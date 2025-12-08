Силы обороны осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить окружения, - СМИ

Украинские воины осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.

Об этом Суспильному сообщил источник в Силах обороны, который привлечен к оборонной операции в Покровской агломерации, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", - сказал собеседник.

Что предшествовало?

Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

