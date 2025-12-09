Воины опровергли ложь Путина о "захвате" Покровска, подняв украинский флаг, - BBC

Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть Покровска, несмотря на заявления кремлевского диктатора о полном контроле российских оккупационных войск над городом.

Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты посетили украинский командный пункт, где военные в режиме реального времени наблюдают за ситуацией в городе с помощью дронов и координируют удары по российским позициям в городе.

Силы обороны в городе

Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.

По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.

"Они двигаются быстро, чтобы их не заметили. Запись с дрона показывает момент, когда они коротко машут сине-желтым флагом, прежде чем быстро вернуться в укрытие", - отмечают журналисты.

"Я думаю, что весь мир должен знать, что мы просто так не откажемся от нашей территории. Если мы этого не покажем, все потеряют веру и перестанут помогать Украине", - сказал командир.

Боевые действия в Покровске

25-летний командир батальона Александр рассказал, что россияне используют небольшие группы из двух-четырех солдат, иногда одетых в гражданское, чтобы незаметно проходить мимо украинских позиций.

"Это хорошая тактика, чтобы проникнуть в тыл врага, закрепиться. Врага, который проникает к нам в тыл, быстро идентифицируют - между обнаружением и уничтожением нужно от 15 до 20 минут", - отметил он.

Что предшествовало?

Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.

Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

