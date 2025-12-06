Бійці батальйону SIGNUM ліквідували 5 рашистів у лісі на Лиманському напрямку. ВIДЕО

На Лиманському напрямку пілоти батальйону SIGNUM провели зачистку малих груп окупантів у лісистій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно майстерність українських операторів дронів, які маневрують поміж дерев та ліквідовують загарбників під час спроб втечі.

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"Ліс став прихистком для ворога - вони ховаються малими групами, намагаючись розчинитися серед дерев і тіней", - додають бійці під відео.

У результаті бойової роботи бійці точними влучаннями ліквідували 5 рашистів.

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Раніше також повідомлялося, що п’ять російських розвідувальних дронів знищили пілоти SIGNUM на Лиманському напрямку.

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