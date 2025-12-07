В Покровске поисково-штурмовые действия. Силы обороны уничтожают врага на подступах к Мирнограду, - ГВ "Восток"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и за прошедшие сутки отразили 82 российских штурма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Восток".
Ситуация на Покровском направлении
Как отмечается, на Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в сторону Нового Шахово, Новопавловки и в районах населенных пунктов Гришино, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.
За прошедшие сутки на этом направлении в общей сложности было обезврежено 110 оккупантов, из них 83 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили семь единиц автомобильной и специальной техники, мотоцикл, 26 БПЛА, а также поразили артиллерийскую систему, артиллерийскую систему и 12 укрытий для личного состава противника.
Бои в Покровске и Мирнограде
В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым.
Ликвидация оккупантов
В целом, в зоне ответственности ГВ "Восток" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 431 оккупант за прошедшие сутки.
Также уничтожено 983 БПЛА различных типов и 66 единиц другого вооружения и техники, в частности один танк.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 46 расчетов российских БПАК.
