Новости Боевые действия на Покровском направлении
Силы обороны осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить окружения, - СМИ

Бои на Покровском направлении: ВСУ стремятся избежать окружения

Украинские воины осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

Об этом Суспильному сообщил источник в Силах обороны, который привлечен к оборонной операции в Покровской агломерации, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", - сказал собеседник.

Читайте: ДШВ о ситуации в Покровске: Бои продолжаются в городских кварталах. Мы ликвидируем оккупантов, а за ними идут еще

Что предшествовало?

  • Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

Смотрите также: Воины 425-го штурмового полка ликвидировали 12 оккупантов в Покровске. ВИДЕО

Топ комментарии
+8
Почалось; маневр, хлопок, обломки... Написали б просто відступили а то вже як кацапи
08.12.2025 17:27 Ответить
+6
Ще два три маневри і Дніпро
08.12.2025 17:28 Ответить
+5
Ви ще жест доброї волі згадайте...
08.12.2025 17:27 Ответить
Тобто відступили. Так заявити віра не дозволяє? Навчилися у кацапів наваяза,плять. Питання,чому цього не було зроблено раніше? Щоб бубачку потішити?
08.12.2025 17:33 Ответить
А як інакше - не попадати ж в оточення - раз проморгали
08.12.2025 17:34 Ответить
Варто подивитись на Діпстейт, щоб зрозуміти.
08.12.2025 17:36 Ответить
Не вірю! Це якесь іпсо! "Джерело" бреше - чекаю зведення Генштабу! Тоді повірю....
08.12.2025 17:37 Ответить
ПрижОПні трубадури, менестрелі, паяци і ліцедєї ще не волають "...фортеця Покрооооовськ!!!"?
08.12.2025 17:47 Ответить
Трішки зачекай, заволають, в зараз поки ще не на часі😝😝😝😜🤪
08.12.2025 17:52 Ответить
У них непонятки - як бути без міндіча і завгоспа. Ніхто цу не дає
08.12.2025 17:52 Ответить
А можна бути простіше,- обісралися та й дали драла... Про причини - це вже інше питання🤔🧐😁 Хоча, можна і в стилі конашенкова написати здійснили потужний від'ємний наступ 😝😝😝😝😜🤪
08.12.2025 17:49 Ответить
Ну тебе ж там не було ..от якби був - от тоді б мсклі драпали б до кордону ..а так ....
08.12.2025 17:58 Ответить
Добре що вийшли з "напівоточення". Бережіть людей !
08.12.2025 17:50 Ответить
З цієї новини єдиний, що тішить, - люди уціліли, чи хоча б те, що залишилось від підрозділів, а якщо ще й з озброєнням вийшли,- взагалі супппппер🤗
08.12.2025 17:55 Ответить
 
 