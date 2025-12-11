РУС
Встреча Виткоффа с Путиным
Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Результаты переговоров Путина и Виткоффа: что говорит Лавров?

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что России и США удалось устранить все недоразумения между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Что известно

"Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, которые возникли из-за паузы после саммита на Аляске", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

По словам Лаврова, переговоры России с США якобы нацелены на установление долгосрочного мира в Украине.

Читайте: В Кремле считают, что Кушнер будет играть ведущую роль в "мирном плане" по Украине

Встреча Виткоффа и Путина

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве 2 декабря закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они должны были отправиться в Европу на встречу с президентом Зеленским.
  • Однако, как писало Euronews, 3 декабря встреча президента Владимира Зеленского со спецпредставителем Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером была отменена.

Читайте: Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"

Лавров Сергей (2396) путин владимир (32540) россия (98329) США (28586) Стив Уиткофф (219)
Топ комментарии
+10
кінь гавайський забув , скоро лютий і в США почнуться виборчі компанії, тоді подивимось.
А поки Україна має вбивати рашиських підарів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
11.12.2025 11:01 Ответить
+9
Ми дуже за вас раді, що всі непорозуміння між ВАШИМИ країнами усунуто.
11.12.2025 10:56 Ответить
+8
Двушечка на Вашингтон пішла?
11.12.2025 10:54 Ответить
Двушечка на Вашингтон пішла?
11.12.2025 10:54 Ответить
Піндоси просто прогнулися і на все погодились. Зхавали всю п*здьож, 100%
11.12.2025 10:56 Ответить
Ми дуже за вас раді, що всі непорозуміння між ВАШИМИ країнами усунуто.
11.12.2025 10:56 Ответить
Ну раз усунули всі розбіжності, то нехай підписують мирну угоду між собою. Тільки розкажіть цім двом упирям, рудому та х@йлу, а де вони воюють
11.12.2025 10:57 Ответить
Розкажіть хоч хтось цьому лошадєподібному шо між США і рашкою розбіжностей не може бути. бо конфлікт між Україною і підерасією.... Штати тут, на відміну від України, нічим не ризикують!!!
11.12.2025 10:58 Ответить
Бабло баааблоо , що наші гниди все продали , що США . тупо продали нашу країну. блді.
11.12.2025 11:00 Ответить
Тобто, США офіційно визнають законність окупації територій суверенної держави іншою країною, тому що вона має ЯЗ?
11.12.2025 11:00 Ответить
Рубіо сказав, що вони дуже занепокоїни можливою атакою інопланетян. А все інше то таке...
11.12.2025 11:06 Ответить
Рубіо зараз теж почав петляти, як та портова повія. І вашим і нашим.
11.12.2025 11:45 Ответить
Він озвучує глибинні основи їхньої, МАГівської ідеології ізоляціонізму, так що це потрібно сприймати серйозно. З відтіля витікають всі зі закидони Трампа.
11.12.2025 11:55 Ответить
кінь гавайський забув , скоро лютий і в США почнуться виборчі компанії, тоді подивимось.
А поки Україна має вбивати рашиських підарів!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
11.12.2025 11:01 Ответить
Між РФ та США? От і добре, а ми тут до чого?
11.12.2025 11:04 Ответить
Які можуть бути взагалі непорозуміння між трампом та путлєром???
11.12.2025 11:13 Ответить
А під час візиту Умєрова США заявили, що повністю узгодили план з Україною. Зеля від цього не відхрещувався. Але тут втрутилась Європа. Та ще й публічно застерегла Зеленского від підписання договору без гарантій безпеки, та від здачі територій.
11.12.2025 11:13 Ответить
І що ж такого міг узгодити Умєров? Не будь таким довірливим, і не тягни до рота всяку хрінь...
11.12.2025 11:16 Ответить
Офіційна заява США хрінь? І тиск Трампа на Зелю дотримуватись того, на що він погодився, і відкинути ЄС? Я не привів інфу з медіапомийок Банкової. Це офіційні заяви. І не писав, що Умєров щось рішав. Він пішак Зєрмачні.
11.12.2025 11:20 Ответить
Офіційна заява у фейс буку, чи тік-току? Трамп он вчора, сказав що 83 % Українців хочуть домовленості з кацапами, то що? Я ж тобі кажу, не сідай до незнайомих дядьків у машини, буде боліти п'ята точка.
11.12.2025 12:06 Ответить
Непорозуміння це існування недоімперії.Це основна первопричина,її усунули?
11.12.2025 11:14 Ответить
Тобто,"зплелися" жаба з гадюкою?
11.12.2025 11:17 Ответить
Я поганий рибалка, ніколи не спіймав рибу на півкіло, та що там на півкіло, не впевнений, що траплялися риби майже вдвічі менші, але це брехливе повідомлення декларується так, що трампівське кодло вже в садку у Х-уйла, сподіваюсь, що це не так.
Колись мені на донку спіймався величезний окунь з півкіло, він зірвався з гачка біля моїх ніг, полоскотав їх пальці, прорив брюхом пісок на межі води і берега, і зник у своїх справах,
з Тампоном на відведення українських військ з української території не можна погоджуватися, аксіома, це призведе до вибуху у суспільстві і реальної кризи на фронті.
Зрештою Україна не риба і має суб'єктність, як і Європа, а рудий козел через рік напевне матиме опозицію у Конгресі, а якщо не матиме, то встановлюватиме в США свій зразок американського фашизму, підвалини для процесу Трампон вже заклав, і йому буде не до України.
Україна має, попри божевільного підкупленого орками баригу, насамперед захищати свої національні інтереси.
11.12.2025 11:21 Ответить
11.12.2025 11:25 Ответить
Конь втіраєт какую-то дічь.
11.12.2025 11:29 Ответить
Та воно помітно!
11.12.2025 11:32 Ответить
"Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров"
И там было объявлено что Россия - оккупант и агрессор и должна немедленно убраться с оккупированных территорий с выплатой триллионных репараций. И что в России в самом ближайшем будущем должны быть объявлены выборы нового президента.
Понятно..
11.12.2025 11:50 Ответить
Свого часу Зеленський і Патрушев з Оману теж глубоко удовлєтварьонниє полетіли, але це не завадило українцям дати відсмоктати і *****, і Кірілу, і всім їхнім "православним" борцам за вєру і атєчєство - бурятам з кадирівцями, і тувінцям з якутами.
11.12.2025 11:54 Ответить
Була тепла зустріч рашистів з баригам з США без презервативів.
11.12.2025 12:07 Ответить
То есть то факт, что США просто проглотили энергетический рынок ЕС и выперли раху, смиренно принят. А вы говорите Трамп тупой. В свою сторону он не такой уж и дурак.
11.12.2025 12:22 Ответить
 
 