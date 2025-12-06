Покровск стал символом нового этапа войны, - The Telegraph

Покровск становится полем боя без четкой линии фронта: диверсанты под видом гражданских разъедают оборону, а украинские силы работают под постоянным риском скрытых угроз.

Российские ДРГ проникают в Покровск небольшими группами

В Покровске продолжается эскалация боев и активизация российских диверсионных групп, которые проникают в город небольшими подразделениями, пользуясь туманом, дождем и пробелами в украинской обороне. По словам украинских военных, ситуация все чаще доходит до того, что врага сложно отличить от своих.

"Мы проехали прямо мимо них", - вспоминает 21-летний пулеметчик Иван из подразделения беспилотных систем "Волки Да Винчи". Диверсанты выдали себя за украинских бойцов - подобные случаи в Покровске становятся привычными.

Аналитики отмечают, что российская армия переходит к "демеханизированной войне" - вместо больших колонн, которые легко уничтожают дроны, враг продвигается группами по 3-5 человек.

"Линия фронта размывается", - объясняет финский военный аналитик Эмиль Кастехельми.

Россияне заходят в город на велосипедах, мотоциклах, гражданских автомобилях или пешком.

Хаос идентификации и риск "дружественного огня".

Украинские бойцы используют проверочные слова, в частности "паляниця", однако даже это не всегда работает. Из-за смешивания подразделений и гражданских лиц существует риск ошибочных ударов.

Так, одно украинское подразделение ошибочно уничтожило собственные наземные дроны "Термит", а в другом случае российская БМП воспринималась как украинская - ее ликвидировали только после уточнения.

Половина Покровска - под контролем РФ. Основная цель врага - пилоты дронов

Беспилотники стали ключевым оружием в городе, выявляя ДРГ и нанося удары по их укрытиям. Поэтому российские группы первыми пытаются найти и уничтожить операторов.

"Наш второй эшелон не работает, а он наносит 90% ударов", - говорят украинские военные. Потеря пилотов затрудняет уничтожение диверсантов на подходах к городу.

По оценкам Deep State, россияне контролируют не менее половины города, а остальная часть - серая зона. Ни один район полностью не контролируется Украиной. Президент Зеленский оценивал число российских диверсантов в 300, но военные считают реальную цифру значительно большей.

Что делает Украина

В город перебрасывают элитные силы. Подразделения "Азова" пытались стабилизировать ситуацию летом, спецназовцы ГУР прибывали на Black Hawk для восстановления логистики. Но тактика медленного проникновения РФ продолжает давать эффект.

Покровск остается стратегической точкой перед потенциальным наступлением РФ на Краматорск и Славянск. Однако аналитики не прогнозируют быстрого прорыва - инфильтрация медленная, но ее чрезвычайно трудно остановить.

