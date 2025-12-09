РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Продолжаются поисково-штурмовые действия в Покровске. В Мирнограде ситуация сложная, - ГВ "Восток"

Бои за Мирноград

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.

Обстановка на Покровском направлении 

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.

Обстановка в Покровске и Мирнограде

По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просочиться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается.

"В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.

Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - добавили в ГВ "Восток".

Ликвидация оккупантов 

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 324 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1193 БПЛА различных типов и 47 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 913 огневых задач.

Что предшествовало?

  • Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
  • Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

А для нас туман вреден.
09.12.2025 10:27 Ответить
В туман рухається той, у кого м'яса більше.
Але і наші теж не сидять: проводять ротації, підвозять БК.
09.12.2025 10:30 Ответить
На кого це розраховано? З Покровськом, схоже, буде так само, як було з іншими втраченими містами: місто вже в тилу кацапів, а наш Генштаб ще 2 тижні розказує про "пошуково - штурмові дії"...
09.12.2025 10:39 Ответить
Розкажи це тим хто досі захищає місто,гомік малохольний.
