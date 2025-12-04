Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

Українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська. Наразі блокуються спроби РФ накопичити штурмові піхотні групи.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Він провів зустріч із командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.

У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів", - зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, безпосередньо в містах воїни продовжують утримувати визначені районі.

"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.

Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА", - підсумував він.

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Що передувало?

У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.

Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.

В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.

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