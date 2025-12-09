РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Воины опровергли ложь Путина о "захвате" Покровска, подняв украинский флаг, - BBC

Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть Покровска, несмотря на заявления кремлевского диктатора о полном контроле российских оккупационных войск над городом.

Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты посетили украинский командный пункт, где военные в режиме реального времени наблюдают за ситуацией в городе с помощью дронов и координируют удары по российским позициям в городе.

Силы обороны в городе

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

Читайте: Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph

"Они двигаются быстро, чтобы их не заметили. Запись с дрона показывает момент, когда они коротко машут сине-желтым флагом, прежде чем быстро вернуться в укрытие", - отмечают журналисты.

ВСУ все еще контролируют часть Покровска: что известно?

"Я думаю, что весь мир должен знать, что мы просто так не откажемся от нашей территории. Если мы этого не покажем, все потеряют веру и перестанут помогать Украине", - сказал командир.

Смотрите также: Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО

Боевые действия в Покровске

25-летний командир батальона Александр рассказал, что россияне используют небольшие группы из двух-четырех солдат, иногда одетых в гражданское, чтобы незаметно проходить мимо украинских позиций.

"Это хорошая тактика, чтобы проникнуть в тыл врага, закрепиться. Врага, который проникает к нам в тыл, быстро идентифицируют - между обнаружением и уничтожением нужно от 15 до 20 минут", - отметил он.

Читайте: РФ усиливает давление на Покровском направлении и пытается создать кольцо вокруг города, - 38 ОБрМП

Что предшествовало?

  • Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
  • Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

Также читайте: Продолжаются поисково-штурмовые действия в Покровске. В Мирнограде ситуация сложная, - ГВ "Восток"

Автор: 

Донецкая область (11556) боевые действия (5268) Покровск (1041) Покровский район (1408) 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" (33)
Топ комментарии
+5
Ви що вже в кацапів навчились "флаготиканню" навіщо для цього ризикувати життям ?
показать весь комментарий
09.12.2025 14:40 Ответить
+4
Ммм, флаговтик а-ля рашастайл. "Попросив вийти з укриття, щоб показати стяг".
показать весь комментарий
09.12.2025 14:37 Ответить
+3
Залужний звільнив половину захоплених земель у 2022році. Чим прославився Сирський - м'ясними штурмами, знищенням ЗСУ , здачею України під керівництвом зе-покидька? Поясніть, доки ця рашистска потвора буде очолювати нашу армію ????
показать весь комментарий
09.12.2025 14:51 Ответить
Комментировать
09.12.2025 14:37 Ответить
09.12.2025 14:51 Ответить
Флаговтик. Непотрібний ризик.
Покровськ зараз як Часів Яр (було колись таке місто, пам'ятаєте?).
Взяти взяли, а далі поки що справа не йде, так в тому Часовому Яру і накривають дронами.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:38 Ответить
09.12.2025 14:40 Ответить
Треба малювати перемоги до того часу поки не дадуть "репараційний кредит" і остаточно похерять "мирні плани".
Тоді можна вже переходити до наступного етапу - "Покровськ окупували, але Краматорськ і Слов'янськ точно не зможуть".
показать весь комментарий
09.12.2025 14:47 Ответить
Держать полностью разрушеный город это рисовать перемогу ?)
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Ну це ж вже спрацювало з Бахмутом, Соледаром, Маріуполем, Часовим Яром і тд, чи не так.
показать весь комментарий
09.12.2025 15:25 Ответить
🙏🙏🙏🇺🇦
показать весь комментарий
09.12.2025 14:49 Ответить
Кацапи постійно брешуть , крадуть і знищують все живе
на нашій землі , так як це нелюди і бидло ,
яке повинно зникнути зі світу !!
показать весь комментарий
09.12.2025 14:54 Ответить
Саме так. У тому числі ті нововилуплені кацапи (реєстрація 2025), що серуть тут на Цензорі у різних темах.
показать весь комментарий
09.12.2025 14:59 Ответить
 
 