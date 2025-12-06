РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города, - ГВ "Схід"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:

  • Нового Шахского,
  • Новопавловки и в районах населенных пунктов Червоный Лиман,
  • Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.

Ситуация в самом Покровске

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.

"В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери", - рассказали военные. 

Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.

Обстановка в Мирнограде

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

Донецкая область (11522) боевые действия (5251) Покровск (1031) Мирноград (162) Покровский район (1390)
Іншими словами кажучи, каzапи захватили Покровськ.
06.12.2025 19:26
Це вже мабуть - десятий раз .. Перший раз це було ще кілька місяців тому . !
А місяць тому ***** навіть запрошував у Покровськ журналістів .!
06.12.2025 19:54
давно было понятно- потужна фортеця покровск *********,народу только немеряно положили
06.12.2025 19:56
Сирський колись керував обороною Дебальцевого. Залишавсь єдиний логістичний шлях до угрупування, що вів до Бахмуту. Прикривала цей шлях укріплена залога у селищі Логвіново. Що робить Сирський. Він знімає цю залогу і через годину без жодного пострілу туди заходять росіяни. Більше того, по трасі продовжують ще добу їздити український транспорт і розстрілюватись впритул. Багато загинули, багато взяті у полон. Генерал Генадій Воробьов через голову Сирського надав наказ вночі угрупуванню виходити з Дебальцево полями. Хлопці вийшли, але не всі, був нищивний вогонь. Але більшість вийшли. За це Воробьова і вбили незабаром. То що зараз Сирський робить у Покровську і Мирнограді?
06.12.2025 19:46
Почему Украина только отступает? где наступательные действия?
06.12.2025 19:53
Зеленский - это серый кардинал Путина.
06.12.2025 19:55
Сирок гандон
