Воїни спростували брехню Путіна про "захопленя" Покровська, піднявши український прапор, - BBC
Сили оборони України продовжують утримувати північну частину Покровська, попри заяви кремлівського диктатора про повний контроль російських окупаційних військ над містом.
Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Журналісти відвідали український командний пункт, де військові в режимі реального часу спостерігають за ситуацією в місті за допомогою дронів і координують удари по російських позиціях у місті.
Сили оборони у місті
Командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Юрій Гаркавий вирішив довести BBC, що у Покровську тривають бої, а Сили оборони контролюють північ міста.
По рації він попросив двох українських захисників вийти з укриття у будівлі, щоб показати український стяг.
"Вони рухаються швидко, щоб їх не помітили. Запис з дрона показує момент, коли вони коротко махають синьо-жовтим прапором, перш ніж швидко повернутися в укриття", - зазначають журналісти.
"Я думаю, що весь світ має знати, що ми просто так не відмовимося від нашої території. Якщо ми цього не покажемо, усі втратять віру та перестануть допомагати Україні", - сказав командир.
Бойові дії у Покровську
25-річний командир батальйону Олександр розповів, що росіяни використовують невеликі групи з двох-чотирьох солдатів, іноді одягнених у цивільне, щоб непомітно проходити повз українські позиції.
"Це гарна тактика, щоб проникнути в тил ворога, закріпитися. Ворога, який проникає до нас у тил, швидко ідентифікують - між виявленням та знищенням потрібно від 15 до 20 хвилин", - зазначив він.
Що передувало?
- Напередодні зазначалося, що ЗСУ відійшли на більш вигідні рубежі під Мирноградом задля збереження життів воїнів.
- Раніше УП з посиланням на джерела повідомила, що українські захисники декілька тижнів тому відійшли з частини позицій під Покровськом і Мирноградом у Донецькій області, зокрема в районі сіл Сухий Яр та Лисівка, тож "мішок" напівоточення зменшився.
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