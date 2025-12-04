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Новини Моніторинг припинення вогню
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ОБСЄ може розгорнути моніторингову місію в Україні в разі гарантування безпекових умов, - Валтонен

Глава МЗС Фінляндії про місію ОБСЄ

Місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може бути розгорнута, якщо будуть забезпечені безпекові умови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказала міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на пресконференції в четвер після міністерської зустрічі ОБСЄ. Нині Фінляндія головує в Організації.

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Так, Валтонен зауважила, що нараз існує "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Росією та Україною, а також щодо можливого перемир'я. При цьому вона нагадала, що саме РФ досі не виявляла готовності до переговорів про мир.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії. – Ред.) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", – сказала вона.

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Водночас, за словами глави МЗС Фінляндії, представники ОБСЄ можуть діяти особисто "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", – зауважила Валтонен.

"І ми говоримо про лінію зіткнення завдовжки 1200 кілометрів або навіть більше, і якщо порахувати, то на 100 км або десь так углиб в обох напрямках. Тож це буде складне завдання", – додала вона.

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Вже була одна підсліпкувата моніторингова місія ОБСЄ
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04.12.2025 17:18 Відповісти
із штатом в них 70-80% пуйловців...
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04.12.2025 18:09 Відповісти
Анахера?
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04.12.2025 17:24 Відповісти
так це ж вже було
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04.12.2025 17:56 Відповісти
Це те саме ОБСЕ, яке на Донеччині тусувалося і в упор не бачило атаки кацапів? Да пішли ви...
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04.12.2025 18:02 Відповісти
сліпоглухі просяться взад, скучили за сепарськими кабаками, мабуть...
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04.12.2025 18:16 Відповісти
Та вже були.
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04.12.2025 18:41 Відповісти
Обсе может идти за кораблем. Вместе с амнести, красным крестом и прочей шушерой продажной
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04.12.2025 23:51 Відповісти
 
 