Підрозділи ЗСУ продовжують утримувати північну частину Покровська, - Сирський
Українські воїни продовжують утримувати північну частину Покровська. Наразі блокуються спроби РФ накопичити штурмові піхотні групи.
Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Він провів зустріч із командувачами угруповань військ, командирами корпусів, бригад, полків та окремих батальйонів.
"Бій триває. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська.
У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів", - зазначив головнокомандувач.
За словами Сирського, безпосередньо в містах воїни продовжують утримувати визначені районі.
"У той час, коли окупанти не зважають на втрати живої сили, українські командири мають чітке розуміння важливості збереження життя і здоров’я підлеглого особового складу.
З цією метою в ході наради з нашими командирами уточнили питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.
Для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів. У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА", - підсумував він.
Що передувало?
- У Генштабі заявили, що заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності.
- Водночас у НАТО заявили, що контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений.
- В УВ "Схід" заявили, що ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда.
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