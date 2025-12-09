Продолжаются поисково-штурмовые действия в Покровске. В Мирнограде ситуация сложная, - ГВ "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстановка на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.

Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.

Читайте также: За сутки на фронте 139 боевых столкновений. Атаки врага отбиты на 10 направлениях, - Генштаб. КАРТА

Обстановка в Покровске и Мирнограде

По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просочиться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается.

"В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.

Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - добавили в ГВ "Восток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить окружения, - СМИ

Ликвидация оккупантов

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 324 оккупанта за прошедшие сутки.

Также уничтожено 1193 БПЛА различных типов и 47 единиц другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 913 огневых задач.

Что предшествовало?

Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.

Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.

Читайте также: РФ бросает резервы, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ