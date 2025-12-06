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Дрони "Птахів Мадяра" ліквідували сплячого рашиста: "перепочинок" закінчився без кінцівки. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" підрозділу WORMBUSTERS ліквідували окупанта, що вирішив "перепочити" на відкритій місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці побачили сплячого рашиста на полі під час патрулювання місцевості на Покровському напрямку.
Внаслідок прицільного ураження, загарбника "підсмажило" та відірвало кінцівку.
Відео оприлюднено у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Раніше повідомлялося, що окупант прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту.
Топ коментарі
+3 Luk Viktor
показати весь коментар06.12.2025 16:30 Відповісти Посилання
+3 ирина ира #418568
показати весь коментар06.12.2025 18:59 Відповісти Посилання
+2 Mosquito
показати весь коментар06.12.2025 16:26 Відповісти Посилання
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