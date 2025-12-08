ДШВ о ситуации в Покровске: Бои продолжаются в городских кварталах. Мы ликвидируем оккупантов, а за ними идут еще

В настоящее время российские захватчики смогли продвинуться в южной части Покровска и закрепиться там, в то время как север города по-прежнему контролируется украинскими силами.

Об этом рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как рассказал военный, российские подразделения пытаются продвигаться вглубь города, часто действуя открыто и без маскировки.

Обстановка в Покровске

На подступах к самому Покровску россияне могут идти посреди поля, посреди белого дня. Они особо не прячутся, никак не пытаются замаскироваться. Это так дико выглядит, когда они пытаются это делать. Мы их ликвидируем, а за ними идут еще", - сообщил Лефтер.

По его словам, сегодня противнику удалось закрепиться в южных кварталах города. Четкой линии разграничения пока нет, однако условной границей является железная дорога. Северные районы остаются под контролем ВСУ, тогда как южные - находятся в серой зоне и частично под контролем россиян.

Украинские подразделения продолжают работать и в южной части, проводя рейды и зачищая кварталы.

"В южных окраинах россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но, конечно, там сложнее. Там происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и пытаемся устраивать засады россиянам", - отметил офицер.

Уничтожение оккупантов

С начала декабря, по словам Лефтера, военные ликвидировали в самом городе около 60 российских солдат и ранили более 40 - это из тех, кого удалось подсчитать, реальные цифры могут быть другими.

Из-за погодных условий - частых туманов и дождей - обеим сторонам трудно задействовать дроны, из-за чего часто сложно вести разведку. Пока стоит туман, россияне пытаются перетащить в город тяжелую бронетехнику, но это единичные случаи и украинские войска ее уничтожают. Легкую технику переносят быстрее и прячут.

Что касается артиллерии, ее россияне установили к югу от города, в соседних населенных пунктах, и периодически обстреливают позиции украинских военных.

При этом в самом Покровске, как подчеркнул Лефтер, продолжают жить люди. Еще в августе их, по информации местных властей, было около тысячи. Сколько сегодня - посчитать невозможно.

По понятным причинам выяснить, сколько осталось в живых гражданских, нереально. Россияне заходят и на камеры показывают, как они "любят" местных, но, по большому счету, люди в Покровске гибнут от их оружия и от их действий", - рассказал он.

Что предшествовало?

Ранее в ГВ "Восток" отмечали, что в Покровске ведутся поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду. По данным DeepState, россияне продвинулись вблизи Катериновки и в Мирнограде.

