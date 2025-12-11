"Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров"

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что России и США удалось устранить все недоразумения между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

"Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, которые возникли из-за паузы после саммита на Аляске", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

По словам Лаврова, переговоры России с США якобы нацелены на установление долгосрочного мира в Украине.

Встреча Виткоффа и Путина

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

