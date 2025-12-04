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Окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із українським дроном. ВIДЕО
Російський окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із дроном 414 бригади Сил безпілотних систем.
Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+6 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар05.12.2025 00:11 Відповісти Посилання
+5 Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар05.12.2025 00:09 Відповісти Посилання
+1 pacerhard melina
показати весь коментар04.12.2025 23:52 Відповісти Посилання
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Привезли ваньку в мешке на болота домой. Мать посмотрела в мешок:
- а голова где?
- а она у него разве была, если в Украину попёрся?
Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.
ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.
На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
- Пятачок! Это "д-ж-ж-ж..." - неспроста...".
Через пару днів здохне від голоду...))