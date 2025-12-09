Воїни спростували брехню Путіна про "захопленя" Покровська, піднявши український прапор, - BBC

Сили оборони України продовжують утримувати північну частину Покровська, попри заяви кремлівського диктатора про повний контроль російських окупаційних військ над містом.

Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

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Журналісти відвідали український командний пункт, де військові в режимі реального часу спостерігають за ситуацією в місті за допомогою дронів і координують удари по російських позиціях у місті.

Сили оборони у місті

Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.

По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.

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"Вони рухаються швидко, щоб їх не помітили. Запис з дрона показує момент, коли вони коротко махають синьо-жовтим прапором, перш ніж швидко повернутися в укриття", - зазначають журналісти.

"Я думаю, що весь світ має знати, що ми просто так не відмовимося від нашої території. Якщо ми цього не покажемо, усі втратять віру та перестануть допомагати Україні", - сказав командир.

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Бойові дії у Покровську

25-річний командир батальйону Олександр розповів, що росіяни використовують невеликі групи з двох-чотирьох солдатів, іноді одягнених у цивільне, щоб непомітно проходити повз українські позиції.

"Це гарна тактика, щоб проникнути в тил ворога, закріпитися. Ворога, який проникає до нас у тил, швидко ідентифікують - між виявленням та знищенням потрібно від 15 до 20 хвилин", - зазначив він.

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Що передувало?

Напередодні зазначалося, що ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів.

Раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.

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