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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Оккупант-мародер остался без головы после встречи с украинским дроном. ВИДЕО

Российский оккупант-мародер остался без головы после встречи с дроном 414-й бригады Сил беспилотных систем.

Соответствующее видео опубликовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

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Бровди Роберт Мадяр (136) Силы беспилотных систем (527) 414 Птахи Мадяра (202)
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Топ комментарии
+6
Это старый анекдот
Привезли ваньку в мешке на болота домой. Мать посмотрела в мешок:
- а голова где?
- а она у него разве была, если в Украину попёрся?
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05.12.2025 00:11 Ответить
+5
Да не было у него головы. Если б была - не припёрся бы в Украину
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05.12.2025 00:09 Ответить
+1
Плохо пораскинул мозгами - хорошо пораскинул мозгами
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04.12.2025 23:52 Ответить
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Плохо пораскинул мозгами - хорошо пораскинул мозгами
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04.12.2025 23:52 Ответить
А если Мадяру дать в 10 раз больше ресурсов, не выиграет ли он войну?)
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04.12.2025 23:54 Ответить
Були би в голові мізки - був би струс...
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04.12.2025 23:56 Ответить
Да не было у него головы. Если б была - не припёрся бы в Украину
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05.12.2025 00:09 Ответить
Вибачаюсь, а ви, без голови
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05.12.2025 00:09 Ответить
Это старый анекдот
Привезли ваньку в мешке на болота домой. Мать посмотрела в мешок:
- а голова где?
- а она у него разве была, если в Украину попёрся?
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05.12.2025 00:11 Ответить
і що ж ти там ********, суче ти вим'я?
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05.12.2025 00:15 Ответить
Сьогодні кращі аси не тільки літають на літаках, але й керують дронами.

Багато з них молоді та мають швидку реакцію, відточену у відеоіграх.
ЗСУ використовує геймерів як операторів дронів, пише WSJ.
На їхню думку, у молодих шанувальників відеоігор краще розвинена реакція, що дозволяє їм збивати більше БПЛА.
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05.12.2025 00:18 Ответить
- Я Тучка, я Тучка, я вовсе не медведь!..."
- Пятачок! Это "д-ж-ж-ж..." - неспроста...".
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05.12.2025 02:17 Ответить
Кавун луснув 🤣
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05.12.2025 02:43 Ответить
Нащо йому голова якщо розуму нема?
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05.12.2025 03:18 Ответить
А воно щось *******, як завжди. Падло
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05.12.2025 06:42 Ответить
Фсьо...
Через пару днів здохне від голоду...))
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05.12.2025 08:05 Ответить
шкода, що на кожного підара витрачається такий дорогий дрон.
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05.12.2025 09:11 Ответить
Слишком милосердно
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05.12.2025 09:26 Ответить
Втратив голову від легкої наживи.
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05.12.2025 09:29 Ответить
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05.12.2025 09:50 Ответить
 
 