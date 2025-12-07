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Росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше аналітики проєкту DeepState повідомляли, що російські загарбники мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.
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групи DeepState , тому довіри немає цьому просуванню !
Подивимось завтра ...((