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Війська РФ просунулися біля Ямполя та Солодкого, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район Донецької області) та Солодкого (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.

Оновлені карти DeepState

Солодке
Солодке
Ямпіль
Ямпіль

Також читайте: Російські війська просунулися біля Ямполя, Сіверська та Виїмки, - DeepState

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Запорізька область (4992) Донецька область (11356) Краматорський район (1282) Пологівський район (427) Солодке (9) Ямпіль (39) DeepState (550)
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