Воины опровергли ложь Путина о "захвате" Покровска, подняв украинский флаг, - BBC
Силы обороны Украины продолжают удерживать северную часть Покровска, несмотря на заявления кремлевского диктатора о полном контроле российских оккупационных войск над городом.
Об этом говорится в материале BBC, информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты посетили украинский командный пункт, где военные в режиме реального времени наблюдают за ситуацией в городе с помощью дронов и координируют удары по российским позициям в городе.
Силы обороны в городе
Командир 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрий Гаркавый решил доказать BBC, что в Покровске продолжаются бои, а Силы обороны контролируют север города.
По рации он попросил двух украинских защитников выйти из укрытия в здании, чтобы показать украинский флаг.
"Они двигаются быстро, чтобы их не заметили. Запись с дрона показывает момент, когда они коротко машут сине-желтым флагом, прежде чем быстро вернуться в укрытие", - отмечают журналисты.
"Я думаю, что весь мир должен знать, что мы просто так не откажемся от нашей территории. Если мы этого не покажем, все потеряют веру и перестанут помогать Украине", - сказал командир.
Боевые действия в Покровске
25-летний командир батальона Александр рассказал, что россияне используют небольшие группы из двух-четырех солдат, иногда одетых в гражданское, чтобы незаметно проходить мимо украинских позиций.
"Это хорошая тактика, чтобы проникнуть в тыл врага, закрепиться. Врага, который проникает к нам в тыл, быстро идентифицируют - между обнаружением и уничтожением нужно от 15 до 20 минут", - отметил он.
Что предшествовало?
- Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
- Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.
Покровськ зараз як Часів Яр (було колись таке місто, пам'ятаєте?).
Взяти взяли, а далі поки що справа не йде, так в тому Часовому Яру і накривають дронами.
Тоді можна вже переходити до наступного етапу - "Покровськ окупували, але Краматорськ і Слов'янськ точно не зможуть".
на нашій землі , так як це нелюди і бидло ,
яке повинно зникнути зі світу !!