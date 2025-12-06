Покровськ став символом нового етапу війни, - The Telegraph

Покровськ стає полем бою без окресленої лінії фронту: диверсанти під виглядом цивільних роз’їдають оборону, а українські сили працюють під постійним ризиком прихованих загроз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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Російські ДРГ проникають у Покровськ малими групами

У Покровську триває ескалація боїв та активізація російських диверсійних груп, які проникають у місто малими підрозділами, користуючись туманом, дощем та прогалинами в українській обороні. За словами українських військових, ситуація дедалі частіше доходить до того, що ворога складно відрізнити від своїх.

"Ми проїхали прямо повз них", - згадує 21-річний кулеметник Іван із підрозділу безпілотних систем "Вовки Да Вінчі". Диверсанти видали себе за українських бійців - подібні випадки у Покровську стають звичними.

Аналітики зазначають, що російська армія переходить до "демеханізованої війни" - замість великих колон, які легко знищують дрони, ворог просувається групами по 3–5 осіб.

"Лінія фронту розмивається", - пояснює фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі.

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Росіяни заходять у місто на велосипедах, мотоциклах, цивільних авто або пішки.

Хаос ідентифікації та ризик "дружнього вогню"

Українські бійці використовують перевірочні слова, зокрема "паляниця", однак навіть це не завжди працює. Через змішування підрозділів і цивільних існує ризик помилкових ударів.

Так, один український підрозділ помилково знищив власні наземні дрони "Терміт", а в іншому випадку російська БМП сприймалася як українська - її ліквідували лише після уточнення.

Половина Покровська - під контролем РФ. Основна ціль ворога - пілоти дронів

Безпілотники стали ключовою зброєю у місті, виявляючи ДРГ та завдаючи ударів по їхніх укриттях. Тому російські групи першими намагаються знайти та знищити операторів.

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"Наш другий ешелон не працює, а він дає 90% ударів", - кажуть українські військові. Втрата пілотів ускладнює знищення диверсантів на підходах до міста.

За оцінками Deep State, росіяни контролюють щонайменше половину міста, а решта - сіра зона. Жоден район повністю не контролюється Україною. Президент Зеленський оцінював число російських диверсантів у 300, але військові вважають реальну цифру значно більшою.

Що робить Україна

У місто перекидають елітні сили. Підрозділи "Азову" намагалися стабілізувати ситуацію влітку, спецпризначенці ГУР прибували на Black Hawk для відновлення логістики. Але тактика повільного проникнення РФ продовжує давати ефект.

Покровськ залишається стратегічною точкою перед потенційним наступом РФ на Краматорськ і Слов’янськ. Однак аналітики не прогнозують швидкого прориву - інфільтрація повільна, але її надзвичайно важко зупинити.

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