Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города, - ГВ "Схід"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города.
Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на Покровском направлении
"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов", - говорится в сообщении.
На Покровском направлении российские захватчики осуществили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:
- Нового Шахского,
- Новопавловки и в районах населенных пунктов Червоный Лиман,
- Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.
Ситуация в самом Покровске
Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.
"В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери", - рассказали военные.
Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.
Обстановка в Мирнограде
В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.
А місяць тому ***** навіть запрошував у Покровськ журналістів .!