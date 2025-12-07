У Покровську пошуково-штурмові дії. Сили оборони нищать ворога на підступах до Мирнограду, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і упродовж минулої доби відбили 82 російські штурми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".
Ситуація на Покровському напрямку
Як зазначається, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора в бік Нового Шахового, Новопавлівки та у районах населених пунктів Гришине, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.
За минулу добу на цьому напрямку загалом було знешкоджено 110 окупантів, із них 83 - безповоротно. Також українські воїни знищили сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки, мотоцикл, 26 БпЛА, також уразили артилерійську систему, артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.
Бої у Покровську та Мирнограді
У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним.
Ліквідація окупантів
В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" упродовж доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат - 431 окупант за минулу добу.
Також знищено 983 БпЛА різних типів та 66 одиниць іншого озброєння і техніки, зокрема один танк.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 46 розрахунків російських БпАК.
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