Продолжаются поисково-штурмовые действия в Покровске. В Мирнограде ситуация сложная, - ГВ "Восток"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 68 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".
Обстановка на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 43 атаки агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки.
Вчера на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника.
Обстановка в Покровске и Мирнограде
По данным ГВ "Восток", в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Враг пытается просочиться в северную часть города, пользуясь туманом. Эти попытки блокируются, противник уничтожается.
"В районе Мирнограда ситуация остается сложной. Украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать свои рубежи", - говорится в сообщении.
Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации", - добавили в ГВ "Восток".
Ликвидация оккупантов
В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 324 оккупанта за прошедшие сутки.
Также уничтожено 1193 БПЛА различных типов и 47 единиц другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 28 расчетов российских БпАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 913 огневых задач.
Что предшествовало?
- Накануне отмечалось, что ВСУ отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом для сохранения жизней воинов.
- Ранее УП со ссылкой на источники сообщила, что украинские защитники несколько недель назад отошли с части позиций под Покровском и Мирноградом в Донецкой области, в частности в районе сел Сухой Яр и Лисовка, поэтому "мешок" полуокружения уменьшился.
Але і наші теж не сидять: проводять ротації, підвозять БК.