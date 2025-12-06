РУС
Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph

Покровск и новый этап войны: диверсанты, городские бои и угрозы

Покровск становится полем боя без четкой линии фронта: диверсанты под видом гражданских разъедают оборону, а украинские силы работают под постоянным риском скрытых угроз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Российские ДРГ проникают в Покровск небольшими группами

В Покровске продолжается эскалация боев и активизация российских диверсионных групп, которые проникают в город небольшими подразделениями, пользуясь туманом, дождем и пробелами в украинской обороне. По словам украинских военных, ситуация все чаще доходит до того, что врага сложно отличить от своих.

"Мы проехали прямо мимо них", - вспоминает 21-летний пулеметчик Иван из подразделения беспилотных систем "Волки Да Винчи". Диверсанты выдали себя за украинских бойцов - подобные случаи в Покровске становятся привычными.

Аналитики отмечают, что российская армия переходит к "демеханизированной войне" - вместо больших колонн, которые легко уничтожают дроны, враг продвигается группами по 3-5 человек.

"Линия фронта размывается", - объясняет финский военный аналитик Эмиль Кастехельми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подразделения ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска, - Сырский

Россияне заходят в город на велосипедах, мотоциклах, гражданских автомобилях или пешком.

Хаос идентификации и риск "дружественного огня".

Украинские бойцы используют проверочные слова, в частности "паляниця", однако даже это не всегда работает. Из-за смешивания подразделений и гражданских лиц существует риск ошибочных ударов.

Так, одно украинское подразделение ошибочно уничтожило собственные наземные дроны "Термит", а в другом случае российская БМП воспринималась как украинская - ее ликвидировали только после уточнения.

Половина Покровска - под контролем РФ. Основная цель врага - пилоты дронов

Беспилотники стали ключевым оружием в городе, выявляя ДРГ и нанося удары по их укрытиям. Поэтому российские группы первыми пытаются найти и уничтожить операторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7 корпус ДШВ

"Наш второй эшелон не работает, а он наносит 90% ударов", - говорят украинские военные. Потеря пилотов затрудняет уничтожение диверсантов на подходах к городу.

По оценкам Deep State, россияне контролируют не менее половины города, а остальная часть - серая зона. Ни один район полностью не контролируется Украиной. Президент Зеленский оценивал число российских диверсантов в 300, но военные считают реальную цифру значительно большей.

Что делает Украина

В город перебрасывают элитные силы. Подразделения "Азова" пытались стабилизировать ситуацию летом, спецназовцы ГУР прибывали на Black Hawk для восстановления логистики. Но тактика медленного проникновения РФ продолжает давать эффект.

Покровск остается стратегической точкой перед потенциальным наступлением РФ на Краматорск и Славянск. Однако аналитики не прогнозируют быстрого прорыва - инфильтрация медленная, но ее чрезвычайно трудно остановить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ удерживают северную часть Покровска, - Генштаб ВСУ

Автор: 

Донецкая область (11522) боевые действия (5251) Покровск (1031) Покровский район (1390)
Топ комментарии
+7
ТА НЕМА НІЯКОГО НОВОГО ЕТАПУ

- РФ симулює "мирні переговори" щоб не накладали санкції і зменшували допомогу
- при тому ціль та сама - знищення етноса

і від цілі вони ніколи не відступлять
06.12.2025 13:31 Ответить
+6
Черговим символом того як більшість голосувала у 19 році - за брехливу мразоту, шо розкрадає кров та живиться смертями українців.
06.12.2025 13:29 Ответить
+3
А клумбы Покровска тогда наверное символ растрат средств,которые отобрали у армии квартальные махинаторы.
06.12.2025 13:41 Ответить
Через змішування підрозділів і цивільних існує ризик помилкових ударів.

Ну так треба ВСІХ цивільних звідти ПРИМУСОВО евакуювати.
06.12.2025 13:25 Ответить
Так як Маріуполь ,Авдіївка ,Бахмут і т.д і т.п ?
06.12.2025 13:27 Ответить
06.12.2025 13:29 Ответить
06.12.2025 13:31 Ответить
Все що в прицілі кулемета дрона має ознаки чоловічоїстаті все нищить там вже давно непоаинно бути цивільних що не перемістилося немає права існувать зробить як пі ри з маріуполем під 0
06.12.2025 13:36 Ответить
Можна роздавати поради в Покровську.
06.12.2025 13:41 Ответить
А клумбы Покровска тогда наверное символ растрат средств,которые отобрали у армии квартальные махинаторы.
06.12.2025 13:41 Ответить
З міста їх важко викурити - пізно кинулись
06.12.2025 13:42 Ответить
Это началось не в Покровске. Это началось в Судже после "гениальных" решений Сырского и Зеленского.
06.12.2025 13:48 Ответить
..це почалося на Вироку-2019
06.12.2025 13:56 Ответить
Ні, ще раніше
06.12.2025 14:43 Ответить
класика зєлічкиного жанру. тепер "фортеця покровськ"
06.12.2025 13:55 Ответить
Покровськ став символом ЗНИЩЕННЯ "РУСКОГОВОРЯЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ" РАШИСТСЬКИМ КУЙЛОМ ,КОТРИЙ РОЗПОЧИНАВ ВІЙНУ З МЕТОЮ ЗАХИСТУ "РУСКОГОВОРЯЩЕГО" .РАШИСТСЬКІ АНТИХРИСТИ В МИНУЛОМУ ВЖЕ СПАЛИЛИ МАЦКВУ.А ПОТІМ В 17 РОЦІ ЧЛЄНІН СПАЛИВ ВСЮ РАБСЄЮ.яКА З ТИХ ПІР І ПЛОДИТЬСЯ ЛЮДИНОНЕНАВИСНИКАМИ І КРОВОПИВЦЯМИ ЧУЖОЇ КРОВІ....
06.12.2025 14:01 Ответить
В чем выражается "новый этап". Дбл блд.
06.12.2025 14:20 Ответить
 
 