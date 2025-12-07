У Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і упродовж минулої доби відбили 82 російські штурми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Ситуація на Покровському напрямку

Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

За минулу добу на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 - безповоротно. Також українські воїни знищили сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, також уразили артилерійську систему, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

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Бої у Покровську та Мирнограді

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним.

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Ліквідація окупантів

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" упродовж доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 431 окупант за минулу добу.

Також знищено 983 БпЛА різних типів та 66 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.

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