Падіння Покровська може послабити позиції України на тлі переговорів США та Росії, - Reuters

Взяття Покровська російськими військами здається питанням часу, а не ймовірності. Хоча можливе падіння міста не спричинить краху української оборони, воно може послабити Київ у момент, коли США ведуть активні переговори щодо припинення війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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1 грудня Москва оголосила про нібито повний контроль над Покровськом - за два дні до візиту спецпосланця президента США Дональда Трампа та його зятя до Кремля, де вони обговорювали мирний план, який, за їхніми словами, "близький до фіналізації".

Україна через десять днів заявила, що її сили утримують позиції на півночі Покровська - міста, де до 2022 року проживало близько 60 тисяч людей і яке було важливим логістичним вузлом.

"Новий виток тиску на Україну з метою врегулювання конфлікту на невигідних умовах відбувається паралельно з важкими боями на цьому напрямку, що грає на руку Росії, оскільки впливає на сприйняття ситуації Трампом", - зазначив старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

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Reuters пише, що Київ намагається зберігати робочі стосунки з США, які забезпечують критичну підтримку зброєю та розвідданими, водночас відкидаючи мирну угоду, яку Росія прив’язує до вимоги вивести ЗСУ з усієї території Донбасу.

Україна наголошує, що з 2014 року воює за свій Донбас і не має ні юридичного, ні морального права віддавати окупантам суверенну територію.

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Що передувало?

Генштаб заявив, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Ситуація в Покровську вкрай складна, але Сили оборони й надалі утримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці.

Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.

По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.

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