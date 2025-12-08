Силы обороны осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить окружения, - СМИ
Украинские воины осуществили маневр на Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.
Об этом Суспильному сообщил источник в Силах обороны, который привлечен к оборонной операции в Покровской агломерации, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт. Эта операция состоялась некоторое время назад и готовилась заранее", - сказал собеседник.
Что предшествовало?
- Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.
Топ комментарии
+8 Сергій Zhdanov
показать весь комментарий08.12.2025 17:27 Ответить Ссылка
+6 назар добрянський
показать весь комментарий08.12.2025 17:28 Ответить Ссылка
+5 Японський Бохх
показать весь комментарий08.12.2025 17:27 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Японський Бохх
показать весь комментарий08.12.2025 17:27 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Сергій Zhdanov
показать весь комментарий08.12.2025 17:27 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
назар добрянський
показать весь комментарий08.12.2025 17:28 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий08.12.2025 17:33 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий08.12.2025 17:34 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Деніс Войцеховський
показать весь комментарий08.12.2025 17:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий08.12.2025 17:37 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Игорь Вазианский
показать весь комментарий08.12.2025 17:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Siguranza
показать весь комментарий08.12.2025 17:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий08.12.2025 17:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Siguranza
показать весь комментарий08.12.2025 17:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Andrey Shevchenko #387516
показать весь комментарий08.12.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Az AZLK
показать весь комментарий08.12.2025 17:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Siguranza
показать весь комментарий08.12.2025 17:55 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль