ОБСЄ може розгорнути моніторингову місію в Україні в разі гарантування безпекових умов, - Валтонен

Місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на пресконференції в четвер після міністерської зустрічі ОБСЄ. Нині Фінляндія головує в Організації.

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Так, Валтонен зауважила, що нараз існує "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Росією та Україною, а також щодо можливого перемир'я. При цьому вона нагадала, що саме РФ досі не виявляла готовності до переговорів про мир.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії. – Ред.) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", – сказала вона.

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Водночас, за словами глави МЗС Фінляндії, представники ОБСЄ можуть діяти особисто "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", – зауважила Валтонен.

"І ми говоримо про лінію зіткнення завдовжки 1200 кілометрів або навіть більше, і якщо порахувати, то на 100 км або десь так углиб в обох напрямках. Тож це буде складне завдання", – додала вона.

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