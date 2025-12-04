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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський

Частина Покровська під контролем ЗСУ: заява Сирського

Українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська. Наразі блокуються спроби РФ накопичити штурмові піхотні групи.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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Він провів зустріч із командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.

"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.

У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів", - зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, безпосередньо в містах воїни продовжують утримувати визначені районі.

"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.

З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.

Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА", - підсумував він.

Читайте: Ворог загруз у міських боях за Покровськ. Оточення Мирнограда немає, - 7 корпус ДШВ

Що передувало?

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Частина Покровська під контролем ЗСУ: заява Сирського

Автор: 

Донецька область (11341) бойові дії (5979) Сирський Олександр (953) Покровськ (1348) Мирноград (276) Покровський район (1784)
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Топ коментарі
+6
Плавненько переходять від "Брехня! Кацапи десь на околицях! Ми контролюємо місто.", до "Там вже руїни, захищати нічого!".
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04.12.2025 12:58 Відповісти
+6
Просачивались кацапы вроде по пару орков, мы их отстреливали и всё было норм а теперь только маленькую часть города контролируем, может хватит народ держать за идиотов, может пора с людьми честно говорить...
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04.12.2025 13:08 Відповісти
+5
Аморальна і некомпетентна людина ніколи не подасть у відставку сама, лебідкою треба витягувати з посади.
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04.12.2025 13:13 Відповісти
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Безугла у ВР: Покровськ вже фактично захоплений, а Мирноград перебуває у повному кільці оточення - https://streamable.com/2bx3n7

https://i.postimg.cc/fLMHLK21/bezugla-mp4-20251204-111754-560.jpg
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04.12.2025 12:55 Відповісти
Плавненько переходять від "Брехня! Кацапи десь на околицях! Ми контролюємо місто.", до "Там вже руїни, захищати нічого!".
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04.12.2025 12:58 Відповісти
Просачивались кацапы вроде по пару орков, мы их отстреливали и всё было норм а теперь только маленькую часть города контролируем, может хватит народ держать за идиотов, может пора с людьми честно говорить...
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04.12.2025 13:08 Відповісти
Й пора його знімати.
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04.12.2025 13:09 Відповісти
Аморальна і некомпетентна людина ніколи не подасть у відставку сама, лебідкою треба витягувати з посади.
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04.12.2025 13:13 Відповісти
Коли ця брехня закінчиться,
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04.12.2025 13:16 Відповісти
Вирвались декілька бійців із оточеного Мирнограда, вони розказують зовсім інші речі ніж сирський і генштаб, найдуть це відео, в нас багатьох є там знайомі і рідні
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04.12.2025 13:17 Відповісти
У генштаба все спокійно і стабільність
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04.12.2025 13:23 Відповісти
Геть москаля Сирського і поверніть Залужного і 16 генералів.
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04.12.2025 13:50 Відповісти
Ти що, не на часі! Сирок зайнятий віджиманням санаторія
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04.12.2025 15:19 Відповісти
такі доповіді тільки зелупа сприймає серйозно
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04.12.2025 14:33 Відповісти
 
 