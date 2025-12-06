Дрони "Птахів Мадяра" ліквідували сплячого рашиста: "перепочинок" закінчився без кінцівки. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" підрозділу WORMBUSTERS ліквідували окупанта, що вирішив "перепочити" на відкритій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці побачили сплячого рашиста на полі під час патрулювання місцевості на Покровському напрямку.

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Внаслідок прицільного ураження, загарбника "підсмажило" та відірвало кінцівку.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що окупант прикинувся мертвим та втратив кінцівки: дрон "Птахів Мадяра" відпрацював по рашисту.

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