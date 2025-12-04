ОБСЕ может развернуть мониторинговую миссию в Украине в случае гарантирования условий безопасности, - Валтонен

Миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может быть развернута, если будут обеспечены условия безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на пресс-конференции в четверг после министерской встречи ОБСЕ. Сейчас Финляндия председательствует в Организации.

Так, Валтонен отметила, что сейчас существует "очень много неопределенности" в отношении мирных переговоров между Россией и Украиной, а также в отношении возможного перемирия. При этом она напомнила, что именно РФ до сих пор не проявляла готовности к переговорам о мире.

"Поэтому комментировать какие-либо детали (миссии. – Ред.) на данный момент чрезвычайно сложно, но мы готовы к различным вариантам развития событий", – сказала она.

В то же время, по словам главы МИД Финляндии, представители ОБСЕ могут действовать лично "только в тех районах, где можно гарантировать безопасность".

"Я бы сказала, что характер войны, который существенно изменился даже во время этой ужасной захватнической войны, которую Россия ведет против Украины, где использование дронов является чем-то, чего мы раньше практически не видели, означает, что функция мониторинга становится более сложной", – отметила Валтонен.

"И мы говорим о линии соприкосновения длиной 1200 километров или даже больше, и если посчитать, то на 100 км или где-то так вглубь в обоих направлениях. Так что это будет сложная задача", – добавила она.

