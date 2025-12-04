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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із українським дроном. ВIДЕО

Російський окупант - мародер залишився без голови після зустрічі із дроном 414 бригади Сил безпілотних систем.

Відповідне відео опублікував командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (137) Сили безпілотних систем (535) 414 Птахи Мадяра (204)
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Топ коментарі
+6
Это старый анекдот
Привезли ваньку в мешке на болота домой. Мать посмотрела в мешок:
- а голова где?
- а она у него разве была, если в Украину попёрся?
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05.12.2025 00:11 Відповісти
+5
Да не было у него головы. Если б была - не припёрся бы в Украину
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05.12.2025 00:09 Відповісти
+1
Плохо пораскинул мозгами - хорошо пораскинул мозгами
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04.12.2025 23:52 Відповісти
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Плохо пораскинул мозгами - хорошо пораскинул мозгами
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04.12.2025 23:52 Відповісти
А если Мадяру дать в 10 раз больше ресурсов, не выиграет ли он войну?)
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04.12.2025 23:54 Відповісти
Були би в голові мізки - був би струс...
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04.12.2025 23:56 Відповісти
Да не было у него головы. Если б была - не припёрся бы в Украину
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05.12.2025 00:09 Відповісти
Вибачаюсь, а ви, без голови
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05.12.2025 00:09 Відповісти
Это старый анекдот
Привезли ваньку в мешке на болота домой. Мать посмотрела в мешок:
- а голова где?
- а она у него разве была, если в Украину попёрся?
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05.12.2025 00:11 Відповісти
і що ж ти там ********, суче ти вим'я?
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05.12.2025 00:15 Відповісти
Сьогодні кращі аси не тільки літають на літаках, але й керують дронами.

Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.
ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.
На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
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05.12.2025 00:18 Відповісти
- Я Тучка, я Тучка, я вовсе не медведь!..."
- Пятачок! Это "д-ж-ж-ж..." - неспроста...".
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05.12.2025 02:17 Відповісти
Кавун луснув 🤣
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05.12.2025 02:43 Відповісти
Нащо йому голова якщо розуму нема?
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05.12.2025 03:18 Відповісти
А воно щось *******, як завжди. Падло
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05.12.2025 06:42 Відповісти
Фсьо...
Через пару днів здохне від голоду...))
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05.12.2025 08:05 Відповісти
шкода, що на кожного підара витрачається такий дорогий дрон.
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05.12.2025 09:11 Відповісти
Слишком милосердно
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05.12.2025 09:26 Відповісти
Втратив голову від легкої наживи.
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05.12.2025 09:29 Відповісти
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05.12.2025 09:50 Відповісти
 
 