В Покровске поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду, - ГВ "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 82 российских штурма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ситуация на Покровском направлении

Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

За прошедшие сутки на этом направлении в общей сложности было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной и специальной техники, мотоцикл, 26 БПЛА, а также поразили артиллерийскую систему, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.

Смотрите также: Украинские защитники взяли в плен российскую пехоту на Покровском направлении. ВИДЕО

Бои в Покровске и Мирнограде

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым.

Также читайте: Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города, - ГВ "Схід"

Ликвидация оккупантов

В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 431 оккупант за прошедшие сутки.

Также уничтожено 983 БПЛА различных типов и 66 единиц другого вооружения и техники, в частности один танк.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 46 расчетов российских БПАК.

Смотрите также: Дроны "Птиц Мадяра" ликвидировали спящего рашиста: "передышка" закончилась без концовки. ВИДЕО