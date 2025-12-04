Подразделения ВСУ продолжают удерживать северную часть Покровска, - Сырский

Украинские воины продолжают удерживать северную часть Покровска. В настоящее время блокируются попытки РФ накопить штурмовые пехотные группы.

Об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Он провел встречу с командующими группировками войск, командирами корпусов, бригад, полков и отдельных батальонов.

"Бой продолжается. Украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска.

В районе Покровска и Мирнограда активными действиями блокируем попытки противника накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов", - отметил главнокомандующий.

По словам Сырского, непосредственно в городах воины продолжают удерживать определенные районы.

"В то время, когда оккупанты не обращают внимания на потери живой силы, украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника.

Для обеспечения устойчивости обороны принят ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств. В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА", - подытожил он.

Что предшествовало?

В Генштабе заявили, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

В то же время в НАТО заявили, что контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен.

В ГВ "Схід" заявили, что ВСУ организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду.

