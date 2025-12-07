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Війська РФ просунулися біля Ямполя та Солодкого, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район Донецької області) та Солодкого (Пологівський район Запорізької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені карти DeepState
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