Россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Катериновки и в Мирнограде", - говорится в сообщении.

карта

карта

Что предшествовало?

Смотрите также: Войска РФ продвинулись возле Ямполя и Сладкого, - DeepState. КАРТА

Щодня каzап просувається.
07.12.2025 23:49 Ответить
Багато неправдивих повідомлень від моніторингової
групи DeepState , тому довіри немає цьому просуванню !
Подивимось завтра ...((
08.12.2025 00:00 Ответить
завтра буде гірше ніж вчора.

про-сирський не дасть обманути

.
08.12.2025 00:26 Ответить
Діпстейтом керує обсірський. Покровськ,Степногірськ,Приморське повністью під підарами. До Запоріжжя 15 км. А у цих всьо під кантролєм
08.12.2025 00:06 Ответить
 
 