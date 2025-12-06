Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение оккупантов в центре города, - ГВ "Схід"

Силы обороны контролируют северную часть Покровска и блокируют продвижение российских захватчиков в центре города.

Об этом говорится в сводке группировки войск "Схід", информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на Покровском направлении

"Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника и с начала суток отразили 49 российских штурмов", - говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в направлениях:

Нового Шахского,

Новопавловки и в районах населенных пунктов Червоный Лиман,

Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое.

Ситуация в самом Покровске

Силы обороны Украины контролируют северную часть Покровска.

"В центральной части города действуют наши штурмовые подразделения, которые блокируют продвижение противника. Враг несет значительные потери", - рассказали военные.

Отмечается, что в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация захватнических групп в городской застройке.

Обстановка в Мирнограде

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Кроме этого, организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации.

