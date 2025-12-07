Войска РФ продвинулись возле Ямполя и Сладкого, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Ямполя (Краматорский район Донецкой области) и Сладкого (Пологовский район Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты DeepState
