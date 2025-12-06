Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування окупантів у центрі міста, - УВ "Схід"
Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування російських загарбників у центрі міста.
Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на Покровському напрямку
"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбили 49 російських штурмів", - йдеться у повідомленні.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в напрямках:
- Нового Шахового,
- Новопавлівки та у районах населених пунктів Червоний Лиман,
- Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке.
Ситуація в самому Покровську
Сили оборони України контролюють північну частину Покровська.
"У центральній частині міста діють наші штурмові підрозділи, які блокують просування противника. Ворог зазнає значних втрат", - розповіли військові.
Зазначається, що у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація загарбницьких груп у міській забудові.
Обстановка у Мирнограді
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Крім цього, організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним та своєчасної евакуації.
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