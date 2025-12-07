Россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики проекта DeepState сообщали, что российские захватчики продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
групи DeepState , тому довіри немає цьому просуванню !
Подивимось завтра ...((
про-сирський не дасть обманути
