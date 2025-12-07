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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулись поблизу Катеринівки та у Мирнограді, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Катеринівки та у Мирнограді", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

Що передувало?

Дивіться також: Війська РФ просунулися біля Ямполя та Солодкого, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (11361) Мирноград (277) Краматорський район (1282) Покровський район (1788) Катеринівка (10)
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Топ коментарі
+7
Щодня каzап просувається.
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07.12.2025 23:49 Відповісти
+1
Багато неправдивих повідомлень від моніторингової
групи DeepState , тому довіри немає цьому просуванню !
Подивимось завтра ...((
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08.12.2025 00:00 Відповісти
+1
Діпстейтом керує обсірський. Покровськ,Степногірськ,Приморське повністью під підарами. До Запоріжжя 15 км. А у цих всьо під кантролєм
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08.12.2025 00:06 Відповісти

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