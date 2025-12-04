РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
625 8

Подразделения ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска, - Сырский

Часть Покровска под контролем ВСУ: заявление Сырского

Украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска. В настоящее время блокируются попытки РФ накопить штурмовые пехотные группы.

Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он провел встречу с командующими группировками войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов", - отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, непосредственно в городах воины продолжают удерживать определенные районы.

"В то время, когда оккупанты не обращают внимания на потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств. В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА", - подытожил он.

Читайте: Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7-й корпус ДШВ

Что предшествовало?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражено скопление врага в Покровске, склад боеприпасов в Белояровке и склад с горючей смесью в Луганской области, - ССО. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11508) боевые действия (5240) Александр Сырский (771) Покровск (1030) Мирноград (161) Покровский район (1385)
Безугла у ВР: Покровськ вже фактично захоплений, а Мирноград перебуває у повному кільці оточення - https://streamable.com/2bx3n7

https://i.postimg.cc/fLMHLK21/bezugla-mp4-20251204-111754-560.jpg
показать весь комментарий
04.12.2025 12:55 Ответить
Плавненько переходять від "Брехня! Кацапи десь на околицях! Ми контролюємо місто.", до "Там вже руїни, захищати нічого!".
показать весь комментарий
04.12.2025 12:58 Ответить
Просачивались кацапы вроде по пару орков, мы их отстреливали и всё было норм а теперь только маленькую часть города контролируем, может хватит народ держать за идиотов, может пора с людьми честно говорить...
показать весь комментарий
04.12.2025 13:08 Ответить
Й пора його знімати.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:09 Ответить
Аморальна і некомпетентна людина ніколи не подасть у відставку сама, лебідкою треба витягувати з посади.
показать весь комментарий
04.12.2025 13:13 Ответить
Коли ця брехня закінчиться,
показать весь комментарий
04.12.2025 13:16 Ответить
Вирвались декілька бійців із оточеного Мирнограда, вони розказують зовсім інші речі ніж сирський і генштаб, найдуть це відео, в нас багатьох є там знайомі і рідні
показать весь комментарий
04.12.2025 13:17 Ответить
У генштаба все спокійно і стабільність
показать весь комментарий
04.12.2025 13:23 Ответить
 
 