организации.
  • Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на заседании ОБСЕ в Вене призвала государства-члены организации принять меры, которые лишат Россию желания менять границы силой.
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.

Лавров Сергей (2393) ОБСЕ (4911) Финляндия (1061) Рубио Марко (340)
04.12.2025 17:25
Тому,через зайнятість міністрів зокордонних справ,питання по суті вже світової війни вирішує нікому не відомий набрід,некомпетентний,тупий і ні за що не відповідаючий...Фінка Валтонен тут делікатно дала зрозуміти ідіотизм ситуаціі.
04.12.2025 17:32
Мабуть бабло рахують
04.12.2025 17:32
ну лавров не людина. він ************** підер.
04.12.2025 17:34
А так если бы они прибыли---так сразу вода в хату попёрла!? Как жалко.
04.12.2025 17:56
 
 