Войска РФ продвинулись возле Ямполя и Сладкого, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский район Донецкой области) и Сладкого (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.

